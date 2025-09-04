ETV Bharat / technology

মুকলিৰ পিচত 600 ইউনিট বুকিং সম্পন্ন কৰিলে Tesla Model Y এ - TESLA MODEL Y BOOKING NUMBERS

ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টেছলাই জনাইছে যে Model Y মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা এতিয়ালৈকে 600 ইউনিট বুকিং কৰা হৈছে ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 1:38 PM IST

হায়দৰাবাদ: আমেৰিকাৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ দৈত্য টেছলাই চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত ভাৰতীয় বজাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় বজাৰত নিজৰ Tesla Model Y মুকলি কৰিছিল, যাৰ বিষয়ে কোম্পানীটোৱে এতিয়া জনাইছে যে এই ক্ৰছ অভাৰৰ বাবে 600 বুকিং লাভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ডেলিভাৰীও এই মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান Tesla Model Y ৰ ডেলিভাৰী প্ৰথম অৱস্থাত দিল্লী, মুম্বাই, গুৰুগ্ৰাম আৰু পুনেত সীমাবদ্ধ থাকিব ।

Tesla Model Y ৰ বুকিং আৰু ডেলিভাৰী

কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, টেছলাই মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতত মডেল ৱাইৰ বাবে মুঠ 600 বুকিং লাভ কৰিছে, ইয়াৰে কোম্পানীয়ে 350-500 ইউনিট ডেলিভাৰী কৰাৰ আশা কৰিছে । শেহতীয়াকৈ ব্লুমবাৰ্গৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত 2500 ইউনিটৰ বাৰ্ষিক কোটা পূৰণৰ টেছলাৰ আভ্যন্তৰীণ অনুমানতকৈ এই সংখ্যা বহু কম । উল্লেখযোগ্য যে, টেছলাই বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰতি চাৰি ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে প্ৰায় একে সংখ্যক ইউনিট ডেলিভাৰী কৰে ।

যদি আমি উচ্চ মূল্যৰ বাবে কম বিক্ৰীৰ কথা চাওঁ তেতিয়া ভাৰতৰ বজাৰত টেছলাৰ বিক্ৰী যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ সম্ভৱতঃ ভাৰতত টেছলা মডেল ৱাইৰ দাম বুলি ক’ব পাৰি । এই গাড়ীখন ভাৰতীয় বজাৰলৈ চিবিইউ (সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মিত ইউনিট) হিচাপে আমদানি কৰা হৈছে, যাৰ বাবে ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 59.89 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ।

যদিও ভাৰত চৰকাৰে অতি কম 15 শতাংশ আমদানি শুল্কৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক বাহনৰ স্থানীয় উৎপাদনক উৎসাহিত কৰিবলৈ জুন মাহত এছপিএমইপিচিআই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল, তথাপিও টেছলাই বৰ্তমান ভাৰতত নিজৰ মডেল নিৰ্মাণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় আৰু সেয়েহে এই নীতিৰ সুবিধা ল’ব নোৱাৰে ।

অধিক ব্যাপকভাৱে ক’বলৈ গ’লে JATO Dynamics ৰ তথ্য অনুসৰি 2025 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে ভাৰতত 45 লাখৰ পৰা 70 লাখ টকাৰ ভিতৰত মূল্যৰ 2800 ৰো অধিক ইলেক্ট্ৰিক বাহন বিক্ৰী হৈছিল । কিন্তু Tesla Model Y ৰ বুকিং নম্বৰত কোম্পানীটোৰ ব্ৰেণ্ড আবেদন আৰু উচ্চ প্ৰত্যাশা প্ৰতিফলিত হোৱা নাই আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ইয়াত নিজকে বজাৰ কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰাটোৱেও সহায় নকৰে ।

অৱশ্যে টেছলাই মুম্বাই আৰু দিল্লীত থকা ছুপাৰচাৰ্জাৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ভাৰতত লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিছে, লগতে অহা বছৰ দক্ষিণ ভাৰতত তৃতীয়টো অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

