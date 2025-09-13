ETV Bharat / technology

ভয়চ এচিচটেণ্ট, ব্লুটুথ সংযোগৰ লগতে বহু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে দেশত মুকলি হ’ল TVS Jupiter 110 ৰ প্ৰিমিয়াম ভেৰিয়েণ্ট

TVS এ মুকলি কৰিছে জুপিটাৰ 110 ৰ নতুন ষ্টাৰডাষ্ট ব্লেক ভেৰিয়েণ্ট, যিটো স্মাৰ্ট ফিচাৰ আৰু প্ৰিমিয়াম লুকৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে । বিতংকৈ জানক ---

মুকলি হ’ল TVS Jupiter 110 ৰ প্ৰিমিয়াম ভেৰিয়েণ্ট (TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 1:08 PM IST

হায়দৰাবাদ: টিভিএছ মটৰ কোম্পানীয়ে ভাৰতত মুকলি কৰিলে এখন নতুন স্কুটাৰ । অৱশ্যে এয়া TVS ৰ পুৰণি স্কুটাৰৰ নতুন আৰু বিশেষ মডেল । TVS এ মুকলি কৰিছে জুপিটাৰ 110 ৰ নতুন বিশেষ সংস্কৰণ ।দিল্লীত এই স্কুটাৰখনৰ এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য 93,031 টকা । কোম্পানীয়ে এই ভেৰিয়েণ্টটোত কেৱল ষ্টাইলৰ ক্ষেত্ৰতেই উন্নত কৰাই নহয়, প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ই জুপিটাৰৰ লাইন-আপৰ আটাইতকৈ প্ৰিমিয়াম মডেলত পৰিণত হৈছে ।

ডিজাইন আৰু নান্দনিকতা

টিভিএছ জুপিটাৰ 110 স্পেচিয়েল এডিচনত ষ্টাৰডাষ্ট ব্লেক নামৰ সম্পূৰ্ণ ক’লা ৰঙৰ থিম আছে, য’ত ব্ৰঞ্জৰ ফিনিচড ল’গ’ আৰু বেজিংও আছে, যাৰ বাবে ইয়াৰ ৰূপটো প্ৰিমিয়াম স্কুটাৰৰ দৰে দেখা যায় । ইয়াৰ উপৰিও এই স্কুটাৰখনত দিয়া ক্ৰ’ম এক্সজেষ্ট হিট শ্বিল্ডে ইয়াৰ ডাৰ্ক লুকক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । ইয়াৰ ফলত স্কুটাৰখনৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যগত প্ৰভাৱ আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ পৰে ।

মুকলি হ’ল TVS Jupiter 110 ৰ প্ৰিমিয়াম ভেৰিয়েণ্ট (TVS Motor)

প্ৰযুক্তি আৰু সংযোগ

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ৰঙৰ ভিন্নতা ষ্টাৰডাষ্ট ব্লেক (সকলো উপলব্ধ ক’লা থীমত)
বেজ আৰু ল’গ’ ব্ৰঞ্জ ফিনিচিং বেজ আৰু ল’গ’
ইঞ্জিন 113.3cc, ছিংগল চিলিণ্ডাৰ, এয়াৰ কুলড
পাৱাৰ আউটপুট 8.02PS
টৰ্ক 9.8Nm
গীয়াৰবক্স CVT Automatic
মাইলেজ (ARAI) 48km/l
হুইলচ আৰু টায়াৰ 12-ইঞ্চিৰ এলয় টকা, 90/90 টায়াৰ
চাচপেনশ্যন সমুখ: হাইড্ৰ’লিক ফৰ্কচ
ৰীয়াৰ: টুইন চকচ (3-step adjustable)
ব্ৰেক সমুখ: 220mm ডিস্ক
ৰীয়াৰ: 130mm ড্ৰাম
ডিজিটেল ক্লাষ্টাৰ ব্লুটুথ সংযোগ
স্মাৰ্ট বৈশিষ্ট্যভয়চ এচিচটেণ্ট, নিৰ্দেশনা, ফোন/SMS ৰ জাননী, Find My Vehicle
মূল্য (Ex-showroom) 93,031 (দিল্লী)

জুপিটাৰ 110 স্পেচিয়েল এডিচনত SmartXonnect প্ৰযুক্তি আছে, যিয়ে ইয়াক এটা স্মাৰ্ট মবিলিটি সমাধান কৰি তুলিছে । এই স্কুটিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰত ব্লুটুথ সংযোগৰ লগতে ভইচ এচিষ্ট, টাৰ্ণ বাই টাৰ্ণ নেভিগেচন, কল আৰু এছএমএছ এলাৰ্টৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও আছে, যিয়ে এই স্কুটাৰখন শেহতীয়া প্ৰযুক্তিৰে সজ্জিত কৰি তুলিছে । ইয়াত আপুনি ‘Find My Vehicle’ৰ দৰে বৈশিষ্ট্যও পাব ।

পাৰফৰমেন্স আৰু ৰাইডৰ মানদণ্ড

দুটাকৈ হেলমেট ৰাখিব পৰা সুবিধা উপলব্ধ (TVS Motor)

এই স্কুটাৰখনত 113.3CC এয়াৰ কুল্ড ইঞ্জিন আছে, যিয়ে 8.02 পিএছ শক্তি আৰু 9.8 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ই ৰাইডাৰসকলক চিভিটি ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে মসৃণ ৰাইড অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে । এই স্কুটাৰৰ সৈতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 48 কিলোমিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ ARAI মাইলেজ লাভ কৰে । জুপিটাৰ 110 স্পেচিয়েল এডিচনত 12 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল, হাইড্ৰলিক ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু এডজাষ্টেবল ৰিয়াৰ শ্বক আছে, যিয়ে ইয়াৰ ৰাইডৰ মান উন্নত কৰে । এই স্কুটাৰখনৰ সন্মুখত 220 মিমি ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছফালে 130 মিমি ড্ৰাম ব্ৰেক আছে, যিয়ে চহৰৰ যাতায়তত নিৰ্ভৰযোগ্য ব্ৰেকিং প্ৰদান কৰে ।

