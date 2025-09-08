ETV Bharat / technology

সফলতাৰে 20 টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে TVS Apache ছিৰিজে; মুকলি কৰিলে বিশেষ সংস্কৰণ

TVS মটৰে নিজৰ সমগ্ৰ টিভিএছ আপাচি ৰেঞ্জৰ বাবে বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেল মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে 20 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে ।

tvs-apache-range-gets-20th-anniversary-editions-in-india-price-design-engine-details
TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেল (TVS Motor Company)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 1:05 PM IST

4 Min Read

হায়দৰাবাদ: থলুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী TVS মটৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ সমগ্ৰ টিভিএছ আপাচি ৰেঞ্জৰ বাবে বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেল মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে TVS আপাচি ব্ৰেণ্ডৰ 20 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে । কোম্পানীটোৱে ইয়াক এনিভাৰ্চেৰী এডিচন নামেৰে মুকলি কৰিছে, যিটোক বিশেষ ডিজাইন আৰু সমগ্ৰ আপাচি লাইনআপত 310 CC ৰ পৰা 160 CC লৈকে ইউএছবি চাৰ্জাৰ দিয়া হৈছে, যিটো আপাচি লাইনআপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়া হৈছে ।

TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেল

কওঁ যে বিশেষ বৰ্ষপূৰ্তি সংস্কৰণত TVS Apache লাইনআপৰ ছটা মডেল মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে Apache RTR 160, Apache RTR 180, Apache RTR 160 4V, Apache RTR 200 4V, Apache RTR 310 আৰু Apache RR 310 ।

tvs-apache-range-gets-20th-anniversary-editions-in-india-price-design-engine-details
TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেল (TVS Motor Company)

TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেলৰ মূল্য

TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণমূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
TVS Apache RTR 1601,37,990 টকা
TVS Apache RTR 1801,39,990 টকা
TVS Apache RTR 160 4V1,50,990 টকা
TVS Apache RTR 200 4V1,62,990 টকা
2018-20203,11,000 টকা
TVS Apache RR3103,37,000 টকা

ইয়াৰ উপৰিও টিভিএছ Apache RTR 160 ৰ পৰা RTR 200 4V ভেৰিয়েণ্টলৈকে থিমটোক আৰু অধিক উন্নত কৰিবলৈ ডুৱেল টোন ক’লা আৰু সোণৰ এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । 20 বছৰীয়া সংস্কৰণৰ মূল্য টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ 160 ৰ 1.38 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ফ্লেগশ্বিপ Apache RTR 310 ৰ বাবে 3.37 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি পায় ।

tvs-apache-range-gets-20th-anniversary-editions-in-india-price-design-engine-details
TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেল (TVS Motor Company)

মন কৰিবলগীয়া যে এই সকলোবোৰ মটৰ চাইকেলতে যান্ত্ৰিকভাৱে কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে কোম্পানীটোৱে 2005 চনত ভাৰতীয় বজাৰত নিজৰ আপাচি নেমপ্লেট মুকলি কৰিছিল । কম দিনৰ ভিতৰতে কোম্পানীটোৰ এই লাইনআপটো অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মটৰ চাইকেল ব্ৰেণ্ডত পৰিণত হয় । এই ৰেঞ্জটো 80 খন দেশত বিক্ৰী কৰা হৈছে, য’ত ইয়াৰ মুঠ গ্ৰাহক 65 লাখতকৈ অধিক ।

TVS Apache RTR 160 4V আৰু RTR 200 4V ৰ নতুন ভিন্নতা

মডেল ভেৰিয়েণ্টমূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
TVS Apache RTR 160 4Vব্লেক এডিচন1,28,490 টকা
ডিস্ক ব্ৰেক BT স্পেচিয়েল এডিচন1,34,970 টকা
USD + LCD ভেৰিয়েণ্ট1,39,990 টকা
নতুন টপ- এণ্ড TFT + প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প ভেৰিয়েণ্ট1,47,990 টকা
TVS Apache RTR 200 4VUSD + LCD ভেৰিয়েণ্ট1,53,990 টকা
নতুন টপ- এণ্ড TFT + প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প ভেৰিয়েণ্ট1,59,990 টকা

আপাচি এনিভাৰ্চেৰী এডিচন লাইনআপৰ লগতে টিভিএছ মটৰে ভাৰতত আপাচি আৰটিআৰ 160 4V আৰু আপাচি আৰটিআৰ 200 4V ৰ নতুন ৰেঞ্জ-টপিং ভেৰিয়েণ্টো মুকলি কৰিছে । RTR 160 4V ৰ নতুন ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 1.47 লাখ টকা, আনহাতে RTR 200 4V ৰ মূল্য1.59 লাখ টকা (দুয়োটা এক্স-শ্ব’ৰুম)।

উল্লেখ্য যে টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ 160 4V আৰু 200 4Vৰ নতুন ৰেঞ্জ-টপিং ভেৰিয়েণ্ট বহু আপডেটৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে । দুয়োটা মডেলতে এতিয়া ইন্টিগ্ৰেটেড এল ই ডি ডি আৰ এলৰ সৈতে প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প আছে । ইয়াৰ উপৰিও 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লেও সংযোজন কৰা হৈছে, যিয়ে ব্লুটুথ সংযোগ আৰু ভইচ এচিষ্ট কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।

tvs-apache-range-gets-20th-anniversary-editions-in-india-price-design-engine-details
TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেল (TVS Motor Company)

এই মটৰ চাইকেলসমূহত পোৱা আন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ইয়াত ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল চিষ্টেম আৰু এছিষ্ট আৰু চপ্পল ক্লাচৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । Apache RTR 160 4V ৰেচিং ৰেড, মেৰিন ব্লু আৰু মেট ব্লেক ৰঙৰ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে আৰটিআৰ 200 4V মেট ব্লেক আৰু গ্ৰেনাইট গ্ৰে ৰঙৰ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

TVS APACHE ANNIVERSARY EDITIONTVS APACHE PRICETVS APACHE RANGEETV BHARAT ASSAM TECH NEWSTVS APACHE 20TH ANNIVERSARY EDITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.