50 MP কেমেৰা আৰু 5000 mAH বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Samsung Galaxy F17 5G ৷
Published : September 11, 2025 at 1:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Samsung Galaxy F17 5G । স্মাৰ্টফোনটোত 5nm Exynos 1330 চিপছেট আৰু 25W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,000mAh বেটাৰী আছে । ইয়াৰ সৈতে 7.5mm পাতল প্ৰফাইল, ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP54 ৰেটিং আৰু কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ ডিছপ্লে প্ৰটেকচন আছে । অপটিক্সৰ বাবে ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ OIS-সমৰ্থিত প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 13 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি শ্বুটাৰ আছে । কেইবাটাও গেলাক্সি এআই ফিচাৰেৰে সজ্জিত এই ফোনটোত গুগল জেমিনি আৰু চাৰ্কল টু চাৰ্চ সমৰ্থন কৰা হৈছে । ইয়াক ছয় বছৰৰ বাবে বৃহৎ অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু ছিকিউৰিটি আপডেট পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।
শীঘ্ৰে বিস্তৃত প্ৰতিবেদন...