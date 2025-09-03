ETV Bharat / technology

SEMICON India 2025: প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰদান মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ - FIRST MADE IN INDIA CHIPS

অৰ্ধপৰিবাহী চিপ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ মেৰুদণ্ড, যাৰ ফলত ইলেক্ট্ৰনিকছক ইয়াৰ দৰে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰদান অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ (X/Ashwini Vaishnaw)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2025

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত এক শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক আৰু বহনক্ষম অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে উৎসৰ্গিত তিনিদিনীয়া সন্মিলন SEMICON India 2025 ত কেন্দ্ৰীয় আই টি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ প্ৰদান কৰে ।

উপস্থাপন কৰা চিপসমূহত চাৰিটা অনুমোদিত প্ৰকল্পৰ পৰীক্ষামূলক চিপৰ লগতে ইছৰোৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ লেবৰেটৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা আৰু লঞ্চ বাহনৰ চৰম পৰিস্থিতিত নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে কাম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বিক্ৰম 32-বিট প্ৰচেছৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।

অৰ্ধপৰিবাহী হৈছে এনে বিশেষ পদাৰ্থ যিয়ে পৰিবাহী আৰু অৱৰোধক দুয়োটা হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ সম্ভৱ হয়, ইলেক্ট্ৰনিক বৰ্তনীৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত । পৰিবাহীতা নিয়ন্ত্ৰণৰ দ্বাৰা প্ৰয়োজনীয় ইলেক্ট্ৰনিক উপাদান, যেনে ডাইঅ’ড, ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট (IC) সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত কম্পিউটাৰ আৰু স্মাৰ্টফোনৰ দৰে আধুনিক ইলেক্ট্ৰনিকছক ইয়াৰ ধৰণ অনুযায়ী কাম কৰিব পৰা যায় ।

উদাহৰণস্বৰূপে, 16-বিট VIKRAM1601 মাইক্ৰ’প্ৰচেছৰে 2009 চনৰ পৰা ইছৰোৰ লঞ্চ বাহনৰ এভিয়নিকছ চিষ্টেমসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰি আহিছে এটা স্বনিৰ্বাচিত নিৰ্দেশনা সংহতি স্থাপত্য, ফ্লটিং-পইণ্ট গণনাসমূহ সমৰ্থন কৰা আৰু ISRO দ্বাৰা ঘৰতে বিকশিত কৰা সমৰ্থনকাৰী সঁজুলিসমূহৰ সৈতে উচ্চ-স্তৰৰ ভাষা সুসংগততা প্ৰদান কৰা ।

ইয়াত ভাৰতত নিৰ্মিত চিপৰ তালিকা দিয়া হৈছে

CodeProject DescriptionDeveloped By / Location
C2S0005AI Digital PLL Design Modulesওছমানিয়া, হায়দৰাবাদ, তেলেংগানা
C2S0009All Digital PLL Design Sub ModulesCBIT, হায়দৰাবাদ, তেলেংগানা
C2S0007Analog ComparatorIIEST, শিৱপুৰ
C2S0045iPACE Chip Sensing Block Comparatorজম্মু
C2S0010Advanced Encryption Std IP Coreচি-ডেক, বেংগালুৰু, কৰ্ণাটক
C2S0042Neutral Amplifier Frontend ICNIT শিলচৰ, অসম
C2S0008Programmable Gain Amplifier (PGA)VESIT, চেম্বুৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ
C2S0011Digital to Analog ConverterIET DAVV, ইন্দোৰ, মধ্য প্ৰদেশ
C2S0012Two Stage Op-AmpABV-IIITM, গোৱালিয়ৰ, মধ্য প্ৰদেশ
C2S0030Voltage Controlled Oscillator for PLLNIT জলন্ধৰ, পঞ্জাৱ
C2S0002Secure Datalink Baseband ModuleCOE গুইন্দী, তামিলনাডু
C2S0046High Gain General Purpose & Instrumentation AmplifierC-DAC, বেংগালুৰু, কৰ্ণাটক
C2S0001LP Analog FE for Air Flow Detectionইউনিভাৰ্চিটী অৱ কলকাতা, পশ্চিমবংগ
C2S0024Clock and Reference Generator DesignIIT ৰুৰকী, উত্তৰাখণ্ড
C2S0031ECG Artifact and Arrhythmia DetectionSVNIIT, সুৰত, গুজৰাট
C2S0050Digital PLL Random Binary SequenceIIT ৰুপৰ, পঞ্জাৱ
C2S0047Programmable Gain AmplifierNIT কেলিকুট, কেৰালা
C2S0056ASIC Multiplier 16 BitsNIT পণ্ডিচেৰী
C2S0004Neutral NBW Keyword SpottingNIT পণ্ডিচেৰী
C2S0054Low Power Analog MemristorIIT ধ্যানবাদ, ঝাৰখণ্ড
C2S0057ASIC 12 Bit Fixed Point DivisionNIT পণ্ডিচেৰী
C2S0048Low Power Analog Air Flow Detectionইউনিভাৰ্চিটী অৱ কলকাতা, পশ্চিমবংগ
C2S0061High Performance Multiplier ICপাৰালা মহাৰাজা অভিযান্ত্ৰিক কলেজ
C2S0013Leakage Power Attack 8T SRAMIIT জম্মু
C2S002916-bit Read-Write Asynchronous FIFONIT দুৰ্গাপুৰ, পশ্চিমবংগ
C2S0018VG Amplifier and Sensor CircuitNIT ৰুড়কেলা, ওড়িশা
C2S0017Present Encryption CoreNIT ৰুড়কেলা, ওড়িশা
C2S0043Soil Moisture ControlNIT মেঘালয়

ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও ভাৰতীয় চিপৰ কাম চলি আছে, য’ত আছে:

  • মাইক্ৰন অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰযুক্তি: ভাৰতত নিৰ্মিত প্ৰথম অৰ্ধপৰিবাহী চিপ 2025 চনৰ ভিতৰত গুজৰাটৰ ছানন্দত থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাইক্ৰন প্ৰযুক্তিৰ ইউনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
  • 27,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে 2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত অসমৰ মৰিগাঁৱত টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট (টি এছ এ টি) ফেজ-1 আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে; আউটপুট কেপাচিটি 48 মিলিয়ন চিপ/দিন ৷
  • গুজৰাটৰ সানন্দত কেনেছ ছেমিকন: এই পাইলট সুবিধাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ ৰোল আউট হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে 3307 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে, যাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 6.33 মিলিয়ন চিপ/দিন ৷
  • বছৰৰ শেষৰ ফালে চিজি ছেমিয়ে প্ৰথমটো মেড-ইন-ইণ্ডিয়া চিপ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

