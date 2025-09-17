এতিয়াৰে পৰা ছাবস্ক্ৰিপচন অবিহনেও গীত শুনাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক স্পটিফাইত

এতিয়াৰে পৰা ছাবস্ক্ৰিপচন অবিহনেও গীত শুনাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰক স্পটিফাইত
স্পটিফাইয়ে শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে যে বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া ছাবস্ক্ৰিপচন অবিহনেও গীত শুনিব পাৰিব ।
হায়দৰাবাদ: মিউজিক ষ্ট্ৰীমিং এপ স্পটিফাইৰ বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বুলি সোমবাৰে স্পটিফাইয়ে ঘোষণা কৰে । কোম্পানীটোৰ মতে এপটোত কিছুমান নিষেধাজ্ঞা আঁতৰোৱা হৈছে আৰু এতিয়া শ্ৰোতাই সংগীত শুনাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অনন্য ছবি, ৰং, লিখনী প্ৰভাৱ আৰু অধিক সৈতে প্লেলিষ্টৰ বাবে কাষ্টম কভাৰ ডিজাইন কৰিব পাৰে ।
বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে Spotify ৰ নতুন অভিজ্ঞতা
এটা ব্লগ পোষ্টত স্পটিফাই কয় যে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এপটোত সংগীত আৰু পডকাষ্ট আৱিষ্কাৰ আৰু উপভোগ কৰাত সহায় কৰিবলৈ তিনিটা নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে — পিক এণ্ড প্লে, ছাৰ্চ এণ্ড প্লে আৰু শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লে ।
প্ৰথমটোৱে আপোনাক আপোনাৰ Spotify এপৰ হোম পেজত দেখা দিয়া যিকোনো গীত বজাবলৈ দিয়ে, এৰাব নোৱাৰাকৈ শ্বাফল কৰা প্লেলিষ্টৰ মাজেৰে এৰি নোযোৱাকৈ । দ্বিতীয় বিকল্পটোৰ সহায়ত আপুনি যিকোনো ট্ৰেক বিচাৰিব পাৰে আৰু ইয়াক বজাব পাৰে, কোনো নিষেধাজ্ঞা নোহোৱাকৈ । তৃতীয় বিকল্পটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বা কোনো শিল্পীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা ট্ৰেক শুনিব পাৰিব ।
বিনামূলীয়া টায়াৰৰ অংশ হিচাপে স্পটিফাই ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে সকলো নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰা হৈছে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত এটা নিয়ম আছে । পূৰ্বতে উপলব্ধ বিনামূলীয়াকৈ শুনা ধৰণৰ দৰেই শ্ৰোতাসকলৰ দৈনিক বিনামূলীয়া শুনা সময়ৰ কোটা থাকে । এইটো শেষ হ’লে এপটো পুনৰ পৰম্পৰাগত শ্বাফেল-অনলি মোডলৈ যাব ।
এক বিবৃতিযোগে স্পটিফাইৰ মুখপাত্ৰ লুক মেকে কয়, “কেৱল স্পটিফাই প্ৰিমিয়াম ব্যৱহাৰকাৰীৰহে নিষেধাজ্ঞা অবিহনে সংগীত শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ আছে ।"
জানিব পৰা মতে, বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰতি ঘণ্টাত ছটালৈকে স্কিপ কৰিব পাৰিব আৰু কোনো নিষেধাজ্ঞা অবিহনে একে অভিজ্ঞতা লাভ কৰি থাকিবলৈ তেওঁলোকে স্পটিফাই প্ৰিমিয়ামলৈ উন্নীত কৰিব লাগিব ।
বিশ্বৰ 128 খন বজাৰত মুকলি এই সেৱা
ইয়াৰ উপৰিও ছুইডিছ মিউজিক ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মে কাষ্টম প্লেলিষ্ট কভাৰ তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষমতাও ৰোল আউট কৰিছে । ইয়াক বিশ্বৰ 128 খন বজাৰত মুকলি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত শ্ৰোতাসকলে তেওঁলোকৰ প্লেলিষ্ট কভাৰসমূহ অনন্য ছবি, ৰং, টেক্সট ইফেক্ট আৰু গ্রাফিক উপাদানসমূহৰ সৈতে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব পাৰে ।
কিন্তু যিকোনো সময়তে প্ৰতিটো প্লেলিষ্টত মাত্ৰ এটা কাষ্টম কভাৰ আৰ্টহে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব । নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা প্ৰতিটো কভাৰে পূৰ্বৰটো অভাৰৰাইড কৰিব বুলি স্পটিফাইয়ে জনায় ।
