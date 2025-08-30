ETV Bharat / technology

4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ব বিশ্বৰ সবাতোকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন Pova Slim 5G - TECNO POVA SLIM 5G INDIA LAUNCH

অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ব Tecno Pova Slim 5G ৷ আহিবলগীয়া এই ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---

Tecno Pova Slim 5G India Launch Date Announced, Will Go on Sale via Flipkart
4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় বজাৰত টেকনোই মুকলি কৰিব বিশ্বৰ সবাতোকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন Pova Slim 5G (Techno)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read

হায়দৰাবাদ: অহা সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব Tecno Pova Slim 5G, ইতিমধ্যে এটা ডেডিকেটেড ফ্লিপকাৰ্ট লেণ্ডিং পেজত আগন্তুক ফোনটোৰ কেইবাটাও সবিশেষ প্ৰকাশ পাইছে । এই তালিকাত আগন্তুক ফোনটোৰ বাবে এটা পাতল ডিজাইন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ইংগিত দিয়া হৈছে । Tecno Pova Slim 5G ত ফাৰ্মখনৰ ইন-হাউছ ভইচ এচিষ্টেণ্ট এলা থাকিব আৰু ইয়াত এআই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হ’ব । ইয়াত এল ই ডি ফ্লেছৰ লগতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । ভাৰতত Tecno Pova 7 5G আৰু Pova Pro 5G মডেল মুকলি কৰাৰ দুমাহৰ পাছত টেকন’ প’ভা শ্লীম 5G মুকলি কৰা হৈছে ।

Tecno Pova Slim 5G স্পেচিফিকেশন

অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দুপৰীয়া 12 বজাত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Tecno Pova Slim 5G । ইয়াত এল ই ডি লাইট লগোৱা হৈছে যিবোৰ কেমেৰা মডিউলৰ চাৰিওফালে অৱস্থিত । অনুভূমিকভাৱে সজোৱা বড়িৰ আকৃতিৰ কেমেৰা দ্বীপটোত দুটা কেমেৰা চেন্সৰ আৰু এল ই ডি টৰ্চলাইট থকা যেন লাগে । হেণ্ডছেটটোৰ বিল্ট-ইন এলা এচিষ্টেণ্টে হিন্দী, মাৰাঠী আৰু তামিলকে ধৰি ভাৰতীয় ভাষাসমূহ সমৰ্থিত আৰু এআই ৰাইটিং এচিষ্টেণ্ট আৰু চাৰ্কল টু চাৰ্চৰ দৰে কেইবাটাও এআই চালিত বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

ফ্লিপকাৰ্টৰ তালিকাত Tecno Pova Slim 5G বগা ৰঙৰ বিকল্পত দেখুওৱা হৈছে । ইয়াত প্ৰতিসম বেজেলৰ সৈতে বক্ৰ ডিছপ্লে আছে । স্ক্ৰীণত ছেলফি কেমেৰাৰ বাবে চেণ্টাৰ এলাইন কৰা হোল-পাঞ্চ কাটাআউট আছে ।

Tecno Pova Slim 5G য়ে কম বা ন’ চিগনেল এলেকাতো সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে । ই কোনো নেটৱৰ্ক যোগাযোগ সমৰ্থন কৰে আৰু VoWi-Fi ডুৱেল পাছ, 5G++ ৰ সৈতে 5G কেৰিয়াৰ এগ্ৰিগেচন আৰু 5G হাই বেণ্ডউইডথ অনুকূলন প্ৰদান কৰে ।

Tecno Pova Slim 5G India Launch Date Announced, Will Go on Sale via Flipkart
4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় বজাৰত টেকন’ই মুকলি কৰিব বিশ্বৰ সবাতোকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন Pova Slim 5G (Tecno)

ভাৰতত Tecno Pova 7 5G আৰু Pova Pro 5G মডেল মুকলিৰ দুমাহৰ পিছত মুকলি হ’বলগীয়া আগন্তুক হেণ্ডছেটটো মে’ মাহত মুকলি কৰা প’ভা কাৰ্ভ 5Gৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ । Pova Curve 5G ত MediaTek Dimensity 7300 Ultimate SoC আছে, ইয়াত 64MP ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে আৰু 45W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 5,500mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ শ্লীম 7.45 মিমি প্ৰফাইল আছে আৰু ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে ।

