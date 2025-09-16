ETV Bharat / technology

50 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক ৱান ইউ আই 8 ত চলিব আৰু ইয়াত 7 বছৰৰ বাবে এণ্ড্ৰইড OS উন্নীতকৰণ উপলব্ধ ।

Samsung Galaxy S25 FE Launched in India With 6.7-Inch AMOLED Screen, 50-Megapixel Camera: Price, Features
50 মেগাপিক্সেল কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung Galaxy S25 FE (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 2:58 PM IST

হায়দৰাবাদ: ছেমছাঙে ভাৰতত মুকলি কৰিছে Galaxy S25 FE । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা এই ফোনটোত আছে এক্সিন’ছ 2400 চিপছেট, 4,900 mAh বেটাৰী, 50 মেগাপিক্সেলৰ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আৰু 12 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি শ্বুটাৰ । ই এণ্ড্ৰ’ইড 16 ভিত্তিক ৱান UI 8 ত চলিব আৰু ইয়াত 7 বছৰৰ এণ্ড্ৰইড অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু নিৰাপত্তা আপডেট পোৱা যাব । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ টেক জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে ভাৰতত এই স্মাৰ্টফোনটোৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰি নিশ্চিত কৰিছে যে 256 GB মডেলৰ ক্ৰেতাই 512 GB লৈ বিনামূলীয়াকৈ উন্নীতকৰণ লাভ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও আন লঞ্চ অফাৰ ঘোষণা কৰিছে ।

ভাৰতত Samsung Galaxy S25 FE মূল্য, উপলব্ধতা

Samsung Galaxy S25 FE ৰ মূল্য 8GB + 128GB বিকল্পৰ বাবে 59,999 টকা ৷ আনহাতে 8GB + 256GB আৰু 8GB + 512GB ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ক্ৰমে 65,999 টকা আৰু 77,999 টকা । কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে 256GB ভেৰিয়েণ্ট ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকে 512GB ভেৰিয়েণ্টলৈ বিনামূলীয়া উন্নীতকৰণ লাভ কৰিব । লগতে 5000 টকাৰ বেংক কেছবেক লাভ কৰাৰ লগতে আৰু 24 মাহলৈকে বিনামূলীয়া ইএমআই বিকল্প ।

Galaxy S25 FE হেণ্ডছেটটো 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ছেমছাং ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইট, ছেমছাং এক্সক্লুছিভ ষ্ট’ৰ, ছেমছাঙৰ নিৰ্বাচিত অনুমোদিত খুচুৰা বিপণী আৰু নিৰ্বাচিত অন্যান্য অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব । ইয়াক আইচিব্লু, জেটব্লেক, নেভি আৰু হোৱাইট শ্বেডত বিক্ৰী কৰা হ’ব ।

Samsung Galaxy S25 FE বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন

Galaxy S25 FE ত 6.7 ইঞ্চিৰ ফুল-এইচডি+ ডাইনামিক এমোল্ড 2X ডিছপ্লেৰ সৈতে 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 1900 নীট উজ্জ্বলতা, ভিজন বুষ্টাৰ আৰু গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ+ সুৰক্ষাৰ সৈতে সজ্জিত কৰিছে । ইয়াৰ বেকত আছে 8GB ৰেম আৰু 512GB পৰ্যন্ত অনবৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা Exynos 2400 চিপছেট । এই হেণ্ডছেটটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি One UI 8 ত চলিব । ই সাত বছৰৰ বাবে অ’ এছ আৰু ছিকিউৰিটি আপডেট সমৰ্থন কৰিব । Galaxy S25 ৰ ফেন এডিচনে গুগলৰ চাৰ্কল টু চাৰ্চ, জেমিনি লাই আৰু অন্যান্য এআই বৈশিষ্ট্যও সমৰ্থন কৰে ।

অপটিক্সৰ বাবে Galaxy S25 FE ত 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ, 8 মেগাপিক্সেলৰ টেলিফ’টো চেন্সৰ আৰু পিছফালে 12 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড শ্বুটাৰ আছে । সন্মুখত ইয়াৰ ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 12 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । হেণ্ডছেটটোৱে জেনেৰেটিভ এডিটৰ দৰে এআই সমৰ্থিত সম্পাদনা সঁজুলি সমৰ্থন কৰে । ইয়াত Galaxy S24 FE ৰ ওপৰত 13 শতাংশ ডাঙৰ ভেপ’ৰ চেম্বাৰ কুলিং চিষ্টেম পেক কৰা হৈছে ।

Galaxy S25 FE ত 4,900mAh বেটাৰী আছে আৰু ইয়াত 45W তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে । ইয়াৰ উপৰিও 5G, 4G এলটিই, ৱাই-ফাই 6E, ব্লুটুথ 5.4, জিপিএছ আৰু ইউএছবি টাইপ-চি কানেক্টিভিটিও সমৰ্থন কৰে । হেণ্ডছেটটোত আৰ্মৰ এলুমিনিয়ামৰ মাজৰ ফ্ৰেম আৰু ধূলি আৰু পানীৰ প্ৰৱেশৰ পৰা সুৰক্ষাৰ বাবে IP68 ৰেটিং বিল্ড আছে । ইয়াৰ ডাঠ প্ৰফাইল 7.4 মিলিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ওজন 190 গ্ৰাম ।

