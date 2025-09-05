ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung Galaxy Tab S11 ছিৰিজ আৰু Galaxy Buds 3 FE; জানক দাম আৰু বৈশিষ্ট্য - GALAXY TAB S11ULTRA SPECIFICATIONS

4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছেমছাঙে আয়োজন কৰিছিল গেলেক্সি ইভেণ্ট । এই ইভেণ্টত ছেমছাঙেও মুকলি কৰিছে নতুন টেবলেট ছিৰিজ ।

samsung-galaxy-tab-s11-series-and-galaxy-buds-3-fe-launched-in-india
ছেমছাঙে মুকলি কৰিলে ছেবলেট আৰু ইয়াৰবাডচ (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 3:17 PM IST

8 Min Read

হায়দৰাবাদ: 4 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছেমছাঙে গেলেক্সি ইভেণ্টৰ আয়োজন কৰে । এই অনুষ্ঠানত কোম্পানীয়ে এটা নতুন ফোন, নতুন টেবলেট ছিৰিজ আৰু নতুন ইয়াৰবাড মুকলি কৰিছে । ছেমছাঙৰ নতুন ফোন - Samsung Galaxy S25 FE ৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছো । এই লেখাটোত আমি ছেমছাঙৰ নতুন টেবলেট ছিৰিজ আৰু ইয়াৰবাডৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম । ছেমছাঙৰ নতুন টেবলেট ছিৰিজৰ নাম দিয়া হৈছে Samsung Galaxy Tab S11 Series । এই ছিৰিজৰ দুটা টেবলেট আছে, যাৰ নাম হৈছে Galaxy Tab S11 আৰু Galaxy Tab S11 Ultra । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ছেমছাং গেলেক্সি বাডছ 3FE ও মুকলি কৰিছে । উল্লেখ্য যে এই ডিভাইচসমূহৰ ভাৰতীয় মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11 স্পেচিফিকেশন

ছেমছাঙৰ এই নতুন টেবলেটটোত 11 ইঞ্চিৰ Dynamic AMOLED 2X ডিছপ্লে আছে, যাৰ ৰিজ’লিউচন 2560 x 1600 পিক্সেল । এই পৰ্দাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120 হাৰ্টজ আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1600 নিট । ই মাত্ৰ 5.5 মিলিমিটাৰ মোটা । ইয়াৰ ওজনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ দুটা বেলেগ বেলেগ মডেলৰ ওজন ভিন্ন ।

গেলাক্সি টেব এছ 11 ৰ ৱাই-ফাই মডেলৰ ওজন 469 গ্ৰাম, আনহাতে 5G মডেলৰ ওজন 471 গ্ৰাম । ইয়াত পানী আৰু ধূলিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ IP68 ৰেটিংযুক্ত সুৰক্ষা আছে । এই টেবলেটত প্ৰচেছৰৰ বাবে MediaTek Dimensity 9400+ চিপছেট আছে । ই Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI 8 ত চলি আছে । এই টেবলেটত বহুতো AI বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে, যেনে Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist ইত্যাদি । ইয়াৰ উপৰিও Samsung DeX নামৰ এটা নতুন এক্সটেণ্ডেড মোড পোৱা গৈছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক ডুৱেল স্ক্ৰীণ সমৰ্থন প্ৰদান কৰে । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 4টা স্বনিৰ্বাচিত কাৰ্যস্থানো পায় । এই টেবলেটটোৰ সৈতে এটা পুনৰ ডিজাইন কৰা এছ পেনও আছে, যিয়ে কুইক টুলছ আৰু ষ্টিকি নোটকো সমৰ্থন কৰে ।

ইয়াৰ পিছফালে আছে 13MP কেমেৰা । ইয়াৰ সন্মুখত 12MP কেমেৰা আছে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কোৱাড স্পীকাৰ, বুক কভাৰ কিবৰ্ড শ্লীম ছাপৰ্ট, এণ্টি-ৰিফ্লেক্টিভ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ছাপৰ্ট আছে ।

এই টেবলেটত 8,400mAh বেটাৰী আছে, যিটো 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে উপলব্ধ । কোম্পানীটোৱে এই টেবলেটটো তিনিটা ভেৰিয়েন্টত মুকলি কৰিছে, যাৰ ষ্ট’ৰেজ মাইক্ৰ’ এছডি কাৰ্ডৰ সহায়ত 2TB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । ইয়াৰ ভিন্নতা আৰু ইয়াৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ:

  • 12 GB ৰেম + 512 GB
  • 12 GB ৰেম + 256 GB
  • 12 GB ৰেম + 128 GB

ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11 আল্ট্ৰা স্পেচিফিকেশন

এই নতুন ছেমছাং টেব চেটটোত আছে 14.6 ইঞ্চিৰ Dynamic AMOLED 2X স্ক্ৰীণ, যাৰ ৰিজ’লিউচন 2960 x 1848 পিক্সেল । এই স্ক্ৰীণৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120 হাৰ্টজ, শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1600 নিট, স্ক্ৰীণ টু বডি ৰেচিঅ’: সংকীৰ্ণ 5.2 মিমি বেজেল । ছেমছাঙে কয় যে এইটো আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ হোৱা আটাইতকৈ পাতল গেলাক্সি টেব । ই মাত্ৰ 5.1 মিলিমিটাৰ মোটা । ইয়াৰ ওজনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ দুটা বেলেগ বেলেগ মডেলৰ ওজন ভিন্ন ।

