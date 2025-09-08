সফলতাৰে 20 টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে TVS Apache ছিৰিজে; মুকলি কৰিলে বিশেষ সংস্কৰণ
TVS মটৰে নিজৰ সমগ্ৰ টিভিএছ আপাচি ৰেঞ্জৰ বাবে বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেল মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে 20 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে ।
Published : September 8, 2025 at 1:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: থলুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী TVS মটৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ সমগ্ৰ টিভিএছ আপাচি ৰেঞ্জৰ বাবে বিশেষ সংস্কৰণৰ মডেল মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে TVS আপাচি ব্ৰেণ্ডৰ 20 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে । কোম্পানীটোৱে ইয়াক এনিভাৰ্চেৰী এডিচন নামেৰে মুকলি কৰিছে, যিটোক বিশেষ ডিজাইন আৰু সমগ্ৰ আপাচি লাইনআপত 310 CC ৰ পৰা 160 CC লৈকে ইউএছবি চাৰ্জাৰ দিয়া হৈছে, যিটো আপাচি লাইনআপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়া হৈছে ।
TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেল
কওঁ যে বিশেষ বৰ্ষপূৰ্তি সংস্কৰণত TVS Apache লাইনআপৰ ছটা মডেল মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে Apache RTR 160, Apache RTR 180, Apache RTR 160 4V, Apache RTR 200 4V, Apache RTR 310 আৰু Apache RR 310 ।
TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ মডেলৰ মূল্য
|TVS Apache বাৰ্ষিকী সংস্কৰণ
|মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
|TVS Apache RTR 160
|1,37,990 টকা
|TVS Apache RTR 180
|1,39,990 টকা
|TVS Apache RTR 160 4V
|1,50,990 টকা
|TVS Apache RTR 200 4V
|1,62,990 টকা
|2018-2020
|3,11,000 টকা
|TVS Apache RR310
|3,37,000 টকা
ইয়াৰ উপৰিও টিভিএছ Apache RTR 160 ৰ পৰা RTR 200 4V ভেৰিয়েণ্টলৈকে থিমটোক আৰু অধিক উন্নত কৰিবলৈ ডুৱেল টোন ক’লা আৰু সোণৰ এলয় হুইল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । 20 বছৰীয়া সংস্কৰণৰ মূল্য টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ 160 ৰ 1.38 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ফ্লেগশ্বিপ Apache RTR 310 ৰ বাবে 3.37 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি পায় ।
মন কৰিবলগীয়া যে এই সকলোবোৰ মটৰ চাইকেলতে যান্ত্ৰিকভাৱে কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে কোম্পানীটোৱে 2005 চনত ভাৰতীয় বজাৰত নিজৰ আপাচি নেমপ্লেট মুকলি কৰিছিল । কম দিনৰ ভিতৰতে কোম্পানীটোৰ এই লাইনআপটো অন্যতম জনপ্ৰিয় আৰু বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মটৰ চাইকেল ব্ৰেণ্ডত পৰিণত হয় । এই ৰেঞ্জটো 80 খন দেশত বিক্ৰী কৰা হৈছে, য’ত ইয়াৰ মুঠ গ্ৰাহক 65 লাখতকৈ অধিক ।
TVS Apache RTR 160 4V আৰু RTR 200 4V ৰ নতুন ভিন্নতা
|মডেল
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
|TVS Apache RTR 160 4V
|ব্লেক এডিচন
|1,28,490 টকা
|ডিস্ক ব্ৰেক BT স্পেচিয়েল এডিচন
|1,34,970 টকা
|USD + LCD ভেৰিয়েণ্ট
|1,39,990 টকা
|নতুন টপ- এণ্ড TFT + প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প ভেৰিয়েণ্ট
|1,47,990 টকা
|TVS Apache RTR 200 4V
|USD + LCD ভেৰিয়েণ্ট
|1,53,990 টকা
|নতুন টপ- এণ্ড TFT + প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প ভেৰিয়েণ্ট
|1,59,990 টকা
আপাচি এনিভাৰ্চেৰী এডিচন লাইনআপৰ লগতে টিভিএছ মটৰে ভাৰতত আপাচি আৰটিআৰ 160 4V আৰু আপাচি আৰটিআৰ 200 4V ৰ নতুন ৰেঞ্জ-টপিং ভেৰিয়েণ্টো মুকলি কৰিছে । RTR 160 4V ৰ নতুন ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 1.47 লাখ টকা, আনহাতে RTR 200 4V ৰ মূল্য1.59 লাখ টকা (দুয়োটা এক্স-শ্ব’ৰুম)।
উল্লেখ্য যে টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ 160 4V আৰু 200 4Vৰ নতুন ৰেঞ্জ-টপিং ভেৰিয়েণ্ট বহু আপডেটৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে । দুয়োটা মডেলতে এতিয়া ইন্টিগ্ৰেটেড এল ই ডি ডি আৰ এলৰ সৈতে প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প আছে । ইয়াৰ উপৰিও 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লেও সংযোজন কৰা হৈছে, যিয়ে ব্লুটুথ সংযোগ আৰু ভইচ এচিষ্ট কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।
এই মটৰ চাইকেলসমূহত পোৱা আন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, ইয়াত ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল চিষ্টেম আৰু এছিষ্ট আৰু চপ্পল ক্লাচৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । Apache RTR 160 4V ৰেচিং ৰেড, মেৰিন ব্লু আৰু মেট ব্লেক ৰঙৰ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে আৰটিআৰ 200 4V মেট ব্লেক আৰু গ্ৰেনাইট গ্ৰে ৰঙৰ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে ।
