ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung Galaxy Tab S11 ছিৰিজ আৰু Galaxy Buds 3 FE; জানক দাম আৰু বৈশিষ্ট্য - GALAXY TAB S11ULTRA SPECIFICATIONS
4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছেমছাঙে আয়োজন কৰিছিল গেলেক্সি ইভেণ্ট । এই ইভেণ্টত ছেমছাঙেও মুকলি কৰিছে নতুন টেবলেট ছিৰিজ ।
Published : September 5, 2025 at 3:17 PM IST
হায়দৰাবাদ: 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছেমছাঙে গেলেক্সি ইভেণ্টৰ আয়োজন কৰে । এই অনুষ্ঠানত কোম্পানীয়ে এটা নতুন ফোন, নতুন টেবলেট ছিৰিজ আৰু নতুন ইয়াৰবাড মুকলি কৰিছে । ছেমছাঙৰ নতুন ফোন - Samsung Galaxy S25 FE ৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছো । এই লেখাটোত আমি ছেমছাঙৰ নতুন টেবলেট ছিৰিজ আৰু ইয়াৰবাডৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম । ছেমছাঙৰ নতুন টেবলেট ছিৰিজৰ নাম দিয়া হৈছে Samsung Galaxy Tab S11 Series । এই ছিৰিজৰ দুটা টেবলেট আছে, যাৰ নাম হৈছে Galaxy Tab S11 আৰু Galaxy Tab S11 Ultra । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ছেমছাং গেলেক্সি বাডছ 3FE ও মুকলি কৰিছে । উল্লেখ্য যে এই ডিভাইচসমূহৰ ভাৰতীয় মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11 স্পেচিফিকেশন
ছেমছাঙৰ এই নতুন টেবলেটটোত 11 ইঞ্চিৰ Dynamic AMOLED 2X ডিছপ্লে আছে, যাৰ ৰিজ’লিউচন 2560 x 1600 পিক্সেল । এই পৰ্দাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120 হাৰ্টজ আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1600 নিট । ই মাত্ৰ 5.5 মিলিমিটাৰ মোটা । ইয়াৰ ওজনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ দুটা বেলেগ বেলেগ মডেলৰ ওজন ভিন্ন ।
গেলাক্সি টেব এছ 11 ৰ ৱাই-ফাই মডেলৰ ওজন 469 গ্ৰাম, আনহাতে 5G মডেলৰ ওজন 471 গ্ৰাম । ইয়াত পানী আৰু ধূলিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ IP68 ৰেটিংযুক্ত সুৰক্ষা আছে । এই টেবলেটত প্ৰচেছৰৰ বাবে MediaTek Dimensity 9400+ চিপছেট আছে । ই Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI 8 ত চলি আছে । এই টেবলেটত বহুতো AI বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে, যেনে Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist ইত্যাদি । ইয়াৰ উপৰিও Samsung DeX নামৰ এটা নতুন এক্সটেণ্ডেড মোড পোৱা গৈছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক ডুৱেল স্ক্ৰীণ সমৰ্থন প্ৰদান কৰে । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 4টা স্বনিৰ্বাচিত কাৰ্যস্থানো পায় । এই টেবলেটটোৰ সৈতে এটা পুনৰ ডিজাইন কৰা এছ পেনও আছে, যিয়ে কুইক টুলছ আৰু ষ্টিকি নোটকো সমৰ্থন কৰে ।
ইয়াৰ পিছফালে আছে 13MP কেমেৰা । ইয়াৰ সন্মুখত 12MP কেমেৰা আছে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কোৱাড স্পীকাৰ, বুক কভাৰ কিবৰ্ড শ্লীম ছাপৰ্ট, এণ্টি-ৰিফ্লেক্টিভ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ছাপৰ্ট আছে ।
এই টেবলেটত 8,400mAh বেটাৰী আছে, যিটো 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে উপলব্ধ । কোম্পানীটোৱে এই টেবলেটটো তিনিটা ভেৰিয়েন্টত মুকলি কৰিছে, যাৰ ষ্ট’ৰেজ মাইক্ৰ’ এছডি কাৰ্ডৰ সহায়ত 2TB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । ইয়াৰ ভিন্নতা আৰু ইয়াৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ:
- 12 GB ৰেম + 512 GB
- 12 GB ৰেম + 256 GB
- 12 GB ৰেম + 128 GB
ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11 আল্ট্ৰা স্পেচিফিকেশন
