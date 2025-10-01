GST 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: অধিক সুলভ হৈ পৰিল দুচকীয়াৰ মূল্য; 55,000 টকাতেই লাভ কৰক পছন্দৰ দুচকীয়াখন

GST 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: অধিক সুলভ হৈ পৰিল দুচকীয়াৰ মূল্য; 55,000 টকাতেই লাভ কৰক পছন্দৰ দুচকীয়াখন
দেশত সুলভ মূল্যৰ বাইকবোৰ আৰু অধিক সুলভ হৈ পৰিছে । ইয়াত শীৰ্ষ 5 খন সুলভ মূল্যৰ বাইকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ল ।
Published : October 1, 2025 at 12:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় দুচকীয়া বাহনৰ বজাৰখন বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু ব্যয় সংবেদনশীল । ইয়াত ক্ৰেতাসকলে কেৱল ব্যয়সাধ্যতাই নহয়, নিৰ্ভৰযোগ্যতা, ইন্ধনৰ কাৰ্যক্ষমতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী মূল্যও বিচাৰে, লগতে অতিৰিক্ত খৰচ কৰিবও নিবিচাৰে । এই চাহিদাই হিৰো স্প্লেণ্ডাৰক দেশত এক সুলভ আৰু অতি জনপ্ৰিয় মটৰ চাইকেল কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰখনক ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে ।
তেতিয়াৰ পৰাই হিৰো মট’কৰ্প, হোণ্ডা, টিভিএছ মটৰ আৰু বাজাজ অটোৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহে ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, ব্যতিক্ৰমীভাৱে কম মূল্যত সুলভ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য বাইক আগবঢ়াইছে । শেহতীয়াকৈ কাৰ্যকৰী কৰা সংশোধিত জি এছ টি 2.0 হাৰে এই বাজেট মটৰ চাইকেলসমূহৰ মূল্য আৰু অধিক হ্ৰাস কৰিছে । ইয়াত আমি শীৰ্ষ 5 খন আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ বাইকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছো ।
5.Bajaj Platina 100 (মূল্য - 65,407 টকা)
এই তালিকাত প্ৰথম স্থানত আছে বাজাজ প্লেটিনা 100, আৰম্ভণি মূল্য 65,407 টকা । জি এছ টি 2.0 ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে এই বাইকখনৰ মূল্য আছিল 68,262 টকা । বাজাজ প্লেটিনা 100 ৰ শক্তিশালী 100CC কমিউটাৰ বাইকত 102CC এয়াৰ কুল ইঞ্জিন আছে । এই ইঞ্জিনটোৱে 7.7 বিএইচপি শক্তি আৰু 8.3 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াক 4 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
4. Honda Shine 100 (মূল্য - 63,191 টকা )
হোণ্ডা মটৰ চাইকেলৰ শ্বাইন 100 কোম্পানীটোৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ মটৰ চাইকেল । ইয়াত 98.98 CC এয়াৰ কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 7.27 বিএইচপি আৰু 8.04 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াক 4 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে আন এটা আকৰ্ষণীয় হোণ্ডা শ্বাইন 100 ডিএক্স মডেল মুকলি কৰিছে যিসকল ক্ৰেতাই বেছি খৰচ নকৰাকৈ দৈনন্দিন যাতায়তত আৰু কিছু ফ্লেয়াৰ যোগ কৰিব বিচাৰে ।
3. Hero HF 100 (মূল্য - 58,739 টকা )
ওপৰত উল্লেখ কৰা দুখন বাইকৰ মাজত হিৰো এইচ এফ 100 য়ে যথেষ্ট পাৰ্থক্য প্ৰদান কৰে । হিৰো এইচ এফত হিৰো স্প্লেণ্ডাৰৰ দৰে একে ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও ই অধিক অৰ্থনৈতিক । ইয়াত 97.2 চিচি, এয়াৰ কুল্ড ইঞ্জিন আছে যিয়ে 7.7 বিএইচপি আৰু 8.05 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 4 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে যোৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ প্ৰি-জিএছটি 2.0 মূল্য আছিল 60,118 টকা ।
2. Hero HF Delux All Black (মূল্য - 55,992 টকা )
তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে হিৰো এইচ এফ ডিলাক্স, যিয়ে এইচ এফ 100 ৰ দৰে একেটা ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে । ই কেইবাটাও ভিন্নতাত উপলব্ধ, পাৰ্থক্য মূলতঃ ৰং আৰু ষ্টীকাৰৰ । অৱশ্যে এই 55,992 মূল্য কেৱল All Black ভেৰিয়েন্টৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য । প্ৰথমে 61,098 মূল্যৰ বাইকখনৰ জি এছ টি 2.0 ৰূপায়ণৰ পিছত 5000 টকা হ্ৰাস কৰা হয় ।
1. TVS Sport ES (মূল্য - 55,100 টকা )
এই তালিকাৰ প্ৰথম দেশৰ ভিতৰতে বিক্ৰী হোৱা আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ মটৰ চাইকেল টিভিএছ মটৰৰ টিভিএছ স্প’ৰ্ট ই এছ । এই খিতাপটো পূৰ্বে হিৰো এইচ এফ 100 ৰ হাতত আছিল । টিভিএছ স্প’ৰ্টত ই এছ প্ৰত্যয়টোৱে ইলেক্ট্ৰিক ষ্টাৰ্টক সূচায় । এই বাইকখন পূৰ্বে 100CC মডেলৰ সৈতে আহিছিল যদিও 2020 চনত BS6 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰূপায়ণৰ পিছত ইয়াক 109.7 CC ইঞ্জিনলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল । এই ইঞ্জিনৰ শক্তি উৎপাদন 7.2 বিএইচপি আৰু 7.5 NM ৰ পৰা 8.1 BHP আৰু 8.7 NM লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লগতে পঢ়ক