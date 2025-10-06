আজি দৃশ্যমান হ’ব বছৰটোৰ প্ৰথমটো ছুপাৰমুন; ক’ত স্পষ্ট, দীপ্তকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা
আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰটোৰ প্ৰথমটো ছুপাৰমুন ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা ছুপাৰমুন দেখিবলৈ পোৱা যাব - যিটো নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত দৃশ্যমান হ’ব ।
Published : October 6, 2025 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: ছুপাৰ মুন অথবা হাৰ্ভেষ্ট মুন নামেৰেও পৰিচিত এই ছুপাৰমুনে আজি আবেলিৰ আকাশখন আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব আৰু এনে ঘটনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে এই পৰিঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি নিশ্চয়কৈ ৰোমাঞ্চিত হৈ উঠিব । 2025 চনৰ প্ৰথমটো ছুপাৰমুন সূৰ্যাস্তৰ কিছু সময়ৰ পিছতে উদয় হ’ব, এই সময়টোৱে হ’ল চন্দ্ৰৰ এই দৰ্শনীয় অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট সময় ।
এই আকৰ্ষণীয় পৰিঘটনা 6 অক্টোবৰৰ গধূলি আৰু 7 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷
কেতিয়া, কিদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিব মহাজাগতিক পৰিঘটনা ?
মহানগৰৰ পৰা আঁতৰত অৰ্থাৎ পোহৰ প্ৰদূষণৰ পৰা আঁতৰত এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ভাল ৷ চহৰৰ পৰা আঁতৰত পূব দিশে 6 অক্টোবৰৰ সূৰ্যাস্তৰ লগে লগে চোৱাটো এই ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সৰ্বোত্তম সময় । বৈজ্ঞানিকভাৱে ছুপাৰমুন তেতিয়া হয় যেতিয়া পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰই চন্দ্ৰৰ উপবৃত্তাকাৰ কক্ষপথত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগত মিলি যায়, যাক ইংৰাজীত perigee বোলা হয় ।
যিহেতু চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ নিখুঁত বৃত্ত নহয়, সেয়েহে কেতিয়াবা ই সাধাৰণ পূৰ্ণিমাতকৈ ওচৰত আৰু ডাঙৰ আৰু প্ৰায় 30% উজ্জ্বল দেখা যায় । যদিও আকাৰৰ পাৰ্থক্য খালী চকুৰে সূক্ষ্ম, বিশেষকৈ দিগন্তৰ ওচৰত কম হ’লে ‘চন্দ্ৰৰ ভ্ৰম’ৰ বাবে চন্দ্ৰৰ আপাত আকাৰ ডাঙৰ অনুভৱ হয় ।
ছুপাৰমুনৰ বৰ্ধিত মহাকৰ্ষণীয় টানেও পৃথিৱীত অলপ বেছি জোৱাৰ-ভাটাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
ভাৰতত দেখা যাবনে?
2025 চনৰ 6 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া আৰু 7 অক্টোবৰৰ পুৱাৰ ভাগত ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা যাব এই ছুপাৰমুন । ভাৰতৰ প্ৰায় প্ৰতিখন চহৰেই এই আকাশী ঘটনাৰ সাক্ষী হ’ব । অৱশ্যে অঞ্চলটোৰ বতৰ আৰু ডাৱৰৰ আৱৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এই মহাজাগতিক ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব নে নাযায় ।
দিনৰ পোহৰৰ লগত সময়ৰ বাবে ভাৰতত ইয়াক শিখৰত দেখা নাযাব পাৰে যদিও ৰাতিৰ আকাশত পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰটো এতিয়াও ডাঙৰ, উজ্জ্বল আৰু সোণালী ৰঙৰ দেখা যাব ।
ইউৰোপ, উত্তৰ আমেৰিকা, যুক্তৰাজ্য, আমেৰিকাৰ কিছু অংশকে ধৰি উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ বহু দেশতো হাৰ্ভেষ্ট ছুপাৰমুন দেখা যাব । আমেৰিকাত 6 অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে ছুপাৰমুন শিখৰত উপনীত হয় আৰু ব্ৰিটেইনত 7 অক্টোবৰত ই উদয় হয় ।
এই অঞ্চলসমূহৰ দেশসমূহে চন্দ্ৰটোক সাধাৰণতকৈ ডাঙৰ আৰু উজ্জ্বলভাৱে দেখা পাব কাৰণ ই পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ আটাইতকৈ ওচৰত, শৰৎকালীন বিষুৱৰেখাৰ ওচৰত ঘটে ।
এই অক্টোবৰৰ ছুপাৰমুনটো বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য কাৰণ 2025 চনত একেৰাহে তিনিটা ছুপাৰমুনৰ ভিতৰত ই প্ৰথমটো, যিটো বছৰটোৰ বাবে এক বিৰল ক্ৰম । এই ঘটনাটোৱে আকাশ সম্পৰ্কীয় ঘটনাৱলী আৰু ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ বাবে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ প্ৰাকৃতিক উপগ্ৰহৰ আকাশী দৃশ্যৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ এক সুন্দৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
|আগন্তুক ছুপাৰমুন
|ভাৰতীয় সময়
|সমন্বিত সাৰ্বজনীন সময় (UTC)
|7 অক্টোবৰ, 2025
|পুৱা 9.18
|03:48 UTC
|5 নৱেম্বৰ, 2025
|আবেলি 6.49
|13:19 UTC
|4 ডিচেম্বৰ, 2025
|পুৱা 4:44
|23:14 UTC
