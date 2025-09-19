ETV Bharat / technology

GST 2.0: হ্ৰাস হ’ব ছুজুকিৰ বহু মটৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰৰ মূল্য

ছুজুকি মটৰ চাইকেল ইণ্ডিয়াই নিজৰ বাহনৰ মূল্য সংশোধন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ জি এছ টি 2.0 ৰ ফলত হ্ৰাস পাব কোম্পানীটোৰ বহু দুচকীয়াৰ মূল্য ।

Suzuki Avenis 125
ETV Bharat Tech Team

September 19, 2025

হায়দৰাবাদ: GST 2.0 ৰ বাবে অটো নিৰ্মাতাসকলে নিজৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য সংশোধন কৰিছে । নতুন জি এছ টি ৰেটৰ বাবে 350 CC তকৈ কম ক্ষমতাৰ বাইক আৰু স্কুটাৰৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে । এই পৰ্যন্ত কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতাই ঘোষণা কৰিছে দাম । ছুজুকি মটৰ চাইকেল ইণ্ডিয়াইও মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

মূল্য কৰ্তন হ’ব ছুজুকি মটৰ চাইকেলৰ সামগ্ৰীৰ

Suzuki Avenis 125

জানিব পৰা মতে, ছুজুকি মটৰ চাইকেলে 350CC আৰু তাৰ তলৰ ক্ষমতাৰ মটৰ চাইকেলৰ সমগ্ৰ লাইনআপত মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ সাজু হৈছে । প্ৰথমতে, কোম্পানীটোৰ অন্যতম বেষ্ট চেলাৰ 125 CC বাহন ছুজুকি এক্সেছ 125 ৰ মূল্য 8523 টকা হ্ৰাস পাব ।

ছুজুকি বাইক আৰু স্কুটাৰৰ সংশোধিত মূল্য
মডেলপুৰণি মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী) নতুন মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী) মূল্যৰ পাৰ্থক্য
Suzuki Access 125 1,02,400 টকা 93,877 টকা 8,523 টকা
Suzuki Avenis 125 94,000 টকা 86,177 টকা 7,823 টকা
Suzuki Burgman Street 1,00,600 টকা 92,227 টকা 8,373 টকা
Suzuki Burgman Street EX 1,17,700 টকা 1,07,902 টকা 9,798 টকা
Suzuki Gixxer 1,38,401 টকা 1,26,881 টকা 11,520 টকা
Suzuki Gixxer SF 1,47,901 টকা 1,35,590 টকা 12,311 টকা
Suzuki Gixxer 250 1,98,501 টকা 1,81,976 টকা 16,525 টকা
Suzuki Gixxer SF 250 2,16,500 টকা 1,98,476 টকা 18,024 টকা
Suzuki V-Strom SX 2,16,000 টকা 1,98,018 টকা 17,982 টকা

আনহাতে, ছুজুকি এক্সেছৰ স্প’ৰ্টিয়াৰ সংস্কৰণ ছুজুকি এভেনিছ 125 ৰ তুলনামূলকভাৱে সামান্য মূল্য 7283 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে । তদুপৰি ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ মূল্য 8373 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব । ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ অধিক দামী EX ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 9798 টকা হ্ৰাস পাব । বাইকৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত ছুজুকি জিক্সাৰ লাইনআপৰ মূল্য কমেও 11,520 টকা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে অধিক দামী জিক্সাৰ এছ এফ 250 ৰ সৰ্বোচ্চ ৰেহাই হ’ব 18,024 টকা ।

suzuki-motorcycle-prices-to-be-cut-by-up-to-rs-18024-under-gst-2-dot-0
Suzuki Access 125

ইয়াৰ উপৰিও ছুজুকি মটৰ চাইকেলৰ কোৱাৰ্টাৰ লিটাৰৰ ট্যুৰাৰ চুজুকি ভি-ষ্ট্ৰম এছএক্সৰ মূল্য 17,982 টকা হ্ৰাস কৰা হ’ব । তদুপৰি ছুজুকি মটৰ চাইকেলে কয় যে স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আৰু এক্সেচৰিজৰ জি এছ টি কম কৰিলেও মালিকসকলে লাভৱান হ’ব, যাৰ ফলত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ খৰচ হ্ৰাস পাব ।

