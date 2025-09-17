বৃদ্ধি হৈছে AI ৰ গুৰুত্ব: চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব AI প্ৰশিক্ষণ
বৰ্তমান AI ৰ যুগত ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কৃত্ৰিম বুুদ্ধিমত্তাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ ওলাইছে । এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ পঢ়ক ---
Published : September 17, 2025 at 5:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এতিয়া প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিয়পি পৰিছে । বৰ্তমান কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই বহু কাম সহজ কৰি তোলাৰ লগতে দ্ৰুত কৰি তুলিছে । বৰ্তমান এআই যুগৰ যুৱক-যুৱতীসকলক ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এআই শিক্ষা আৱশ্যকীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । সেয়েহে প্ৰযুক্তিৰ বিভাজন দূৰ কৰাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে তামিলনাডু চৰকাৰে এই শিক্ষাবৰ্ষত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এআই এপ্লিকেচন, ক’ডিং আৰু ইন্টাৰেক্টিভ অনলাইন টুলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে এক পাইলট প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছে ।
তামিলনাডু স্কুলছ প্ৰগ্ৰেম ফৰ এআই, ৰব’টিক্স এণ্ড নোলেজ অৱ অনলাইন টুলছ (টিএন স্পাৰ্ক) শীৰ্ষক এই পদক্ষেপ বৰ্তমান ষষ্ঠৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে উদীয়মান ধাৰা আৰু আৰ্থ-সামাজিক পটভূমিৰ সৈতে খোজ মিলাব পৰাকৈ প্ৰযুক্তি জ্ঞান থকা প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰা ।
কেৱল তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰ জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ত 85 খন চৰকাৰী বিদ্যালয় সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে 78 খন মধ্য বিদ্যালয়, 4 খন হাইস্কুল আৰু 3 খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় । ইংৰাজী আৰু তামিল ভাষাত নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষিত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে শিশুসকলক পাঠদান কৰি আছে ।
প্ৰতি সপ্তাহত 1-2 টাকৈ TN SPARK ক্লাছ
প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে টিএন স্পাৰ্ক শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰতি সপ্তাহত এটা বা দুটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । এই শ্ৰেণীসমূহৰ বাবে 440 টা উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ লেব কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যদিও মডিউলসমূহ এটা পৰিচয়মূলক অধিবেশনেৰে আৰম্ভ হৈছে, তথাপিও অহা অক্টোবৰৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমটো সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণ হ’ব আৰু মধ্যকালীন পৰীক্ষাও হ’ব ।
ল’ৰা-ছোৱালীক কি শিকোৱা হ’ব ?
এই পাঠ্যক্ৰমত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ মূল বিষয়সমূহৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হ’ব, য’ত আছে এলগৰিদম, ফ্ল’চাৰ্ট, ৱৰ্ড প্ৰচেছিং আৰু ডাটা ভিজুৱেলাইজেচন । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত অনলাইন শিক্ষামূলক সঁজুলিসমূহ একত্ৰিত কৰা হৈছে যিয়ে বিজ্ঞান, ভূগোল, শৰীৰবিজ্ঞান আৰু ভাষাৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত পাঠ প্ৰদান কৰে । এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মডিউলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক টেক্সট-টু-ইমেজ জেনেৰেচন, টেক্সট-টু-স্পিচ, ডুডলিং, ডিজিটেল আৰ্ট, অনুবাদ আৰু এনিমেচনৰ দৰে সৃষ্টিশীল এপ্লিকেচনৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব । ইয়াৰ উপৰিও স্ক্ৰেচ, ব্লকলি আৰু টাৰ্টেল আৰ্টৰ দৰে প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ক’ডিঙৰ জগতখনৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ বাবে প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
TN SPARK ক্লাছৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী
IANS ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি শিক্ষকসকলে কয় যে পৰম্পৰাগত পাঠ্যক্ৰমৰ শ্ৰেণীতকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই শ্ৰেণীসমূহৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কৌতূহলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে হাই-টেক লেবসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । চৰকাৰে কয় যে এই কাৰ্যসূচী কেৱল উন্নত প্ৰযুক্তিৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবেই নহয়, শিশুসকলক সমস্যা সমাধানৰ দক্ষতা আৰু ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰে সজ্জিত কৰা হৈছে যিয়ে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ শৈক্ষিক আৰু কেৰিয়াৰৰ সুযোগৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব ।
