হায়দৰাবাদ: উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সৈতে আল্ট্ৰা শ্লীম ডিজাইনৰ সৈতে টেকন’ মোবাইল ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন POVA Slim 5G । অনন্য মুড লাইট ডিজাইন আৰু Ella AI ৰ বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই ডিভাইচটোৱে স্থায়িত্ব আৰু উচ্চমানৰ সংযোগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । এটা পাতল 5.95 mm প্ৰফাইল আৰু শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে, ই TECNO ৰ 3B দৰ্শনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
টেকন’ প’ভা শ্লীম 5G ফোনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ ডিছপ্লে, যিটো হৈছে 144 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 4500 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 3D কাৰ্ভড পেনেল । ডিভাইচটোত মিলিটাৰী গ্ৰেড প্ৰটেকচন আছে আৰু ইলা এআই অফাৰৰ অংশ হিচাপে কেবাটাও এআই বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে পেক কৰা হৈছে ।
Tecno Pova Slim 5G ৰ মূল্য আৰু উপলব্ধতা
টেকন’ প’ভা শ্লীম 5G একক 8 GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টত আহিছে আৰু ই অতিৰিক্ত 8 GB ভাৰ্চুৱেল ৰেম সমৰ্থন কৰে । এই ফোনটোৰ দাম 19,999 টকা আৰু আজি অৰ্থাৎ 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব । ডিভাইচটো স্কাই ব্লু, শ্লীম হোৱাইট আৰু কুল ব্লেক ৰঙৰ ভিন্নতাত পোৱা যায় ।