গেলাক্সি টেব এছ 11 আল্ট্ৰাৰ ৱাই-ফাই মডেলৰ ওজন 692 গ্ৰাম, আনহাতে 5G মডেলৰ ওজন 695 গ্ৰাম । ইয়াত পানী আৰু ধূলিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ IP68 ৰেটিংযুক্ত সুৰক্ষা আছে । এই টেবলেটত প্ৰচেছৰৰ বাবে 3nm MediaTek Dimensity 9400+ চিপছেট আছে । ই Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI 8 ত চলিব । এই টেবলেটত বহুতো AI বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে, যেনে Galaxy AI + Gemini Live + Writing Assist + Drawing Assist ইত্যাদি । ইয়াৰ উপৰিও Samsung DeX নামৰ এটা নতুন এক্সটেণ্ডেড মোড পোৱা যায়, যি ডুৱেল স্ক্ৰীণ সমৰ্থিত । এই টেবলেটটোত এটা নতুনকৈ ডিজাইন কৰা এছ পেনও আছে, যিটো শঙ্কু আকৃতিৰ টিপ আৰু ষড়ভুজ বডিৰ সৈতে উপলব্ধ । ইয়াৰ S Pen ত Quick Tools আৰু Sticky Note সমৰ্থনো আছে ।

ইয়াৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা ছেটআপ আছে, যাৰ মূল কেমেৰাত 13 MP আৰু দ্বিতীয় কেমেৰাত 8 MP চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ সন্মুখত 12MP কেমেৰা আছে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে । টেবলেটটোত কোৱাড স্পীকাৰ, বুক কভাৰ কিবৰ্ড শ্লীম ছাপৰ্ট, এণ্টি ৰিফ্লেক্টিভ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ছাপৰ্ট আদিও আছে ।

এই টেবলেটত 11,600mAh বেটাৰী আছে, যিটো 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । কোম্পানীটোৱে এই টেবলেটটো তিনিটা ভেৰিয়েন্টত মুকলি কৰিছে, যাৰ ষ্ট’ৰেজ মাইক্ৰ’ এছডি কাৰ্ডৰ সহায়ত 2TB পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । ইয়াৰ ভিন্নতা আৰু ইয়াৰ মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ:

  • 16 GB ৰেম + 1TB
  • 12 GB ৰেম + 512 GB
  • 12 GB ৰেম + 256 GB

ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11 আল্ট্ৰা বনাম ছেমছাং গেলেক্সি টেব S11: দুয়োটা টেবলেটৰ তুলনা

বৈশিষ্ট্য/স্পেচিফিকেশ্যনGalaxy Tab S11 UltraGalaxy Tab S11
স্ক্ৰীণ 14.6 ইঞ্চি11.0 ইঞ্চি
ডিছপ্লে’ ডাইনেমিক এম’ল্ড 2Xডাইনেমিক এম’ল্ড 2X
ৰিফ্ৰেজ ৰেট120Hz120Hz
শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা1600 নিটছ1600 নিটছ
ৰিজ’লিউশ্যন2960 x 1848 পিক্সেল2560 x 1600 পিক্সেল
মোটা5.1mm (আটাইতকৈ শ্লীম টেবলেট)5.5 mm
ওজন692 গ্ৰাম (ৱাই-ফাই), 695 গ্ৰাম (5G)469 গ্ৰাম (Wi-Fi), 471 গ্ৰাম (5G)
প্ৰচেছৰমেডিয়াটেক ডাইমেনচিটী 9400+ (3nm)64GB ষ্ট’ৰেজ
আপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু UIএণ্ড্ৰইড 16, One UI 8Android 16, One UI 8
AI বৈশিষ্ট্যGalaxy AI, Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist, Circle to Searchএকেই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ
Samsung Galaxy S20 2018নতুন ডিজাইন, বক্সত থকাৰ দৰে (Not BLE)নতুন ডিজাইন, বক্সত থকাৰ দৰে (Not BLE)
ৰিয়াৰ কেমেৰা13MP + 8MP আল্ট্ৰা ৱাইড13MP
সমুখৰ কেমেৰা12MP আলট্ৰা ৱাইড12MP আলট্ৰা ৱাইড
ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ 16GB + 1TB, 12GB + 512GB, 12GB + 256GB12GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 128GB
MicroSD সমৰ্থন2TB পৰ্যন্ত2TB পৰ্যন্ত
বেটাৰী11,600mAh8,400mAh
চাৰ্জিং45W ফাষ্ট চাৰ্জিং45W ফাষ্ট চাৰ্জিং
অডিঅ’কোৱাড স্পীকাৰকোৱাড স্পীকাৰ
Samsung DeXবৰ্ধিত মোড and 4 কাষ্টম ৱৰ্কস্পেচএকেই বৈশিষ্ট্য
স্থায়িত্বIP68, এলুমিনিয়াম এলয়IP68
সুৰক্ষাডিছপ্লে’ত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্সৰডিছপ্লে’ত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্সৰ
ক্ৰিয়েটিভ এপ চাপৰ্টGoodNotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Picsartএকেই বৈশিষ্ট্য
আনুষংগিক বুক কভাৰ কিব’ৰ্ড শ্লীম, এন্টি-ৰিফ্লেক্টিভ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰএকেই বৈশিষ্ট্য