এই নতুন ছেমছাং টেব চেটটোত আছে 14.6 ইঞ্চিৰ Dynamic AMOLED 2X স্ক্ৰীণ, যাৰ ৰিজ’লিউচন 2960 x 1848 পিক্সেল । এই স্ক্ৰীণৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120 হাৰ্টজ, শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1600 নিট, স্ক্ৰীণ টু বডি ৰেচিঅ’: সংকীৰ্ণ 5.2 মিমি বেজেল । ছেমছাঙে কয় যে এইটো আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ হোৱা আটাইতকৈ পাতল গেলাক্সি টেব । ই মাত্ৰ 5.1 মিলিমিটাৰ মোটা । ইয়াৰ ওজনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ দুটা বেলেগ বেলেগ মডেলৰ ওজন ভিন্ন ।
গেলাক্সি টেব এছ 11 আল্ট্ৰাৰ ৱাই-ফাই মডেলৰ ওজন 692 গ্ৰাম, আনহাতে 5G মডেলৰ ওজন 695 গ্ৰাম । ইয়াত পানী আৰু ধূলিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ IP68 ৰেটিংযুক্ত সুৰক্ষা আছে । এই টেবলেটত প্ৰচেছৰৰ বাবে 3nm MediaTek Dimensity 9400+ চিপছেট আছে । ই Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI 8 ত চলিব । এই টেবলেটত বহুতো AI বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে, যেনে Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist ইত্যাদি । ইয়াৰ উপৰিও Samsung DeX নামৰ এটা নতুন এক্সটেণ্ডেড মোড পোৱা যায়, যি ডুৱেল স্ক্ৰীণ সমৰ্থিত । এই টেবলেটটোত এটা নতুনকৈ ডিজাইন কৰা এছ পেনও আছে, যিটো শঙ্কু আকৃতিৰ টিপ আৰু ষড়ভুজ বডিৰ সৈতে উপলব্ধ । ইয়াৰ S Pen ত Quick Tools আৰু Sticky Note সমৰ্থনো আছে ।
ইয়াৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে, যাৰ মূল কেমেৰাত 13 MP আৰু দ্বিতীয় কেমেৰাত 8 MP চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ সন্মুখত 12MP কেমেৰা আছে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে । টেবলেটটোত কোৱাড স্পীকাৰ, বুক কভাৰ কিবৰ্ড শ্লীম ছাপৰ্ট, এণ্টি ৰিফ্লেক্টিভ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ছাপৰ্ট আদিও আছে ।
এই টেবলেটত 11,600mAh বেটাৰী আছে, যিটো 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । কোম্পানীটোৱে এই টেবলেটটো তিনিটা ভেৰিয়েন্টত মুকলি কৰিছে, যাৰ ষ্ট’ৰেজ মাইক্ৰ’ এছডি কাৰ্ডৰ সহায়ত 2TB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । ইয়াৰ ভিন্নতা আৰু ইয়াৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ:
- 16 GB ৰেম + 1TB
- 12 GB ৰেম + 512 GB
- 12 GB ৰেম + 256 GB
ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11 আল্ট্ৰা বনাম ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11: দুয়োটা টেবলেটৰ তুলনা
|বৈশিষ্ট্য/স্পেচিফিকেশ্যন
|Galaxy Tab S11 Ultra
|Galaxy Tab S11
|স্ক্ৰীণ
|14.6 ইঞ্চি
|11.0 ইঞ্চি
|ডিছপ্লে’
|ডাইনেমিক এম’ল্ড 2X
|ডাইনেমিক এম’ল্ড 2X
|ৰিফ্ৰেজ ৰেট
|120Hz
|120Hz
|শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা
|1600 নিটছ
|1600 নিটছ
|ৰিজ’লিউশ্যন
|2960 x 1848 পিক্সেল
|2560 x 1600 পিক্সেল
|মোটা
|5.1mm (আটাইতকৈ শ্লীম টেবলেট)
|5.5 mm
|ওজন
|692 গ্ৰাম (ৱাই-ফাই), 695 গ্ৰাম (5G)
|469 গ্ৰাম (Wi-Fi), 471 গ্ৰাম (5G)
|প্ৰচেছৰ
|মেডিয়াটেক ডাইমেনচিটী 9400+ (3nm)
|64GB ষ্ট’ৰেজ
|আপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু UI
|এণ্ড্ৰইড 16, One UI 8
|Android 16, One UI 8
|AI বৈশিষ্ট্য
|Galaxy AI, Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist, Circle to Search
|একেই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ
|Samsung Galaxy S20 2018
|নতুন ডিজাইন, বক্সত থকাৰ দৰে (Not BLE)
|নতুন ডিজাইন, বক্সত থকাৰ দৰে (Not BLE)
