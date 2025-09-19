GST 2.0: হ্ৰাস হ’ব ছুজুকিৰ বহু মটৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰৰ মূল্য
ছুজুকি মটৰ চাইকেল ইণ্ডিয়াই নিজৰ বাহনৰ মূল্য সংশোধন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ জি এছ টি 2.0 ৰ ফলত হ্ৰাস পাব কোম্পানীটোৰ বহু দুচকীয়াৰ মূল্য ।
Published : September 19, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: GST 2.0 ৰ বাবে অটো নিৰ্মাতাসকলে নিজৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য সংশোধন কৰিছে । নতুন জি এছ টি ৰেটৰ বাবে 350 CC তকৈ কম ক্ষমতাৰ বাইক আৰু স্কুটাৰৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে । এই পৰ্যন্ত কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতাই ঘোষণা কৰিছে দাম । ছুজুকি মটৰ চাইকেল ইণ্ডিয়াইও মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
মূল্য কৰ্তন হ’ব ছুজুকি মটৰ চাইকেলৰ সামগ্ৰীৰ
জানিব পৰা মতে, ছুজুকি মটৰ চাইকেলে 350CC আৰু তাৰ তলৰ ক্ষমতাৰ মটৰ চাইকেলৰ সমগ্ৰ লাইনআপত মূল্য হ্ৰাস কৰিবলৈ সাজু হৈছে । প্ৰথমতে, কোম্পানীটোৰ অন্যতম বেষ্ট চেলাৰ 125 CC বাহন ছুজুকি এক্সেছ 125 ৰ মূল্য 8523 টকা হ্ৰাস পাব ।
|ছুজুকি বাইক আৰু স্কুটাৰৰ সংশোধিত মূল্য
|মডেল
|পুৰণি মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী)
|নতুন মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী)
|মূল্যৰ পাৰ্থক্য
|Suzuki Access 125
|1,02,400 টকা
|93,877 টকা
|8,523 টকা
|Suzuki Avenis 125
|94,000 টকা
|86,177 টকা
|7,823 টকা
|Suzuki Burgman Street
|1,00,600 টকা
|92,227 টকা
|8,373 টকা
|Suzuki Burgman Street EX
|1,17,700 টকা
|1,07,902 টকা
|9,798 টকা
|Suzuki Gixxer
|1,38,401 টকা
|1,26,881 টকা
|11,520 টকা
|Suzuki Gixxer SF
|1,47,901 টকা
|1,35,590 টকা
|12,311 টকা
|Suzuki Gixxer 250
|1,98,501 টকা
|1,81,976 টকা
|16,525 টকা
|Suzuki Gixxer SF 250
|2,16,500 টকা
|1,98,476 টকা
|18,024 টকা
|Suzuki V-Strom SX
|2,16,000 টকা
|1,98,018 টকা
|17,982 টকা
আনহাতে, ছুজুকি এক্সেছৰ স্প’ৰ্টিয়াৰ সংস্কৰণ ছুজুকি এভেনিছ 125 ৰ তুলনামূলকভাৱে সামান্য মূল্য 7283 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব পাৰে । তদুপৰি ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ মূল্য 8373 টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব । ছুজুকি বাৰ্গমেন ষ্ট্ৰীটৰ অধিক দামী EX ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 9798 টকা হ্ৰাস পাব । বাইকৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত ছুজুকি জিক্সাৰ লাইনআপৰ মূল্য কমেও 11,520 টকা হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে অধিক দামী জিক্সাৰ এছ এফ 250 ৰ সৰ্বোচ্চ ৰেহাই হ’ব 18,024 টকা ।
ইয়াৰ উপৰিও ছুজুকি মটৰ চাইকেলৰ কোৱাৰ্টাৰ লিটাৰৰ ট্যুৰাৰ চুজুকি ভি-ষ্ট্ৰম এছএক্সৰ মূল্য 17,982 টকা হ্ৰাস কৰা হ’ব । তদুপৰি ছুজুকি মটৰ চাইকেলে কয় যে স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আৰু এক্সেচৰিজৰ জি এছ টি কম কৰিলেও মালিকসকলে লাভৱান হ’ব, যাৰ ফলত ৰক্ষণাবেক্ষণৰ খৰচ হ্ৰাস পাব ।
লগতে পঢ়ক