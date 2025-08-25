ETV Bharat / technology

উৎক্ষেপণৰ কিছু সময় পূৰ্বে বাতিল কৰা হ’ল SpaceX এ ষ্টাৰশ্বিপৰ মেগাৰকেট উৎক্ষেপণ: কাৰণ কি ? - MEGAROCKET LAUNCH CANCELLED

দেওবাৰে লিফ অফৰ কিছু মিনিট পূৰ্বে SpaceX এ ষ্টাৰশ্বিপৰ মেগাৰকেট উৎক্ষেপণ বন্ধ কৰি দিয়ে যাতে গ্ৰাউণ্ড চিষ্টেমৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সময় পোৱা যায় ।

উৎক্ষেপণৰ কিছু সময় পূৰ্বে বাতিল কৰা হ’ল SpaceX এ ষ্টাৰশ্বিপৰ মেগাৰকেট উৎক্ষেপণ (AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 3:59 PM IST

হায়দৰাবাদ: দেওবাৰে SpaceX এ নিজৰ ষ্টাৰশ্বিপ মেগাৰকেটৰ বাবে পৰিকল্পিত পৰীক্ষামূলক বিমান বাতিল কৰি কয় যে সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে সময়ৰ প্ৰয়োজন ।

এই সমস্যাৰ বাবে একাংশ পৰ্যবেক্ষকে সন্দেহ কৰিছে যে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু শক্তিশালী উৎক্ষেপণ বাহনখনে মানুহক পুনৰ চন্দ্ৰলৈ লৈ যাব পাৰিবনে -- নে মংগল গ্ৰহত উপনিবেশিকৰণ কৰাৰ মাস্কৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব । স্থানীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 6:30 বজাত (23:30 GMT) দক্ষিণ টেক্সাছৰ কোম্পানীটোৰ ষ্টাৰবেছৰ পৰা দশমখন উৰণৰ বাবে বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ।

অৱশ্যে লিফ্ট অফৰ প্ৰায় 15 মিনিট আগতে স্পেচএক্সে ঘোষণা কৰে যে উৎক্ষেপণ বাতিল কৰা হৈছে । বিশদ বিৱৰণ নিদিয়াকৈ এক্সত কোৱা হৈছে যে, “গ্ৰাউণ্ড চিষ্টেমৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে সময় দিবলৈ ষ্টাৰশ্বিপৰ আজিৰ দশমখন বিমানৰ উৎক্ষেপণ সম্ভৱ নহ’ল ।” স্পেচএক্সে পূৰ্বে কৈছিল যে ৰকেটটোৰ ওপৰৰ অংশত ইন্ধন যোগান ধৰা হৈছে, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে উৎক্ষেপণ চলি আছে ।

মাস্কে নিজেই পূৰ্বে X ত পোষ্ট কৰিছিল, "ষ্টাৰশ্বিপ 10 আজি নিশা মুকলি হ'ব ।" ষ্টাৰবেজৰ ওচৰৰ পথ বন্ধ হোৱাৰ তথ্য অনুসৰি দশমখন ষ্টাৰশ্বিপৰ বিমানখন এতিয়াও সোমবাৰ বা মঙলবাৰেও উৎক্ষেপণ কৰিব পাৰে যদিও স্পেচএক্সে কোনো সময়সীমা আগবঢ়োৱা নাই ।"

কোটিপতি স্পেচএক্সৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মাস্কৰ মংগল গ্ৰহক উপনিবেশিকৰণ কৰাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় ষ্টাৰশ্বিপ, আনহাতে নাছাই আমেৰিকানসকলক চন্দ্ৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে পৰিৱৰ্তিত সংস্কৰণৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছে । অৱশ্যে ৰকেটটোৰ ওপৰৰ মঞ্চ -- যিটো হৈছে ক্ৰু আৰু মাল কঢ়িয়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে নিৰ্মিত মহাকাশযানখন -- 2025 চনত পূৰ্বৰ তিনিওটা পৰীক্ষামূলক বিমানতে বিস্ফোৰণ ঘটিছে । বিফল পৰীক্ষাৰ দুটাত কেৰিবিয়ান দ্বীপসমূহৰ ওপৰত ধ্বংসাৱশেষৰ বৰষুণ হৈছিল, আনহাতে আনটো ভাঙি যোৱাৰ আগতে মহাকাশত উপনীত হৈছিল । তাৰ পিছত জুন মাহত "ষ্টেটিক ফায়াৰ" পৰীক্ষাৰ সময়ত মাটিত আন এটা ওপৰৰ অংশৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ।

4.3 ফুট (123 মিটাৰ) উচ্চতাৰ এই ৰকেটটো অৱশেষত সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য হ’ব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে যদিও কোম্পানীটোৱে এতিয়াও মহাকাশলৈ পেলোড ডেলিভাৰী কৰিবলৈ বা উৎক্ষেপণ স্থানলৈ উভতি যাবলৈ ওপৰৰ মঞ্চ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । মে’ মাহত পূৰ্বৰ বিফল বিমানখনৰ তদন্তৰ পিছত স্পেচএক্সে কয় যে ই সফলভাৱে উভতি অহাৰ আশাত উচ্চ পৰ্যায়ৰ “ইচ্ছাকৃতভাৱে গাঁথনিগত সীমাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব”।

স্পেচএক্সে তিনিবাৰকৈ বিশাল "চপষ্টিক" লঞ্চ টাৱাৰ আৰ্মৰ সহায়ত লোয়াৰ ষ্টেজ বুষ্টাৰ ধৰিবলৈ সফল হৈছে যদিও দশমখন বিমানে এই কৃতিত্বৰ চেষ্টা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হোৱা নাই ।

কোম্পানীটোৰ "ফেইল ফাষ্ট, লাৰ্ন ফাষ্ট" ইথ'ছক দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য ট্ৰেক ৰেকৰ্ডৰ বাবে কৃতিত্ব দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত আমেৰিকাৰ কোম্পানীটোৱে ফেলকন ৰকেট পৰিয়ালৰ বাবে উৎক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত এক আদেশমূলক বিশ্বব্যাপী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। কিন্তু ষ্টাৰশ্বিপৰ বিপৰ্যয়ৰ বাবে সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