|ৰিয়াৰ কেমেৰা
|13MP + 8MP আল্ট্ৰা ৱাইড
|13MP
|সমুখৰ কেমেৰা
|12MP আলট্ৰা ৱাইড
|12MP আলট্ৰা ৱাইড
|ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ
|16GB + 1TB, 12GB + 512GB, 12GB + 256GB
|12GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 128GB
|MicroSD সমৰ্থন
|2TB পৰ্যন্ত
|2TB পৰ্যন্ত
|বেটাৰী
|11,600mAh
|8,400mAh
|চাৰ্জিং
|45W ফাষ্ট চাৰ্জিং
|45W ফাষ্ট চাৰ্জিং
|অডিঅ’
|কোৱাড স্পীকাৰ
|কোৱাড স্পীকাৰ
|Samsung DeX
|বৰ্ধিত মোড and 4 কাষ্টম ৱৰ্কস্পেচ
|একেই বৈশিষ্ট্য
|স্থায়িত্ব
|IP68, এলুমিনিয়াম এলয়
|IP68
|সুৰক্ষা
|ডিছপ্লে’ত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্সৰ
|ডিছপ্লে’ত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্সৰ
|ক্ৰিয়েটিভ এপ চাপৰ্ট
|GoodNotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Picsart
|একেই বৈশিষ্ট্য
|আনুষংগিক
|বুক কভাৰ কিব’ৰ্ড শ্লীম, এন্টি-ৰিফ্লেক্টিভ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ
|একেই বৈশিষ্ট্য
দুয়োটা টেবলেটৰ একে বৈশিষ্ট্যৰ তালিকা
Galaxy AI সঁজুলি:
- জেমিনী লাইভ (দৃশ্যমান ইনপুট আৰু বাস্তৱ সময়ৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)
- লিখাৰ সহায়ক (স্বৰ আৰু শৈলী সামঞ্জস্য কৰা)
- অংকন সহায়ক (স্কেচসমূহক পৰিষ্কাৰ দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক)
- গুগলৰ চাৰ্কল টু চাৰ্চ বৈশিষ্ট্য
- অন-স্ক্ৰীণ টেক্সট অনুবাদ
S Pen ৰ বাবে সৃষ্টিশীল এপ সমৰ্থন:
- GoodNotes (1 বছৰ বিনামূল্যে)
- ক্লিপ ষ্টুডিঅ' পেইন্ট (6 মাহৰ বিনামূলীয়া + 20% ৰেহাই)
- LumaFusion (66% ৰেহাই + 1 মাহৰ সৃষ্টিকৰ্তা পাছ)
- নশ্যন AI (1 মাহৰ বিনামূলীয়া প্লাছ পৰিকল্পনা)
Samsung Galaxy Buds 3 FE স্পেচিফিকেশন
আজিও ছেমছাঙে মুকলি কৰিছে Galaxy Buds 3 FE । ইয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্বৰ মডেলতকৈ উন্নত এএনচি আৰু শব্দৰ মান উপলব্ধ । ছেমছাঙৰ মতে, ইয়াত থকা ক্রিষ্টাল ক্লিয়াৰ কল প্ৰযুক্তিয়ে মেচিন লাৰ্নিঙৰ সহায়ত বেকগ্ৰাউণ্ডৰ শব্দ হ্ৰাস কৰে আৰু স্পীকাৰৰ মাত স্পষ্টকৈ ধৰি ৰাখে । এই ইয়াৰবাডসমূহে পিঞ্চ জেষ্টাৰৰ সৈতে নিৰ্বাচন আৰু চুইপ জেষ্টাৰৰ সৈতে ভলিউম এডজাষ্টমেণ্টো প্ৰদান কৰে । গেলেক্সি ইক’চিষ্টেমৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে অটো চুইচ, যিয়ে গেলেক্সি ডিভাইচসমূহৰ মাজত সংযোগ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্থানান্তৰিত কৰে । এই ইয়াৰবাডসমূহে "হে গুগল" কমাণ্ডৰ জৰিয়তে গুগল জেমিনীলৈও হেণ্ডছ ফ্ৰী প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ৰঙৰ বিকল্প
|ব্লেক, গ্ৰে’ (May vary by market, carrier or retailer)
|ডাইমেনশ্যন (ইয়াৰবাডচ)
|18.0 x 21.1 x 33.8mm
|ডাইমেনশ্যন(কেচ)
|58.9 x 48.7 x 24.4mm
|ওজন (ইয়াৰবাডচ)
|5 grams (eartip (M))
|কেচৰ সৈতে ওজন (case)
|41.8 grams
|স্পীকাৰ
|1-way dynamic driver
|মাইক্ৰ’ফোন
|3 টা মাইক
|কোলাহল নিয়ন্ত্ৰণ
|ANC (Active Noise Cancellation), পৰিৱেশৰ শব্দ সমৰ্থিত
|বেটাৰী
|ইয়াৰবাডচ: 53mAh (typical), কেচ: 515mAh (typical)
|মিউজিক
|ANC on: 6 ঘণ্টা / মুঠ 24 ঘণ্টা
|ANC off: 8.5 ঘণ্টা / মুঠ 30 ঘণ্টা
|টক টাইম
|ANC on: 4 ঘণ্টা / মুঠ 18 ঘণ্টা
|ANC off: 4 ঘণ্টা / মুঠ 18 ঘণ্টা
|সংযোগ
|ব্লুটুথ 5.4, অট’ ছুইটচ
|Codec সমৰ্থন
|SSC (Samsung Seamless Codec), AAC, SBC
|ছেঞ্চৰ
|প্ৰক্সিমিটি, হল, টাচ, চাপ ছেন্সৰ
|সামঞ্জস্যতা
|এণ্ড্ৰই 11 or above, more than 1.5GB RAM
|পানী প্ৰতিৰোধী
|IP54 ( কেৱল ইয়াৰবাডচৰ বাবে)