লগেত পঢ়ক

হায়দৰাবাদ: অহা সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব Tecno Pova Slim 5G, ইতিমধ্যে এটা ডেডিকেটেড ফ্লিপকাৰ্ট লেণ্ডিং পেজত আগন্তুক ফোনটোৰ কেইবাটাও সবিশেষ প্ৰকাশ পাইছে । এই তালিকাত আগন্তুক ফোনটোৰ বাবে এটা পাতল ডিজাইন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু কিছুমান মূল বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে ইংগিত দিয়া হৈছে । Tecno Pova Slim 5G ত ফাৰ্মখনৰ ইন-হাউছ ভইচ এচিষ্টেণ্ট এলা থাকিব আৰু ইয়াত এআই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হ’ব । ইয়াত এল ই ডি ফ্লেছৰ লগতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । ভাৰতত Tecno Pova 7 5G আৰু Pova Pro 5G মডেল মুকলি কৰাৰ দুমাহৰ পাছত টেকন’ প’ভা শ্লীম 5G মুকলি কৰা হৈছে ।

Tecno Pova Slim 5G স্পেচিফিকেশন

অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দুপৰীয়া 12 বজাত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Tecno Pova Slim 5G । ইয়াত এল ই ডি লাইট লগোৱা হৈছে যিবোৰ কেমেৰা মডিউলৰ চাৰিওফালে অৱস্থিত । অনুভূমিকভাৱে সজোৱা বড়িৰ আকৃতিৰ কেমেৰা দ্বীপটোত দুটা কেমেৰা চেন্সৰ আৰু এল ই ডি টৰ্চলাইট থকা যেন লাগে । হেণ্ডছেটটোৰ বিল্ট-ইন এলা এচিষ্টেণ্টে হিন্দী, মাৰাঠী আৰু তামিলকে ধৰি ভাৰতীয় ভাষাসমূহ সমৰ্থিত আৰু এআই ৰাইটিং এচিষ্টেণ্ট আৰু চাৰ্কল টু চাৰ্চৰ দৰে কেইবাটাও এআই চালিত বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

ফ্লিপকাৰ্টৰ তালিকাত Tecno Pova Slim 5G বগা ৰঙৰ বিকল্পত দেখুওৱা হৈছে । ইয়াত প্ৰতিসম বেজেলৰ সৈতে বক্ৰ ডিছপ্লে আছে । স্ক্ৰীণত ছেলফি কেমেৰাৰ বাবে চেণ্টাৰ এলাইন কৰা হোল-পাঞ্চ কাটাআউট আছে ।

Tecno Pova Slim 5G য়ে কম বা ন’ চিগনেল এলেকাতো সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে । ই কোনো নেটৱৰ্ক যোগাযোগ সমৰ্থন কৰে আৰু VoWi-Fi ডুৱেল পাছ, 5G++ ৰ সৈতে 5G কেৰিয়াৰ এগ্ৰিগেচন আৰু 5G হাই বেণ্ডউইডথ অনুকূলন প্ৰদান কৰে ।

Tecno Pova Slim 5G India Launch Date Announced, Will Go on Sale via Flipkart
4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ভাৰতীয় বজাৰত টেকন’ই মুকলি কৰিব বিশ্বৰ সবাতোকৈ শ্লীম স্মাৰ্টফোন Pova Slim 5G (Tecno)

ভাৰতত Tecno Pova 7 5G আৰু Pova Pro 5G মডেল মুকলিৰ দুমাহৰ পিছত মুকলি হ’বলগীয়া আগন্তুক হেণ্ডছেটটো মে’ মাহত মুকলি কৰা প’ভা কাৰ্ভ 5Gৰ পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ । Pova Curve 5G ত MediaTek Dimensity 7300 Ultimate SoC আছে, ইয়াত 64MP ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে আৰু 45W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 5,500mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ শ্লীম 7.45 মিমি প্ৰফাইল আছে আৰু ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে ।

লগেত পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

TECNO POVA SLIM 5G PRICETECNO POVA SLIM 5G SPECSTECNO POVA SLIM 5G CAMERAETV BHARAT ASSAM TECH NEWSTECNO POVA SLIM 5G INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.