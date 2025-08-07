হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেল ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে Triumph Thruxton 400 । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 2.74 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । যদিও এই কেফে ৰেচাৰৰ বাবে ট্ৰাইমফ স্পীড 400 ৰ দৰে একেটা প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ ষ্টাইলিং বেলেগ, উন্নত এৰগ’নমিক্স আৰু সামান্য পাৱাৰ বাম্প পোৱা গৈছে ।
কোম্পানীটোৰ স্পীড 400 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Triumph Thruxton 400
ট্ৰাইমফ থ্ৰাক্সটন নামটো দীৰ্ঘদিন ধৰি ট্ৰাইমফৰ মটৰ চাইকেলত কেফে ৰেচাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে আৰু নতুন থ্ৰাক্সটন 400 ও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । যদিও ইয়াৰ মূল গঠন স্পীড 400 ৰ দৰেই ৰখা হৈছে । Triumph Thruxton 400 ত কেইবাটাও দৃশ্যগত আৰু এৰগ’নমিক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে, যিয়ে ইয়াক কোম্পানীটোৰ স্পীড 400 ৰ পৰা পৃথক কৰি তুলিছে ।
পিছফালৰ প্ৰফাইলৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Triumph Thruxton এ স্পীড 400 ত পোৱা বৃত্তাকাৰ টেইল-লাইটৰ পৰিৱৰ্তে আয়তাকাৰ ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিছে । ফিউৱেল টেংকটোত কিছুমান সৰু সৰু ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, য’ত ট্ৰাইমফ ল’গ’ৰ বাবে নতুন ইনছেটও আছে, যদিও ইয়াৰ ক্ষমতা 13 লিটাৰত ৰখা হৈছে । ট্ৰাইমফে বাইকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ, আগলৈ হেলনীয়া ৰাইডিং ভংগীমাৰ লগত খাপ খুৱাই ৰাইডাৰৰ ফুটপেগবোৰো পুনৰ স্থাপন কৰিছে ।
Triumph Thruxton 400 ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
থ্ৰাক্সটন 400 ত একেটা 398 চিচি, একক চিলিণ্ডাৰ লিকুইড-কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে স্পীড 400 ক শক্তি প্ৰদান কৰে যদিও ইয়াক স্প’ৰ্টিয়াৰ ৰূপৰ বাবে পুনৰ টিউন কৰা হৈছে । ইঞ্জিনটোৱে এতিয়া 41 বিএইচপি উৎপাদন কৰে, যিটো 2 বিএইচপি বৃদ্ধি, আৰু শীৰ্ষ শক্তি 9000 আৰপিএমত পোৱা যায়, যিটো পূৰ্বতকৈ 1000 আৰপিএম বেছি । ইঞ্জিনৰ টৰ্ক আউটপুট অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৷ 37.5 এন.এম. ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
Triumph Thruxton 400 হাৰ্ডৱেৰ
বাইকখনৰ চেছিছ, ছাচপেনচন আৰু ব্ৰেকিং কম্পোনেণ্ট স্পীড 400 ৰ পৰা লোৱা হৈছে যদিও ইয়াৰ জ্যামিতি আৰু ওজনত সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । ছাচপেনচন ট্ৰেভেল 10 মিমি বৃদ্ধি কৰি 140 মিমি, হুইলবেছ 10 মিমি চুটি কৰি 1376 মি.মি. কৰা হৈছে । একে সময়তে ইয়াৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 7 মিলিমিটাৰ হ্ৰাস কৰি 158 মিলিমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু আসনৰ উচ্চতা 795 মিলিমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
বাইকখনৰ ওজন 183 কিলোগ্ৰাম, যিটো স্পীড 400 তকৈ 4 কিলোগ্ৰাম বেছি । কোম্পানীটোৱে কয় যে থ্ৰাক্সটন 400 ত চাপ্লাই চেইনৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এম আৰ এফ বা এপ’ল’ টায়াৰ পোৱা যায় । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে বাইকখনক দুয়োটা টায়াৰ বিকল্পৰ সৈতে বেঞ্চমাৰ্ক কৰা হৈছে আৰু দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে তুলনামূলক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ।
Triumph Thruxton 400 ৰ বৈশিষ্ট্য
থ্ৰাক্সটন 400 ত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ তালিকা স্পীড 400 ৰ সৈতে একে । ইয়াৰ একেটা ডিজিটেল-এনালগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আছে, যাৰ এটা উলম্ব ৰিভ কাউণ্টাৰ আৰু গিয়াৰৰ অৱস্থান সূচক আছে । সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত ডুৱেল চেনেল এবিএছ আৰু ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’লৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । ৰঙৰ বিকল্পৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত মুঠ চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্প আছে - য’ত ৰঙা, হালধীয়া, ক’লা আৰু বগা অন্তৰ্ভুক্ত, য’ত বিপৰীত ৰঙৰ কনট্ৰাষ্ট ষ্ট্ৰিপ উপলব্ধ ।
