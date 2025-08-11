হায়দৰাবাদ: বিগত মাহত মুম্বাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত আজি (সোমবাৰে) দিল্লীত মাৰ্কিন ধনকুবেৰ ইল’ন মাস্কৰ বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী টেছলাই দ্বিতীয়টো শ্ব’ৰুম মুকলি কৰিছে । ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত চহৰখনৰ এটা প্ৰধান বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত অৱস্থিত এই শ্ব’ৰুমটো । ইয়াৰে এটা এৰোচিটিৰ ৱৰ্ল্ডমাৰ্ক 3 ত অৱস্থিত । এই শ্ব’ৰুমটো প্ৰায় 8200 বৰ্গক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিয়ে দিল্লী এনচিআৰৰ গ্ৰাহকসকলক সেৱা আগবঢ়াব ।
ইচ্ছুক গ্ৰাহকে এই শ্ব’ৰুমত গাড়ী পৰীক্ষা আৰু চাৰ্জিঙৰ সুবিধাও লাভ কৰিব । ভাৰতত ব্ৰেণ্ডটোৱে আগবঢ়োৱা Model-Y গাড়ীখনো ইয়াত বুকিং কৰিব পাৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰাহকে কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰাও এই গাড়ীখন বুকিং কৰিব পাৰিব । অহা কেইমাহমানৰ ভিতৰত ইয়াৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব । প্ৰথমে মুম্বাইত আৰু পিছলৈ দিল্লীত মুকলি কৰা টেছলাৰ শ্ব’ৰুমসমূহে সমগ্ৰ দেশৰ গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াব ।
শীঘ্ৰে বিস্তৃত প্ৰতিবেদন...