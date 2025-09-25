ETV Bharat / technology

অহা মাহত বজাৰলৈ 2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS; মূল্য কিমান ?

স্কোডা অটো ইণ্ডিয়াই নিশ্চিত কৰিছে যে পৰৱৰ্তী 2025 Skoda Octavia RS 17 অক্টোবৰৰ দিনা ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব ।

অহা মাহত বজাৰলৈ 2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS (Skoda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী স্কোডা অটো ইণ্ডিয়াই নিশ্চিত কৰিছে যে আগন্তুক স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছ অহা মাহত 17 অক্টোবৰত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ মূল্য ঘোষণা কৰিব । চেক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছৰ প্ৰি-বুকিং আৰু ডেলিভাৰী কেতিয়া আৰম্ভ হ’ব, লগতে ভাৰতৰ বাবে আবণ্টিত ইউনিটৰ সংখ্যাও প্ৰকাশ কৰিছে ।

2025 চনৰ স্কোডা অক্টাভিয়া আৰ এছৰ বুকিং আৰু ডেলিভাৰী

6 অক্টোবৰ সোমবাৰে স্কোডা কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰিব যে তেওঁলোকে নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছৰ অৰ্ডাৰ নিজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব । কোম্পানীটোৱে বিশ্বাস কৰে যে এই বুকিংসমূহ সোনকালে পূৰণ কৰা হ’ব, কিয়নো গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ভাৰতলৈ মাত্ৰ 100 ইউনিটহে আনিব । 17 অক্টোবৰত মূল্য প্ৰকাশ কৰা হ’ব আৰু 6 নৱেম্বৰৰ পৰা ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব ।

2025 Skoda Octavia RS মূল্য

অহা মাহত বজাৰলৈ 2025 বৰ্ষৰ Skoda Octavia RS (Skoda)

মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত 2025 চনৰ নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছৰ মূল্য ফক্সৱেগেন গ’ল্ফ জিটিআইৰ দৰেই হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বৰ্তমান ভাৰতৰ বজাৰত 50.91 লাখ মূল্যত বিক্ৰী হৈছে গলফ জিটিআই । গতিকে অক্টাভিয়া আৰ এছ স্কোডা ইণ্ডিয়াৰ বাবে হেলো মডেল হিচাপে কাম কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

2025 Skoda Octavia RS ইঞ্জিন

ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব নতুন অক্টাভিয়া আৰ এছ ইউ কে-স্পেক সংস্কৰণ হিচাপে । ইয়াত EA888 2.0 লিটাৰ, টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 261 বিএইচপি আৰু 370 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনটোৰ সৈতে 7 স্পীড ডুৱেল ক্লাচ অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছন সংযোগ কৰা হৈছে, যিয়ে সন্মুখৰ চকালৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰে । গাড়ীখনে ঘণ্টাত 0-100 কিলোমিটাৰৰ পৰা 6.4 ছেকেণ্ডত গতি কৰে, আনহাতে ইয়াৰ শীৰ্ষ গতিবেগ 250 কিলোমিটাৰ ।

মন কৰিবলগীয়া যে UK-spec মডেলত উপলব্ধ নাই এটা অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্য Dynamic Chassis Control (DCC)। ডিচিচিয়ে ছাচপেনচন ডেম্পিং, ষ্টিয়াৰিং চিষ্টেম আৰু ট্ৰেন্সমিছন অবিৰতভাৱে সামঞ্জস্য কৰি অক্টাভিয়া আৰএছৰ ড্ৰাইভিং আচৰণ ফলপ্ৰসূভাৱে উন্নত কৰে । গতিকে ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা 2025 চনৰ অক্টাভিয়া আৰ এছ মডেলে ডিচিচি প্ৰদান নকৰে ।

