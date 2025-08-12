ETV Bharat / technology

5 লাখতকৈও অধিক হেৰুওৱা ফোন লাভ কৰাটো সম্ভৱ হৈ পৰিল সঞ্চাৰ সাথীৰ জৰিয়তে - SANCHAR SAATHI APP

ছমাহত 50 লাখ লোকে ডাউনলোড কৰিলে সঞ্চাৰ সাথী এপ ৷ প্ৰৱঞ্চনা ৰোধৰ লগতে মোবাইলৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই এপটোৱে ।

সঞ্চাৰ সাথী এপ (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 10:48 AM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগে (DoT) প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে এটা এপ মুকলি কৰিছিল, যাৰ নাম আছিল সঞ্চাৰ সাথী । এই মোবাইল এপ্লিকেচনটো মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল মানুহে জালিয়াতি সম্বন্ধীয় কল ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব, হেৰুওৱা ফোন ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইল আৰু কলৰ সৈতে জড়িত এনে সমস্যাৰ সহজ সমাধান তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব । কাৰ্যতঃ এই এপটোৱে সফলতা লাভ কৰিছে, তাৰ প্ৰমাণ এইটোৱেই যে মাত্ৰ 6 মাহতে 50 লাখতকৈ অধিক সময় ডাউনলোড হোৱাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ।

ভাৰতৰ যোগাযোগ মন্ত্ৰণালয়ে এই এপটোৱে সফলতা লাভ কৰাৰ সময়তে শনিবাৰে কয় যে এই এপটোৰ বাবে এতিয়ালৈকে 5.35 লাখৰো অধিক হেৰাই যোৱা বা চুৰি হোৱা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও এই এপটোৰ সহায়ত 1 কোটিৰো অধিক ভুৱা মোবাইল সংযোগ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ সঞ্চাৰ সাথী এপৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজে ৰিপ’ৰ্ট কৰাৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে ।

29 লাখৰো অধিক মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে

ইয়াৰ উপৰিও সঞ্চাৰ সাথী এপৰ চক্ষু বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত 29 লাখৰো অধিক মোবাইল সংযোগ বন্ধ কৰা হৈছে, যিবোৰ সন্দেহজনক বা প্ৰৱঞ্চনামূলক বুলি বিবেচিত হৈছিল । সঞ্চাৰ সাথী এপৰ বাহিৰেও যদি আমি ইয়াৰ পৰ্টেলৰ কথা কওঁ, তেন্তে এতিয়ালৈকে 16.7 কোটিৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সঞ্চাৰ সাথীৰ পৰ্টেল ব্যৱহাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে মানুহে এই এপ আৰু পৰ্টেলটোৰ ওপৰত যথেষ্ট আস্থা দেখুৱাইছে ।

টেলিকম বিভাগে (DoT) এই এপটোৰ বাবে ভাৰতৰ বিভিন্ন ভাষা আৰু আঞ্চলিক বৈচিত্ৰ্যৰ দিশটোৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিছিল আৰু সেয়েহে এই এপটো হিন্দী আৰু ইংৰাজীকে ধৰি মুঠ 23 টা ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ অধিক সংখ্যক লোকে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এতিয়া মানুহে মাত্ৰ কেইটামান টেপৰ সহায়ত নিজৰ কল আৰু এছএমএছৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জালিয়াতিৰ ৰিপৰ্ট দিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত মানুহে যিকোনো সম্ভাৱ্য জালিয়াতিৰ ফোন ৰিপৰ্ট কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰিও দূৰসংযোগ মন্ত্ৰণালয়ে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড ৰিস্ক ইনডিকেটৰ (FRI) নামৰ এটা নতুন সঁজুলিও মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা মোবাইল নম্বৰৰ জালিয়াতিৰ আশংকা অনুসৰি বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হয় । এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত বেংক, এনবিএফচি আৰু ইউপিআই সেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী লাভ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰাহকক জালিয়াতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

এফ আৰ আইৰ সহায়ত এতিয়ালৈকে 34 টা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে 10.02 লাখ বেংক একাউণ্ট আৰু পেমেণ্ট ৱালেট ফ্ৰীজ কৰি ৰাখিছে আৰু 3.05 লাখ একাউণ্টত ডেবিট/ক্ৰেডিট সীমা আৰোপ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে চৰকাৰে 2023 চনৰ 16 মে'ত সঞ্চাৰ সাথী পৰ্টেল মুকলি কৰে । এই পৰ্টেলৰ সফলতাৰ পিছত চৰকাৰে 17 জানুৱাৰী 2025 তাৰিখে এই পৰ্টেলৰ এটা মোবাইল এপ মুকলি কৰে । ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণে সঞ্চাৰ সাথীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন আৰু টেলিকম সুৰক্ষা সেৱা লাভ কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিল ।

এই এপটোৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

  • মোবাইল সংযোগ পৰীক্ষা কৰক - এই এপটোৱে আপোনাৰ নামত কিমান মোবাইল সংযোগ সক্ৰিয় হৈছে পৰীক্ষা কৰে ।
  • ফোন ব্লক কৰা – ইয়াৰ দ্বাৰা হেৰুওৱা বা চুৰি হোৱা মোবাইল ফোন ব্লক কৰা হয় ।
  • ফোনটোৰ প্ৰকৃত পৰিচয় জনা – ই যিকোনো মোবাইল হেণ্ডছেটৰ প্ৰকৃত পৰিচয় সম্পৰ্কত জ্ঞাত ।
  • চক্ষু – এইটো এই এপটোৰ আটাইতকৈ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যাৰ জৰিয়তে মানুহে যিকোনো সম্ভাৱ্য বা নিশ্চিত প্ৰৱঞ্চনাৰ কল আৰু মেছেজৰ অভিযোগ কৰিব পাৰে ।

ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ সঞ্চাৰ সাথী এপ এণ্ড্ৰইড আৰু আই অ’ এছ দুয়োটা প্লেটফৰ্মতে উপলব্ধ । এই এপৰ জৰিয়তে দুয়োটা অপাৰেটিং চিষ্টেম ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলে যিকোনো প্ৰৱঞ্চনামূলক কল আৰু মেছেজৰ ৰিপৰ্ট দিব পাৰে ।

