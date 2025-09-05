ETV Bharat / technology

দেশৰ ৰাজপথত টেছলাৰ চকা ঘূৰিবলৈ সাজু: ভাৰতত কোনে কিনিলে প্ৰথমখন টেছলা - INDIA’S FIRST TESLA BUYER

দেশৰ প্ৰথমখন টেছলা গাড়ী ক্ৰয় কৰিলে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ৷ পঢ়ক কোন সেই মন্ত্ৰী ৷

towards-green-mobility-maharashtra-minister-gets-indias-1st-tesla-model-y
দেশৰ প্ৰথমখন টেছলা মডেল Y ওলাল শ্ব'ৰূমৰ পৰা (@PratapSarnaik)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত টেছলাই শ্ব’ৰুম মুকলি কৰাৰ পাচত আজি প্ৰথমটো ডেলিভাৰী প্ৰদান কৰে ৷ মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা কুৰ্লা কমপ্লেক্স (বিকেচি)ত শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা ‘টেছলা এক্সপিৰিয়েন্স চেণ্টাৰ’ৰ পৰা মডেল Y ৰ প্ৰথমটো ডেলিভাৰী প্ৰদান কৰে কোম্পানীটোৱে ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী প্ৰতাপ ছাৰনায়কৰ হাতত ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখন অৰ্পণ কৰাৰ পাচত মন্ত্ৰীগৰাকী হৈ পৰে দেশৰ প্ৰথমজন গ্ৰাহক যিয়ে কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল আউটলেটৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ টেছলাৰ বাহন লাভ কৰে ।

জুলাই মাহত আমেৰিকাৰ ইভি জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে প্ৰথম শ্ব’ৰুম উদ্বোধন কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ছাৰনায়কে বুকিং কৰা মডেল Y ক বান্দ্ৰা কুৰ্লা কমপ্লেক্স হাবত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় কাৰণ টেছলাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কোম্পানীটোৰ চিগনেচাৰ প্ৰযুক্তি আৰু বহনক্ষম গতিশীলতাৰ বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে দৰ্শনাৰ্থীক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।

অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শিৱসেনাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে এই ক্ৰয় কেৱল ব্যক্তিগত নহয়, মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেউজ উচ্চাকাংক্ষাৰ প্ৰতীক । ছাৰনায়কে কয়, "নাগৰিক বিশেষকৈ নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বৈদ্যুতিক গতিশীলতাৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পাবলৈ মই টেছলাৰ ডেলিভাৰী লৈছো ।"

প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "ভাৰতৰ প্ৰথমখন টেছলাৰ গ্ৰাহক হ’বলৈ পাই মই অতি সুখী । মোৰ বাবে এয়া গৌৰৱৰ বিষয় । মই এই গাড়ীখন কোনো ৰেহাইত পোৱা নাছিলো;মই সম্পূৰ্ণ ধন দি কিনিছিলো । মই এই টেছলাখন ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ নাতিক স্কুললৈ অনা-নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছো যাতে অধিক লোকে ইয়াক দেখা পায় আৰু বৈদ্যুতিক বাহনৰ বিষয়ে অধিক জানিব পাৰে ৷ লগতে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত হয় ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্বচ্ছ গতিশীলতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অহা দশকত বৃহৎ পৰিসৰৰ ইভি পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ লক্ষ্য পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্যখনে ইতিমধ্যে ইভিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰৰোচনামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, য’ত অটল সেঁতু আৰু সমৰুদ্ধি এক্সপ্ৰেছৱে’ত টোল ৰেহাই দিয়া হৈছে, আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগমে প্ৰায় 5 হাজাৰ ই-বাছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।

ছাৰনায়কে লগতে কয়, “আজি খৰচ অলপ বেছি হ’লেও অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল সঠিক আদৰ্শ দাঙি ধৰা আৰু ইভিৰ প্ৰতি গ্ৰহণযোগ্যতা ত্বৰান্বিত কৰা ।”

বিকেচিৰ এই বিপণীখন ভাৰতত টেছলাৰ প্ৰথমটো অফিচিয়েল খুচুৰা আৰু অভিজ্ঞতা বিপণী, যোৱা মাহত দিল্লীৰ এৰ’চিটিত দ্বিতীয়টো কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছিল ।

চমুকৈ মডেল Y ৰ বিষয়ে

টেছলা মডেল Y দুটা ভেৰিয়েণ্টত আগবঢ়োৱা হৈছে, প্ৰত্যেকটো বিভিন্ন বেটাৰী পেকৰ দ্বাৰা চালিত । ৰিয়াৰ-হুইল ড্ৰাইভ (আৰ ডব্লিউ ডি)ত 60 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ এল এফ পি বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে প্ৰতি চাৰ্জত 500 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে, আনহাতে লং ৰেঞ্জ ৰিয়াৰ-হুইল ড্ৰাইভ (এল আৰ আৰ ডব্লিউ ডি)ত বৃহৎ বেটাৰী আছে যিয়ে ৰেঞ্জ 622 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰে ।

বৰ্তমান ভাৰতত কেৱল একক মটৰ সংস্কৰণহে উপলব্ধ, কিন্তু প্ৰদৰ্শন শক্তিশালী হৈয়ে আছে । RWD য়ে ঘণ্টাত 0–100 কিলোমিটাৰৰ পৰা 5.9 ছেকেণ্ডত গতি কৰে, আনহাতে LR RWD য়ে 5.6 ছেকেণ্ডত অলপ বেছি দ্ৰুততাৰে কৰে । দুয়োটা ভেৰিয়েন্টৰ শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত 201 কিলোমিটাৰ ।

যদিও টেছলাই ভাৰতত নিজৰ ছুপাৰচাৰ্জাৰ নেটৱৰ্ক ৰোলআউট নিশ্চিত কৰা নাই, কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ইয়াৰ আল্ট্ৰা-ফাষ্ট ডিচি চাৰ্জাৰসমূহে আৰ ডব্লিউ ডিৰ বাবে 15 মিনিটত 238 কিলোমিটাৰ আৰু এল আৰ আৰ ডব্লিউ ডিৰ বাবে 267 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ যোগ কৰিব পাৰে ।

মডেল ৱাই আৰ ডব্লিউ ডিৰ মূল্য 59.89 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম, দিল্লী)ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ বিপৰীতে এল আৰ আৰ ডব্লিউ ডিৰ মূল্য 67.89 লাখ টকা । ষ্টেণ্ডাৰ্ড পেইণ্ট হৈছে ষ্টেলথ গ্ৰে, অতিৰিক্ত খৰচত অতিৰিক্ত ৰঙৰ বিকল্প উপলব্ধ: পাৰ্ল হোৱাইট মাল্টি-কোট আৰু ডাইমণ্ড ব্লেক 95,000 টকাকৈ, গ্লেচিয়াৰ ব্লু 1.25 লাখ টকা আৰু কুইকচিলভাৰ বা আল্ট্ৰা ৰেড 1.85 লাখ টকাকৈ ।

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

TESLA MODEL YMAHARASHTRA’S TRANSPORT MINISTERভাৰতত টেছলাৰ শ্ব’ৰুমETV BHARAT ASSAM TECH NEWSINDIA’S FIRST TESLA BUYER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.