হায়দৰাবাদ: টেকন’ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে 6000mAh বেটাৰীযুক্ত সস্তীয়া 5G ফোন । এই টেকন’ ফোনটো 10 হাজাৰতকৈও কম মূল্যত উপলব্ধ । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱেই আটাইতকৈ শ্লীম ফোন । কেৱল এয়াই নহয়, ফোনটোৰ পিছফালে এটা অনন্য ডিজাইনৰ কেমেৰা ছেটআপ দেখা গৈছে । এই টেকনো ফোনটো স্পাৰ্ক ছিৰিজত মুকলি কৰা হৈছে । এই ছিৰিজৰ প্ৰথমটো 5G ফোন, য’ত আছে 6000mAh বেটাৰী ।
Tecno ৰ এই বাজেট ফোনটো মাত্ৰ এটা ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টত আছে - 4GB RAM + 128GB । এই ফোনটোৰ মূল্য 9999 টকা আৰু ইয়াক চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব - স্কাই ব্লু, ইংক ব্লেক, টাৰ্কিছ গ্ৰীণ আৰু হেৰিটেজ ইনস্পাইৰেড বিকানেৰ ৰেড । টেকনোৰ এই সস্তীয়া 5G ফোনটো ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট ফ্লিপকাৰ্টৰ বাহিৰেও সকলো আগশাৰীৰ অনলাইন আৰু অফলাইন ষ্ট’ৰৰ পৰা 21 জুলাইত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব ।
Tecno Spark Go 5G ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
এই Tecno ফোনটোত 6.74 ইঞ্চিৰ HD+ ডিছপ্লে আছে । ফোনটোৰ ডিছপ্লেই 120Hz হাই ৰিফ্ৰেছ ৰেট ফিচাৰ সমৰ্থন কৰে । Android 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HiOS ৰ সৈতে অহা এই ফোনটো মাত্ৰ 7.99mm পাতল । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে বাজেট ছেগমেণ্টৰ এইটোৱেই আটাইতকৈ শ্লীম ফোন । ফোনটোক IP64 ৰেটিং দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে ফোনটো পানীৰ ছিটিকনি আৰু ধূলিৰ পৰা সুৰক্ষিত হ’ব ।
Spark Go 5G ত দিয়া হৈছে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6400 প্ৰচেছৰ । এই ফোনত আছে 4GB ফিজিকেল আৰু 4GB ভাৰ্চুৱেল ৰেম । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 128 GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ আছে, যিটো মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ডৰ জৰিয়তে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । এই ফোনটোত 6000mAh বেটাৰী আৰু ইউএছবি টাইপ চি চাৰ্জিং ফিচাৰ আছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ডিছপ্লে’
|6.74-ইঞ্চি HD+ LCD স্ক্ৰীণ (1600 x 720 পিক্সেল), 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 670 নীটছ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা
|প্ৰচেছৰ
|মেডিয়াটেক ডাইমেনচিটী 6400 (6nm), অক্টা-কোৰ
• 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz
• 6x Cortex-A55 @ 2GHz
• GPU: Arm Mali-G57 MC2
|ৰেম আৰু ষ্টৰেজ
|4GB LPDDR4X ৰেম, 128GB ষ্টৰেজ
|ছিম
|দুখন ছিম (নেন’ + নেন’ + microSD)
|অপাৰেটিং ছিষ্টেম
|Android 15
|ৰীয়াৰ কেমেৰা
|50MP কেমেৰা, LED ফ্লেছ, 2K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং @30fps
|সমুখৰ কেমেৰা
|5MP ছেলফি কেমেৰা
|ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেণ্সৰ
|শব্দযুক্ত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেণ্সৰ
|শব্দ
|3.5mm জেক, DTS সমৰ্থনৰ সৈতে শব্দ প্ৰযুক্তি
|ডিজাইন
|ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী IP64
জোখ: 167.74×77.7×7.99mm
ওজন: 194g
|সংযোগ
|5G SA/NSA, ডুবেল 4G VoLTE
Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)
ব্লুটুথ 5.3
GPS/GLONASS/Beidou
USB Type-C
|বেটাৰী
|6000mAh বেটাৰী, 18W ফাষ্ট চাৰ্জিং
টেকনোৰ এই বাজেট ফোনটোৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ উপলব্ধ । ফোনটোত থাকিব 50MP মেইন আৰু ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে ফোনত উপলব্ধ হ’ব 5 MP কেমেৰা । এই ফোনটোৰ ডিছপ্লেত উপলব্ধ ডাইনামিক আইলেণ্ড ফিচাৰ । কেৱল এয়াই নহয়, এই ফোনটোৱে এলা এআই এচিষ্টেণ্টৰ সমৰ্থনো লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক