চলিত মাহতেই বজাৰলৈ TVS ৰ এডভেঞ্চাৰ ট্যুৰিং মটৰ চাইকেল TVS Apache RTX 300
টিভিএছ মটৰ কোম্পানীয়ে অতি সোনকালে মুকলি কৰিব TVS Apache RTX 300 । ইয়াৰ মুকলিৰ তাৰিখৰ লগতে দাম, ডিজাইন আদিৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কোম্পানীটোৱে ।
Published : October 7, 2025 at 11:41 AM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী টিভিএছ মটৰ কোম্পানীয়ে অতি সোনকালে মুকলি কৰিব বহু প্ৰত্যাশিত এডভেঞ্চাৰ ট্যুৰিং মটৰ চাইকেল TVS Apache RTX 300 । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এই মটৰ চাইকেলখন 2025 চনৰ 15 অক্টোবৰত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব ।
TVS Apache RTX 300 কোম্পানীটোৰ বাৰ্ষিক মটৰ চাইকেলিং উৎসৱ 2024 চনৰ মট’ছ’লত প্ৰকাশ কৰা কোম্পানীটোৰ RT-XD4 ইঞ্জিনেৰে চালিত হোৱা প্ৰথমটো মডেল হ’ব । বৰ্তমান কোম্পানীটোৱে নতুন TVS Apache RTX 300 এডভেঞ্চাৰ ট্যুৰিং মটৰ চাইকেলখনৰ বিষয়ে বিশেষ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই ।
TVS Apache RTX 300 ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
তথ্য অনুসৰি RT-XD4 ইঞ্জিনটো কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া মডেল, ইয়াত 299cc ডিচপ্লেচমেণ্ট, লিকুইড-কুলিং, চাৰিটা ভালভ হেড আৰু ডুৱেল অভাৰহেড কেম আছে । এই ইঞ্জিনে 9000 আৰ পি এমত 34.5 বি এইচ পি শক্তি আৰু 7000 আৰ পি এমত 28.5 এন এম পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনটো ছয় স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত শ্লীপ আৰু এছিষ্ট ক্লাচ আছে ।
মটৰ চাইকেলখনত আন কেইবাটাও বৈশিষ্ট্যও থাকিব, য’ত আছে একাধিক ৰাইড মোডৰ সৈতে ৰাইড বাই ৱায়াৰ থ্ৰ’টল ছিষ্টেম আৰু ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল । তদুপৰি এই দুঃসাহসিক মটৰ চাইকেলখনত চুইচেবল এবিএছ, ব্লুটুথ সংযোগৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ৰঙৰ টিএফটি ডিছপ্লে, টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন আৰু সম্পূৰ্ণ এলইডি লাইটিং থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
TVS Apache RTX 300 ডিজাইন
TVS Apache RTX 300 ট্যুৰিং কেন্দ্ৰিক এডভেঞ্চাৰ বাইক হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াক হাৰ্ডকোৰ অফ-ৰোড ক্ষমতাৰ বাবে ডিজাইন কৰা নহ'ব আৰু ইয়াৰ চেছিছ আৰু চাইকেলৰ অংশসমূহে ইয়াকে প্ৰতিফলিত কৰে । বাইকখনৰ পেটেণ্ট ছবিত কেইবাটাও সবিশেষ প্ৰকাশ পাইছে ।
TVS Apache RTX 300 ৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ভ্ৰমণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াৰ ৰোড বায়াছড এলয় হুইল, য’ত 19 ইঞ্চি সন্মুখ আৰু 17 ইঞ্চি পিছফালৰ সংমিশ্ৰণ আছে । ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা TVS Apache RTX 300 ৰ পেটেণ্ট ইমেজত ওখ উইণ্ডস্ক্ৰীণ, শক্তিশালী ইন্ধনৰ টেংক আৰু পিছফালৰ লাগেজ ৰেকৰ সৈতে চিকচিকিয়া টেইল ছেকচনৰ সৈতে হাফ ফেয়াৰিং প্ৰকাশ পাইছে ।
TVS Apache RTX 300 ৰ প্ৰতিদ্বন্দী
ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰাৰ লগে লগে টিভিএছ মটৰ কোম্পানীৰ নতুন এডভেঞ্চাৰ বাইকে কেটিএম 250 এডভেঞ্চাৰ, য়েজডি এডভেঞ্চাৰ আৰু ৰয়েল এনফিল্ড স্ক্ৰাম 440 ৰ দৰে বাইকৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।
