হায়দৰাবাদ: বতৰ আৰু অন্যান্য সমস্যাৰ বাবে কেবাবাৰো পলম হোৱাৰ পিছত স্পেচএক্সে দশম পৰীক্ষামূলক বিমান সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰিছে । এইবাৰ SpacX এ বাহনখন আৰু ইয়াৰ বুষ্টাৰখন মিড টেষ্টত বিস্ফোৰণ নোহোৱাকৈয়ে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ সক্ষম হয় । 403 ফুট (123 মিটাৰ) উচ্চ এই ষ্টাৰশ্বিপখন ।
কেবাটাও উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই ষ্টাৰশ্বিপখন উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে ৷ সেই উদ্দেশ্যসমূহৰ ভিতৰত এটা আছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টাৰশ্বিপৰ পেলোড নিয়োগ কৰা । উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, কোম্পানীটোৰ সপ্তম আৰু অষ্টম পৰীক্ষামূলক বিমানত ষ্টাৰশ্বিপৰ অৱতৰণ পৰ্যায়ত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল । নৱম পৰীক্ষাৰ বাবে মহাকাশলৈ বাহনখন আহিছিল যদিও ভুৱা চেটেলাইট পেলোড স্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল । জুন মাহত কোম্পানীটোৱে দশম উৰণ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়তে ষ্টাৰশ্বিপৰ এখন বাহন মাটিত পৰি বিস্ফোৰণ ঘটিছিল ।
Starship launch attempt in ~10 minutes— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025
https://t.co/o3a8uTBLRL
সেই বিস্ফোৰণৰ পিছত দশম বিমানৰ বাবে কোম্পানীটোৱে শ্বিপ নামৰ আন এটা ওপৰৰ অংশ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও সেই পূৰ্বৰ প্ৰচেষ্টাসমূহৰ পৰা যিখিনি শিকিছিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ই শ্বিপ আৰু ইয়াৰ ছুপাৰ হেভি বুষ্টাৰত পৰিৱৰ্তন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । এই পৰীক্ষাৰ বাবে স্পেচএক্সে বুষ্টাৰৰ সৈতে কেইবাটাও পৰীক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল, যেনে ইয়াক ফ্লিপ কৰা আৰু ইঞ্জিনৰ কনফিগাৰেচনৰ সৈতে খেলা যেতিয়া ই পুনৰ তললৈ নামি যায় । এই পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষামূলক প্ৰকৃতিৰ বাবে স্পেচএক্সে লঞ্চ টাৱাৰৰ চপষ্টিক বাহুৰে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল । বৰঞ্চ ই নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ভাৰত মহাসাগৰলৈ নামি আহিছিল, য’ত পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিয়েই বিস্ফোৰণ ঘটিছিল ।
উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় 20 মিনিটৰ পিছত ওপৰৰ অংশই আঠটা ডামি ষ্টাৰলিংক উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ নিৰ্গত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰ পিছত আন এটা পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে উৰণৰ সময়ত ইয়াৰ এটা ইঞ্জিন পুনৰ পোহৰাই তোলা হয় । ইয়াৰ পিছত শ্বিপে পৃথিৱীলৈ উভতি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ৷ উৎক্ষেপণৰ এঘণ্টাতকৈ অধিক সময়ৰ পিছতে ই ভাৰত মহাসাগৰত ছিটিকি পৰিল । লাইভষ্ট্ৰিমৰ সময়ত স্পেচএক্সৰ ডেন হুওট আৰু মাৰ্কিন ধনকুবেৰ ইল’ন মাস্কে স্পেচএক্সৰ সকলো সতীৰ্থলৈ অভিনন্দন জনায় ৷
জটিল মিছন
তিনিবাৰ উৰণৰ অন্ত পৰাৰ পিছত ওপৰৰ অংশটোৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিল - দুবাৰ কেৰিবিয়ান দ্বীপৰ ওপৰেৰে আৰু এবাৰ মহাকাশ পোৱাৰ পিছত । জুন মাহত গ্ৰাউণ্ড টেষ্টৰ সময়ত এটা ওপৰৰ অংশৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছিল ।
Great work by the SpaceX team!! https://t.co/Dy1TPmr4kX— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2025
তথাপিও সফল দশম উৰণৰ পিছতো বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল এই ৰকেটটো । মাস্কে সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য কক্ষপথৰ হিট শ্বিল্ড প্ৰস্তুত কৰাটো আটাইতকৈ কঠিন কাম হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে, উৰণৰ মাজত স্পেচ শ্বাটলৰ হিট শ্বিল্ড পুনৰ সজ্জিত কৰিবলৈ 9 মাহ সময় লাগিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
সোমবাৰে ৱেবকাষ্টত তেওঁ কয় যে আমি ইয়াত ষ্টাৰশ্বিপৰ সৈতে যিটো লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেয়া হ’ল তৎক্ষণাত উৰুৱাই নিব পৰা হিট শ্বিল্ড থকা । আন এটা বাধা হৈছে ষ্টাৰশ্বিপক কক্ষপথত ছুপাৰ-কুল্ড প্ৰপেলেণ্টেৰে ইন্ধন ভৰোৱা সম্ভৱ বুলি প্ৰমাণ কৰা -- যিটো বাহনখনৰ বাবে গভীৰ মহাকাশ অভিযান চলাবলৈ এক অপৰিহাৰ্য কিন্তু অপৰীক্ষিত পদক্ষেপ ।
লগতে পঢ়ক