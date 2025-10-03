এতিয়াৰে পৰা পুৰণি ফটো-ভিডিঅ’ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব Snapchat ত ; ভৰিব লাগিব মাচুল

এতিয়াৰে পৰা পুৰণি ফটো-ভিডিঅ’ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব Snapchat ত ; ভৰিব লাগিব মাচুল
Snapchat ব্যৱহাৰকাৰীয়ে 5 GB তকৈ অধিক মেম’ৰি ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে পেইড প্লেন আগবঢ়াব । ইয়াৰ প্ৰভাৱ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে কেনে হ’ব জানক বিতংকৈ ---
Published : October 3, 2025 at 11:05 AM IST
হায়দৰাবাদ: ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ বিনিময়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা চাৰ্জ দিব লাগিব Snapchat ক ৷ জানিব পৰা মতে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 5GB তকৈ অধিক মেম’ৰি ব্যৱহাৰ কৰাসকলৰ বাবে আগবঢ়াব প্ৰতি মাহে 1.99 ডলাৰৰ পেইড প্লেন । অৱশ্যে এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা অধিকাংশ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰভাৱিত নহ’ব, কিন্তু একাংশ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই পদক্ষেপ অনুচিত বুলি সমালোচনা কৰিছে । Snapchat এ ইয়াৰ মেম’ৰি বৈশিষ্ট্যত 5 গিগাবাইট (GB)তকৈ অধিক কন্টেন্ট ৰখা ব্যৱহাৰকাৰীক চাৰ্জ কৰা আৰম্ভ কৰিব । BBC য়ে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2016 চনত এই বিকল্প প্ৰৱৰ্তনৰ পিছৰে পৰা বৃহৎ ফটো আৰু ভিডিঅ’ সংগ্ৰহ গঢ়ি তোলা লোকসকলক এই পৰিৱৰ্তনে প্ৰভাৱিত কৰিব ।
কোম্পানীটোৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই টেকক্ৰাঞ্চক জনোৱা মতে, স্নেপে এই আপডেটটো গ্লোবেল ৰোলআউটৰ অংশ হিচাপে নিশ্চিত কৰিছে, বেচ প্লেনৰ মূল্য 100GB ষ্ট’ৰেজৰ বাবে প্ৰতিমাহে 1.99 ডলাৰ, আনহাতে 250 GB 3.99 ডলাৰৰ স্নেপচ্যাট+ প্লেনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । এই প্লেনসমূহৰ ব্ৰিটেইনৰ মূল্য এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । 5GB সীমা অতিক্ৰম কৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কন্টেন্ট পেমেন্ট বা ডাউনলোড কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে 12 মাহৰ অস্থায়ী ষ্ট’ৰেজ লাভ কৰিব ।
এতিয়ালৈকে এক ট্ৰিলিয়নতকৈ অধিক Memories ৰাহি হৈছে
এই বৈশিষ্ট্য আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা এক ট্ৰিলিয়নতকৈ অধিক মেম’ৰি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে বুলি স্নেপে কয় । মেম’ৰিজে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক 24 ঘণ্টাৰ পিছত প্ৰথমে নোহোৱা হোৱা পোষ্টসমূহ ৰাখিবলৈ দিয়ে আৰু পিছত সেইবোৰক “থ্ৰ’বেক” হিচাপে পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়ে । স্নেপে কয় যে পেইড মডেললৈ যোৱাৰ ফলত এই বৈশিষ্ট্যত বিনিয়োগৰ সুবিধা হ’ব ।
কোম্পানীটোৱে এটা ব্লগ পোষ্টত কয় যে এই পৰিৱৰ্তনে আমাক আমাৰ সমগ্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে মেম’ৰিছক উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰি যাবলৈ অনুমতি দিব । ই স্বীকাৰ কৰিছিল যে বিনামূলীয়াৰ পৰা পেইড ষ্ট’ৰেজলৈ সলনি কৰাটো “কেতিয়াও সহজ নহয়” ।
বেছিভাগ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰভাৱিত নহ’ব
কোম্পানীটোৱে কয় যে বেছিভাগ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ওপৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে, কিয়নো বেছিভাগ স্নেপচেটাৰতে 5GB তকৈ কম ষ্ট’ৰ কন্টেন্ট আছে । অৱশ্যে এই সিদ্ধান্তই অনলাইনত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । কিছুমানে কয় যে তেওঁলোকৰ হাতত বছৰ বছৰ ধৰি ফটো আৰু ভিডিঅ’ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ এই পৰিৱৰ্তনৰ ফলত খৰচ হ’ব পাৰে । আন কিছুমানে স্নেপক লোভী আৰু এই পদক্ষেপক অন্যায় বুলি অভিযোগ কৰে ।
শেহতীয়াকৈ স্নেপে প্ৰতিমাহে 9 ডলাৰত লেন্স+ ছাবস্ক্ৰিপচন মুকলি কৰাৰ পিছত এই ষ্ট’ৰেজ পৰিৱৰ্তন আহিছে, যিটো প্লেটফৰ্মে পেইড সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ আন এক লক্ষণ ।
বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে অধিক প্লেটফৰ্ম একে দিশতে আগবাঢ়িব । কনচালটেন্সি বেটেনহলৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ড্ৰু বেনভিয়ে কয়, “ছ’চিয়েল মিডিয়াত ষ্ট’ৰেজৰ বাবে ধন দিয়াৰ পথটো অনিবাৰ্য । যি যুগত আমি কম পোষ্ট কৰো, কিন্তু অধিক সঞ্চয় কৰো, সেই যুগত এয়া হৈছে মেছেজিং আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ বিৱৰ্তন ।”