দুয়োটা টেবলেটৰ একে বৈশিষ্ট্যৰ তালিকা

Galaxy AI সঁজুলি:

  • জেমিনী লাইভ (দৃশ্যমান ইনপুট আৰু বাস্তৱ সময়ৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ)
  • লিখাৰ সহায়ক (স্বৰ আৰু শৈলী সামঞ্জস্য কৰা)
  • অংকন সহায়ক (স্কেচসমূহক পৰিষ্কাৰ দৃশ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক)
  • গুগলৰ চাৰ্কল টু চাৰ্চ বৈশিষ্ট্য
  • অন-স্ক্ৰীণ টেক্সট অনুবাদ

S Pen ৰ বাবে সৃষ্টিশীল এপ সমৰ্থন:

  • GoodNotes (1 বছৰ বিনামূল্যে)
  • ক্লিপ ষ্টুডিঅ' পেইন্ট (6 মাহৰ বিনামূলীয়া + 20% ৰেহাই)
  • LumaFusion (66% ৰেহাই + 1 মাহৰ সৃষ্টিকৰ্তা পাছ)
  • নশ্যন AI (1 মাহৰ বিনামূলীয়া প্লাছ পৰিকল্পনা)

Samsung Galaxy Buds 3 FE স্পেচিফিকেশন

আজিও ছেমছাঙে মুকলি কৰিছে Galaxy Buds 3 FE । ইয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্বৰ মডেলতকৈ উন্নত এএনচি আৰু শব্দৰ মান উপলব্ধ । ছেমছাঙৰ মতে, ইয়াত থকা ক্রিষ্টাল ক্লিয়াৰ কল প্ৰযুক্তিয়ে মেচিন লাৰ্নিঙৰ সহায়ত বেকগ্ৰাউণ্ডৰ শব্দ হ্ৰাস কৰে আৰু স্পীকাৰৰ মাত স্পষ্টকৈ ধৰি ৰাখে । এই ইয়াৰবাডসমূহে পিঞ্চ জেষ্টাৰৰ সৈতে নিৰ্বাচন আৰু চুইপ জেষ্টাৰৰ সৈতে ভলিউম এডজাষ্টমেণ্টো প্ৰদান কৰে । গেলেক্সি ইক’চিষ্টেমৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে অটো চুইচ, যিয়ে গেলেক্সি ডিভাইচসমূহৰ মাজত সংযোগ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্থানান্তৰিত কৰে । এই ইয়াৰবাডসমূহে "হে গুগল" কমাণ্ডৰ জৰিয়তে গুগল জেমিনীলৈও হেণ্ডছ ফ্ৰী প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ৰঙৰ বিকল্পব্লেক, গ্ৰে’ (May vary by market, carrier or retailer)
ডাইমেনশ্যন (ইয়াৰবাডচ)18.0 x 21.1 x 33.8mm
ডাইমেনশ্যন(কেচ)58.9 x 48.7 x 24.4mm
ওজন (ইয়াৰবাডচ)5 grams (eartip (M))
কেচৰ সৈতে ওজন (case)41.8 grams
স্পীকাৰ1-way dynamic driver
মাইক্ৰ’ফোন3 টা মাইক
কোলাহল নিয়ন্ত্ৰণANC (Active Noise Cancellation), পৰিৱেশৰ শব্দ সমৰ্থিত
বেটাৰীইয়াৰবাডচ: 53mAh (typical), কেচ: 515mAh (typical)
মিউজিকANC on: 6 ঘণ্টা / মুঠ 24 ঘণ্টা
ANC off: 8.5 ঘণ্টা / মুঠ 30 ঘণ্টা
টক টাইমANC on: 4 ঘণ্টা / মুঠ 18 ঘণ্টা
ANC off: 4 ঘণ্টা / মুঠ 18 ঘণ্টা
সংযোগব্লুটুথ 5.4, অট’ ছুইটচ
Codec সমৰ্থনSSC (Samsung Seamless Codec), AAC, SBC
ছেঞ্চৰপ্ৰক্সিমিটি, হল, টাচ, চাপ ছেন্সৰ
সামঞ্জস্যতাএণ্ড্ৰই 11 or above, more than 1.5GB RAM
পানী প্ৰতিৰোধীIP54 ( কেৱল ইয়াৰবাডচৰ বাবে)

লগতে পঢ়ক

For All Latest Updates

TAGGED:

GALAXY TAB S11 ULTRA PRICE IN INDIASAMSUNG GALAXY BUDS 3 FESAMSUNG GALAXY TAB S11 SERIESETV BHARAT ASSAM TECH NEWSGALAXY TAB S11ULTRA SPECIFICATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.