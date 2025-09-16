টিকটক বিতৰ্ক: জিনপিঙৰ সৈতে কথা পাতিব ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে
আমেৰিকা-চীনৰ আলোচনাৰ অন্তত টিকটকৰ সম্ভাৱ্য চুক্তিৰ কথা ঘোষণা ট্ৰাম্পৰ ৷ েই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে জিনপিঙৰ সৈতে কথা পাতিব ট্ৰাম্পে ৷
হায়দৰাবাদ: চীনৰ জনপ্ৰিয় চুটি ভিডিঅ’ প্লেটফৰ্ম টিকটক সন্দৰ্ভত আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত এক চুক্তিত উপনীত হৈছে । ইয়াৰ সংকেত দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে চীনৰ সৈতে এক চুক্তিত উপনীত হৈছে যাতে দেশত টিকটক অব্যাহত থাকিব পাৰে । উল্লেখযোগ্য যে, আমেৰিকা চৰকাৰে টিকটকৰ মূল কোম্পানী বাইটডান্সক আমেৰিকাৰ শ্বেয়াৰ বিক্ৰীৰ বাবে বাৰে বাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে । অন্যথা আমেৰিকাত টিকটক বন্ধ কৰাৰ সতৰ্কবাণী দি আহিছে । এতিয়া ট্ৰাম্পে ইংগিত দিছে যে বাণিজ্যিক আলোচনাৰ অন্তত কিছু ইতিবাচক ফলাফল ওলাইছে ।
সোমবাৰে এই চুক্তিৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি কয়, "ইউৰোপত আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত হোৱা বৃহৎ বাণিজ্যিক বৈঠকখন অতি ভালদৰেই হৈছিল । ই অতি সোনকালে শেষ হ'ব । আমাৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে বচাব বিচৰা এটা নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীক লৈও চুক্তি কৰা হৈছিল । তেওঁলোক (যুৱক-যুৱতীসকল) অতি সুখী হ'ব ! শুকুৰবাৰে মই ৰাষ্ট্ৰপতি XI ৰ সৈতে কথা পাতিম । আমাৰ সম্পৰ্ক এতিয়াও অতি শক্তিশালী ।"
মাদ্ৰিদত আমেৰিকা আৰু চীনৰ বিষয়াসকলৰ মাজত অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক আলোচনাৰ নতুন পৰ্যায় চলি আছে । আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত আছে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছাণ্ট আৰু বাণিজ্য প্ৰতিনিধি জেমছন গ্ৰীয়েৰ, আনহাতে চীনৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত আছে উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী হে লিফং ।
টিকটক বিতৰ্ক কি ?
বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশ আমেৰিকাত চীনা এপ টিকটক ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ সংখ্যা 11 কোটিৰ পৰা 17 কোটি বুলি অনুমান কৰা হৈছে । যোৱা বছৰ আমেৰিকাই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে চীন চৰকাৰে এই এপৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য চুৰি কৰিছিল । 2025 চনৰ 19 জানুৱাৰীত তেতিয়াৰ আমেৰিকা চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব বুলি উল্লেখ কৰি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । কিন্তু ট্ৰাম্প প্ৰশাসন ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত টিকটকে আমেৰিকাক 50 শতাংশ অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ।
এইদৰে আমেৰিকা চৰকাৰে বাৰে বাৰে টিকটকক আমেৰিকাৰ কাম-কাজ বিক্ৰী কৰাৰ সুযোগ দিছে । কোৱা হৈছিল যে যদিহে 2025 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহয়, তেন্তে আমেৰিকাই টিকটক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিব । এই সময়সীমাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংকেত দিছে যে আমেৰিকাত টিকটক এপটো ব্লক কৰা নহ’ব । চীনৰ সৈতে বাণিজ্যিক আলোচনাৰ সময়তে এই ঘোষণা কৰে ট্ৰাম্পে । ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি টিকটক সন্দৰ্ভত আমেৰিকা আৰু চীন এক চুক্তিত উপনীত হৈছে, যাৰ অধীনত টিকটকক আমেৰিকাৰ নিয়ন্ত্ৰিত মালিকীস্বত্বৰ গাঁথনি হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব । অৱশ্যে শুকুৰবাৰে এই কথা নিশ্চিত কৰিব ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু Xi জিনপিঙে ।
কোন কোন দেশে টিকটক নিষিদ্ধ কৰিছে ?
ভাৰতে 2020 চনত টিকটক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছিল । ইয়াৰ বাহিৰেও আলবেনিয়া, লাটভিয়া, টাইৱান আৰু ইণ্ডোনেছিয়া আদি দেশে টিকটক নিষিদ্ধ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমাৰ্ক, ফ্ৰান্স, নেদাৰলেণ্ড, ব্ৰিটেইন, নিউজিলেণ্ডৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু সংসদ সদস্যসকলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ।
