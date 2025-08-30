হায়দৰাবাদ: অহা সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব Tecno Pova Slim 5G, ইতিমধ্যে এটা ডেডিকেটেড ফ্লিপকাৰ্ট লেণ্ডিং পেজত আগন্তুক ফোনটোৰ কেইবাটাও সবিশেষ প্ৰকাশ পাইছে । এই তালিকাত আগন্তুক ফোনটোৰ বাবে এটা পাতল ডিজাইন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ইংগিত দিয়া হৈছে । Tecno Pova Slim 5G ত ফাৰ্মখনৰ ইন-হাউছ ভইচ এচিষ্টেণ্ট এলা থাকিব আৰু ইয়াত এআই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হ’ব । ইয়াত এল ই ডি ফ্লেছৰ লগতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । ভাৰতত Tecno Pova 7 5G আৰু Pova Pro 5G মডেল মুকলি কৰাৰ দুমাহৰ পাছত টেকন’ প’ভা শ্লীম 5G মুকলি কৰা হৈছে ।
Tecno Pova Slim 5G স্পেচিফিকেশন
Unlock the door to the future!— tecnomobile (@tecnomobile) August 30, 2025
The gap between ordinary and extraordinary? Just a sliver. Something ultra-slim redefines what's possible. Stay tuned! ⏳#TECNOSlim pic.twitter.com/ZlLfmoZeSn
অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দুপৰীয়া 12 বজাত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Tecno Pova Slim 5G । ইয়াত এল ই ডি লাইট লগোৱা হৈছে যিবোৰ কেমেৰা মডিউলৰ চাৰিওফালে অৱস্থিত । অনুভূমিকভাৱে সজোৱা বড়িৰ আকৃতিৰ কেমেৰা দ্বীপটোত দুটা কেমেৰা চেন্সৰ আৰু এল ই ডি টৰ্চলাইট থকা যেন লাগে । হেণ্ডছেটটোৰ বিল্ট-ইন এলা এচিষ্টেণ্টে হিন্দী, মাৰাঠী আৰু তামিলকে ধৰি ভাৰতীয় ভাষাসমূহ সমৰ্থিত আৰু এআই ৰাইটিং এচিষ্টেণ্ট আৰু চাৰ্কল টু চাৰ্চৰ দৰে কেইবাটাও এআই চালিত বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।
ফ্লিপকাৰ্টৰ তালিকাত Tecno Pova Slim 5G বগা ৰঙৰ বিকল্পত দেখুওৱা হৈছে । ইয়াত প্ৰতিসম বেজেলৰ সৈতে বক্ৰ ডিছপ্লে আছে । স্ক্ৰীণত ছেলফি কেমেৰাৰ বাবে চেণ্টাৰ এলাইন কৰা হোল-পাঞ্চ কাটাআউট আছে ।
Tecno Pova Slim 5G য়ে কম বা ন’ চিগনেল এলেকাতো সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে । ই কোনো নেটৱৰ্ক যোগাযোগ সমৰ্থন কৰে আৰু VoWi-Fi ডুৱেল পাছ, 5G++ ৰ সৈতে 5G কেৰিয়াৰ এগ্ৰিগেচন আৰু 5G হাই বেণ্ডউইডথ অনুকূলন প্ৰদান কৰে ।
ভাৰতত Tecno Pova 7 5G আৰু Pova Pro 5G মডেল মুকলিৰ দুমাহৰ পিছত মুকলি হ’বলগীয়া আগন্তুক হেণ্ডছেটটো মে’ মাহত মুকলি কৰা প’ভা কাৰ্ভ 5Gৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ । Pova Curve 5G ত MediaTek Dimensity 7300 Ultimate SoC আছে, ইয়াত 64MP ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে আৰু 45W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 5,500mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ শ্লীম 7.45 মিমি প্ৰফাইল আছে আৰু ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে ।
