সফল মহাকাশভিযানৰ পাচত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাইলৈ ভাৰতত উপস্থিত হ’ব গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লা - SUBHANSHU SHUKLA RETURN TO INDIA

কাইলৈ ভাৰতলৈ উভতি আহিব ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লা ৷

subhanshu shukla return to reach india on 17th august after-successful-Axiom Mission 4
ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লা (ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 4:42 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ এক্সিয়াম-4 অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰি পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছে । 15 জুলাইত তেওঁ নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে আৰু 18 দিনীয়া মহাকাশ যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰে । 17 আগষ্টত শুক্লা ভাৰতলৈ উভতি আহিব ৷

পেগীয়ে মহাকাশত টিউমাৰ কোষে কেনে আচৰণ কৰে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ মাধ্যাকৰ্ষণ ব্যৱহাৰ কৰি কেন্সাৰ গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে, যিটো কামে মেটাষ্টেটিক কেন্সাৰৰ বাবে নতুন চিকিৎসা লক্ষ্য প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিছে বুলি এক্সিয়াম ব্লগটোৱে উল্লেখ কৰিছে ।

আনহাতে, ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুক্লাইও বিশেষ গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে । মাধ্যাকৰ্ষণে শেলাইৰ বৃদ্ধি আৰু আনুবংশিক আচৰণত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় আৰু টেৰডিগ্ৰেড, অতি সূক্ষ্ম অণুজীৱ মহাকাশত কেনেদৰে জীয়াই থাকে আৰু বংশবৃদ্ধি কৰে সেই বিষয়ে অন্বেষণ কৰি আছে । এই গৱেষণাই কোষীয় স্থিতিস্থাপকতাৰ আণৱিক ব্যৱস্থাৰ নতুন অন্তৰ্দৃষ্টি উন্মোচন কৰিব পাৰে যিয়ে পৃথিৱীৰ চিকিৎসাকেন্দ্ৰিক প্ৰাসংগিক জ্ঞানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে ।

ছাৱ'ছ উজনাস্কি-উইনিউস্কিয়ে মহাকাশ কেন্দ্ৰত শব্দৰ মাত্ৰা কেনেকৈ অনুসৰণ কৰা হয় তাৰ উন্নতিৰ বাবে ডিজাইন কৰা এটা ৱেয়েৰেবল শব্দ নিৰীক্ষণ যন্ত্ৰ পৰীক্ষা কৰে । এই প্ৰযুক্তিয়ে মহাকাশচাৰীৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ মহাকাশযানৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰে । ইফালে টিবৰ কাপুৱে ড'জিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিকিৰণৰ মাত্ৰা নিৰীক্ষণ কৰি আছে, লগতে মহাকাশত মাইক্ৰ'গ্ৰীণ খেতি কৰাৰ প্ৰকল্পৰ নেতৃত্ব দিছে -মহাকাশত বহনক্ষম খাদ্য উৎপাদনৰ দিশত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত এই অভিযান ঐতিহাসিক । ভাৰত, পোলেণ্ড আৰু হাংগেৰীৰ মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশ কেন্দ্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিযান চলাইছে । দুসপ্তাহৰো অধিক সময়ত এক্সিয়াম-4 অভিযানৰ দলটোৱে 60 টাতকৈও অধিক পৰীক্ষা চলাইছে, যিয়ে মহাকাশ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্বৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকাক পোহৰলৈ আনিছে ।

25 জুনত ফ্ল’ৰিডাৰ পৰা উৰা মৰা গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংছু শুক্লাৰ শেহতীয়া অভিযানটোৱে 26 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ডক কৰে । আন তিনিজন মহাকাশচাৰীৰ সৈতে—পেগি হুইটছন (আমেৰিকা), স্লাওছ উজনানস্কি-উজনিভস্কি (প’লেণ্ড) আৰু টিবৰ কাপু (হাংগেৰী) ৷ এই সময়ছোৱাত শুক্লাই 60 টাতকৈও অধিক পৰীক্ষা আৰু 20 টা আউটৰিচ অধিবেশন চলাইছিল ৷ 18 দিনীয়া অভিযানৰ অন্ত পেলাই 15 জুলাইত পৃথিৱীলৈ উভতি আহে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লা ।

লক্ষ্ণৌলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব শুক্লাই

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহস্পতিবাৰে অৱগত কৰে যে বায়ুসেনাৰ গ্ৰুপৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ জন্মস্থান লক্ষ্ণৌলৈ গৈ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব । ইফালে শুকুৰবাৰে 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সিয়াম অভিযানক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে শুক্লাকো প্ৰশংসা কৰে ।

