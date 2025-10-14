SpaceX Starship ৰ বৃহৎ সফলতা: ‘Humans to Mars’ ৰ দিশে খোজ বুলি অনুভৱ প্ৰকাশ ইল’ন মাস্কৰ
SpaceX Starship ৰ 11 সংখ্যক পৰীক্ষামূলক বিমান সফলতাৰে আৰম্ভ কৰি নাছাৰ চন্দ্ৰ অভিযান আৰু মাস্কৰ মংগল গ্ৰহৰ দৃষ্টিশক্তিক এক বৃহৎ গতি প্ৰদান কৰে ।
Published : October 14, 2025 at 5:10 PM IST
হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে সন্ধিয়া আমেৰিকাৰ টেক্সাছৰ ওপৰত আকাশত এক দৰ্শনীয় দৃশ্যৰ সৃষ্টি হয়, যিটো দৃশ্য চিনেমাৰ পৰা পোনে পোনে ওলোৱা দৃশ্যতকৈ কম নহয় । সূৰ্য অস্ত গৈছিল আৰু সেই সময়ত স্পেচএক্সৰ বিশাল ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটটো আকাশলৈ উৰি গ’ল । এইখন আছিল ষ্টাৰশ্বিপৰ 11 সংখ্যক পৰীক্ষামূলক বিমান1 আৰু এইবাৰ সকলো পৰিকল্পনা অনুসৰি হৈছিল । কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰণ বা গ্লিচ হোৱা নাছিল ।
ইল’ন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সে দক্ষিণ টেক্সাছৰ উৎক্ষেপণ স্থানৰ পৰাই এই উপগ্ৰহটো উৎক্ষেপণ কৰিছিল । ছুপাৰ হেভি বুষ্টাৰখনে এক দৰ্শনীয় টেক অফ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু তাৰ পিছত নিৰাপদে মেক্সিকো উপসাগৰত অৱতৰণ কৰে । তাৰ পিছত ষ্টাৰশ্বিপৰ ওপৰৰ অংশটোৱে মহাকাশত উপনীত হৈ সকলো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছত ভাৰত মহাসাগৰত ছিটিকি পৰিল । এই অভিযানৰ বাবে কোনো ৰকেট উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল যদিও স্পেচএক্সৰ অভিযন্তাৰ হাতচাপৰি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত স্পষ্টকৈ শুনা গৈছিল ।
মংগল গ্ৰহত মানুহৰ দিশত এক ডাঙৰ খোজ
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/sbfmGAEPa6— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
নাছাই স্পেচএক্সক চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বহু কোটি ডলাৰৰ চুক্তি প্ৰদান কৰিছে । এই চুক্তি নাছাৰ আৰ্টেমিছ প্ৰগ্ৰেমৰ অংশ, যাৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহক চন্দ্ৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱা। ইল’ন মাস্কে ইয়াক তেওঁৰ ‘মংগল গ্ৰহত মানুহ’ ৰ সপোনৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ হিচাপে লয় ।
এই উৰণৰ পিছত এতিয়া স্পেচএক্সে ষ্টাৰশ্বিপ সংস্কৰণ 3 মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । মন কৰিবলগীয়া যে পূৰ্বৰ কিছুমান পৰীক্ষাৰ ফলত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল, যাৰ ফলত নাছা আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল যে স্পেচএক্সে সময়সীমাৰ পৰা আঁতৰি যাব নেকি । অৱশ্যে একেৰাহে দুখন সফল বিমান যাত্ৰাই ইল’ন মাস্কৰ দলটোক পুনৰ শুদ্ধ পথত আগুৱাই লৈ গৈছে ।
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
নাছাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা
নাছাৰ আৰ্টেমিছ তৃতীয় অভিযানে 2027 চনৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মানুহক অৱতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইফালে চীনে 2030 চনৰ ভিতৰত প্ৰথমটো চন্দ্ৰ অভিযান প্ৰেৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক