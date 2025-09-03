হায়দৰাবাদ: ভাৰতত এক শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক আৰু বহনক্ষম অৰ্ধপৰিবাহী পৰিৱেশ তন্ত্ৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে উৎসৰ্গিত তিনিদিনীয়া সন্মিলন SEMICON India 2025 ত কেন্দ্ৰীয় আই টি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰথমটো মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ প্ৰদান কৰে ।
উপস্থাপন কৰা চিপসমূহত চাৰিটা অনুমোদিত প্ৰকল্পৰ পৰীক্ষামূলক চিপৰ লগতে ইছৰোৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ লেবৰেটৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা আৰু লঞ্চ বাহনৰ চৰম পৰিস্থিতিত নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে কাম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত বিক্ৰম 32-বিট প্ৰচেছৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।
অৰ্ধপৰিবাহী হৈছে এনে বিশেষ পদাৰ্থ যিয়ে পৰিবাহী আৰু অৱৰোধক দুয়োটা হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ সম্ভৱ হয়, ইলেক্ট্ৰনিক বৰ্তনীৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত । পৰিবাহীতা নিয়ন্ত্ৰণৰ দ্বাৰা প্ৰয়োজনীয় ইলেক্ট্ৰনিক উপাদান, যেনে ডাইঅ’ড, ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিট (IC) সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়, যাৰ ফলত কম্পিউটাৰ আৰু স্মাৰ্টফোনৰ দৰে আধুনিক ইলেক্ট্ৰনিকছক ইয়াৰ ধৰণ অনুযায়ী কাম কৰিব পৰা যায় ।
উদাহৰণস্বৰূপে, 16-বিট VIKRAM1601 মাইক্ৰ’প্ৰচেছৰে 2009 চনৰ পৰা ইছৰোৰ লঞ্চ বাহনৰ এভিয়নিকছ চিষ্টেমসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰি আহিছে এটা স্বনিৰ্বাচিত নিৰ্দেশনা সংহতি স্থাপত্য, ফ্লটিং-পইণ্ট গণনাসমূহ সমৰ্থন কৰা আৰু ISRO দ্বাৰা ঘৰতে বিকশিত কৰা সমৰ্থনকাৰী সঁজুলিসমূহৰ সৈতে উচ্চ-স্তৰৰ ভাষা সুসংগততা প্ৰদান কৰা ।
ইয়াত ভাৰতত নিৰ্মিত চিপৰ তালিকা দিয়া হৈছে
|Code
|Project Description
|Developed By / Location
|C2S0005
|AI Digital PLL Design Modules
|ওছমানিয়া, হায়দৰাবাদ, তেলেংগানা
|C2S0009
|All Digital PLL Design Sub Modules
|CBIT, হায়দৰাবাদ, তেলেংগানা
|C2S0007
|Analog Comparator
|IIEST, শিৱপুৰ
|C2S0045
|iPACE Chip Sensing Block Comparator
|জম্মু
|C2S0010
|Advanced Encryption Std IP Core
|চি-ডেক, বেংগালুৰু, কৰ্ণাটক
|C2S0042
|Neutral Amplifier Frontend IC
|NIT শিলচৰ, অসম
|C2S0008
|Programmable Gain Amplifier (PGA)
|VESIT, চেম্বুৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ
|C2S0011
|Digital to Analog Converter
|IET DAVV, ইন্দোৰ, মধ্য প্ৰদেশ
|C2S0012
|Two Stage Op-Amp
|ABV-IIITM, গোৱালিয়ৰ, মধ্য প্ৰদেশ
|C2S0030
|Voltage Controlled Oscillator for PLL
|NIT জলন্ধৰ, পঞ্জাৱ
|C2S0002
|Secure Datalink Baseband Module
|COE গুইন্দী, তামিলনাডু
|C2S0046
|High Gain General Purpose & Instrumentation Amplifier
|C-DAC, বেংগালুৰু, কৰ্ণাটক
|C2S0001
|LP Analog FE for Air Flow Detection
|ইউনিভাৰ্চিটী অৱ কলকাতা, পশ্চিমবংগ
|C2S0024
|Clock and Reference Generator Design
|IIT ৰুৰকী, উত্তৰাখণ্ড
|C2S0031
|ECG Artifact and Arrhythmia Detection
|SVNIIT, সুৰত, গুজৰাট
|C2S0050
|Digital PLL Random Binary Sequence
|IIT ৰুপৰ, পঞ্জাৱ
|C2S0047
|Programmable Gain Amplifier
|NIT কেলিকুট, কেৰালা
|C2S0056
|ASIC Multiplier 16 Bits
|NIT পণ্ডিচেৰী
|C2S0004
|Neutral NBW Keyword Spotting
|NIT পণ্ডিচেৰী
|C2S0054
|Low Power Analog Memristor
|IIT ধ্যানবাদ, ঝাৰখণ্ড
|C2S0057
|ASIC 12 Bit Fixed Point Division
|NIT পণ্ডিচেৰী
|C2S0048
|Low Power Analog Air Flow Detection
|ইউনিভাৰ্চিটী অৱ কলকাতা, পশ্চিমবংগ
|C2S0061
|High Performance Multiplier IC
|পাৰালা মহাৰাজা অভিযান্ত্ৰিক কলেজ
|C2S0013
|Leakage Power Attack 8T SRAM
|IIT জম্মু
|C2S0029
|16-bit Read-Write Asynchronous FIFO
|NIT দুৰ্গাপুৰ, পশ্চিমবংগ
|C2S0018
|VG Amplifier and Sensor Circuit
|NIT ৰুড়কেলা, ওড়িশা
|C2S0017
|Present Encryption Core
|NIT ৰুড়কেলা, ওড়িশা
|C2S0043
|Soil Moisture Control
|NIT মেঘালয়
ইয়াৰ উপৰিও আন কেইবাটাও ভাৰতীয় চিপৰ কাম চলি আছে, য’ত আছে:
- মাইক্ৰন অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰযুক্তি: ভাৰতত নিৰ্মিত প্ৰথম অৰ্ধপৰিবাহী চিপ 2025 চনৰ ভিতৰত গুজৰাটৰ ছানন্দত থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাইক্ৰন প্ৰযুক্তিৰ ইউনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
- 27,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে 2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত অসমৰ মৰিগাঁৱত টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট (টি এছ এ টি) ফেজ-1 আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে; আউটপুট কেপাচিটি 48 মিলিয়ন চিপ/দিন ৷
- গুজৰাটৰ সানন্দত কেনেছ ছেমিকন: এই পাইলট সুবিধাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট মেড ইন ইণ্ডিয়া চিপ ৰোল আউট হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে 3307 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে, যাৰ উৎপাদন ক্ষমতা 6.33 মিলিয়ন চিপ/দিন ৷
- বছৰৰ শেষৰ ফালে চিজি ছেমিয়ে প্ৰথমটো মেড-ইন-ইণ্ডিয়া চিপ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
