হায়দৰাবাদ: ভাৰতত 29 আগষ্টৰ দিনা মুকলি হ’ল Samsung Galaxy A17 5G । ইতিমধ্যে এই হেণ্ডছেটটো নিৰ্বাচিত বিশ্বব্যাপী বজাৰত উপলব্ধ আছিল আৰু ভাৰতীয় ভেৰিয়েণ্টটো ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে একে । গেলাক্সি A17 5G ৰ পিছফালৰ কেমেৰা 50 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াত 13 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে । ইয়াৰ বেকত আছে 5,000mAh বেটাৰী আৰু ই Exynos 1330 চিপছেটত চলিব । গেলাক্সি A17 5Gয়ে গুগলৰ জেমিনি এআই এচিষ্টেণ্ট আৰু চাৰ্কল টু চাৰ্চ ফিচাৰ সমৰ্থন কৰে আৰু এণ্ড্ৰইড 15 ত চলিব আৰু ছয় বছৰৰ বাবে অ’এছ আপডেট লাভ কৰিব ।
ভাৰতত Samsung Galaxy A17 5G ৰ মূল্য,ৰং আৰু উপলব্ধতা
ভাৰতত Samsung Galaxy A17 5G ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ মডেলৰ বাবে 18,999 টকা । ইফালে 8জিবি + 128জিবি আৰু 8জিবি + 256 জিবি ভেৰিয়েন্টৰ দাম ক্ৰমে 20,499 আৰু 23,499 টকা । ইতিমধ্যে কোম্পানীটোৱে ৱেবছাইটত এই হেণ্ডছেটটো তালিকাভুক্ত কৰিছে ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|6GB ৰেম+128GB ষ্ট’ৰেজ
|18,999 টকা
|8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ
|20,499 টকা
|8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ
|23,499 টকা
হেণ্ডছেটটো ক্ৰমে Black, Blue আৰু Grey ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হৈছে । ইয়াক দেশত ছেমছাং ইণ্ডিয়া ই-ষ্ট’ৰ, আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় । গ্ৰাহকে এছ বি আই আৰু এইচ ডি এফ চি বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ই এম আই লেনদেনত 1000 টকা পৰ্যন্ত তৎক্ষণাত ৰেহাই লাভ কৰিব ছেমছাঙৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে ।
ছেমছাং গেলেক্সি A17 5G বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল ছিম ছেমছাং গেলেক্সি A17 5Gত 6.7 ইঞ্চি ফুল এইচডি+ (1080×2340 পিক্সেল) ইনফিনিটি-ইউ ছুপাৰ এমোলেড ডিছপ্লে 90 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ প্ৰটেকচনৰ সৈতে আহিছে । হেণ্ডছেটটোত অক্টা কোৰ ইন-হাউছ এক্সিন’ছ 1330 ছ’চি আছে, 8জিবি পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256জিবি পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াক এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক ৱান ইউআই 7 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইয়াত গুগলৰ মিথুন আৰু চাৰ্কল টু চাৰ্চৰ দৰে এআই বৈশিষ্ট্য সমৰ্থিত ।
অপটিক্সৰ বাবে গেলাক্সি A17 5Gত আছে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট, যাৰ আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে 5 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড শ্বুটাৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ’ লেন্স । সন্মুখত ইয়াৰ ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 13 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে ।
ছেমছাঙে গেলাক্সি A17 5Gত 5000 mAh বেটাৰী পেক কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমৰ্থনত দিছে 25W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং । সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G VoLTE, ৱাই-ফাই 5, ব্লুটুথ 5.3, GPS, NFC, OTG আৰু এটা USB Type-C প’ৰ্ট । ইয়াত নিৰাপত্তাৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । হেণ্ডছেটটোৰ ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP54 ৰেটিং আছে । ইয়াৰ ডাঠ 7.5 মিলিমিটাৰ আৰু ওজন 192 গ্ৰাম ।
