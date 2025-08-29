হায়দৰাবাদ: 48 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডে (RIL) নতুন প্ৰযুক্তিৰ কেইবাটাও পদক্ষেপ ঘোষণা কৰি ডিপ-টেক কোম্পানী হিচাপে নিজৰ অপাৰেটিং মডেল নিশ্চিত কৰিছে । আৰ আই এলৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক মুকেশ আম্বানীয়ে গুগল আৰু মেটাৰ লগতে নতুন সহযোগী কোম্পানী ‘ৰিলায়েন্স ইন্টেলিজেন্স’ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰি কয় যে কোম্পানীটোৱে ভাৰতক বিশ্বৰ প্ৰথম এ আই নেটিভ ডিজিটেল ইক’নমি হোৱাৰ ভেটি স্থাপন কৰিছে ।
মুকেশ আম্বানীয়ে কয়, "জিঅ'ই ভাৰতত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিপ্লৱৰ আগজাননী দিব । আমাৰ মূলমন্ত্ৰ সকলোৰে বাবে সকলোতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ।"
অনুষ্ঠানত কোম্পানীটোৱে নিজৰ ব্যৱসায়, বৰ্তমানৰ সামগ্ৰী আৰু সেৱা, যেনে জিঅ’ ফাইবাৰ, জিঅ’ এয়াৰফাইবাৰ, জিঅ’ ট্ৰু 5G আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা জিঅ’ পিচি ক্লাউড সেৱাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । ৰিলায়েন্স জিঅ’ ইনফ’কমৰ অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানীয়ে ইয়াৰ বৰ্তমানৰ সেৱাৰ বাবে জিঅ’ ফ্ৰেম আৰু নতুন সঁজুলি মুকলি কৰে । RIL ৰ 48 সংখ্যক সভাৰ পৰা প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় মূল বিষয়বোৰ চকু ফুৰাওঁ আহক ---
Jio PC
জিঅ’ প্লেটফৰ্মে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে জিঅ’পিচি মুকলি কৰিছিল, ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে টিভিৰ পৰ্দাত ক্লাউড ভিত্তিক এআই-চালিত পিচি ছেটআপ আনিছিল । ভাৰ্চুৱেল কম্পিউটাৰত Jio Set Top Box ৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি, যিয়ে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে এটা কিবৰ্ড আৰু এটা মাউছ সমৰ্থিত ।
এই সেৱাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আপফ্ৰন্ট বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ কৰি ৰিলায়েন্স জিঅ’ ইনফ’কমৰ অধ্যক্ষ আকাশ আম্বানীয়ে কয়, "আপুনি যি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বাবে আপুনি কেৱল ধন দিব । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কম্পিউটিং শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈও তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা উন্নীত কৰিব পাৰে ।"
জিঅ' ফ্ৰেমছ
আকাশ আম্বানীয়ে একাধিক ভাৰতীয় ভাষাৰ সমৰ্থনত ভাৰতৰ বাবে নিৰ্মিত এআই-চালিত ভেৰিয়েবল প্লেটফৰ্ম জিঅ’ ফ্ৰেমছৰো মুকলি কৰে । ভাৰতীয় জীৱন-যাপন, কাম-কাজ আৰু খেলাৰ ধৰণৰ বাবে ডিজাইন কৰা হেণ্ডছ ফ্ৰী এআই চালিত সংগী । এই স্মাৰ্ট চশমাযোৰে ছবি ধৰিব পাৰে, ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাইভ টেলিকাষ্টো কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই কিতাপৰ সাৰাংশ, ৰেচিপি গাইড, লেণ্ডমাৰ্ক সম্বন্ধীয় তথ্য, ফোন, সংগীতৰ লগতে আৰু বহুক্ষেত্ৰত সক্ষম । আকাশ আম্বানীয়ে লগতে কয়, "বুদ্ধিমত্তা কেৱল আপোনাৰ জেপতেই নহয় ই আপোনাৰ চকুৰ ঠিক সন্মুখতে থাকিব ।"
ছাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট ৰিয়া জিঅ’ হটষ্টাৰলৈ আহে
আকাশ আম্বানীয়ে ঘোষণা কৰে ৰিয়া, নতুন ভয়েচ-এনেবল চাৰ্চ এচিষ্টেণ্ট যিয়ে কন্টেন্ট আৱিষ্কাৰ কৰাটো অধিক সহজ কৰি তোলে । তেওঁ কয়, "ৰিয়া আপোনাৰ চিন্তা আৰু কথা কোৱাৰ ধৰণৰ বাবে নিৰ্মিত । সেয়া আপোনাৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠানৰ মূল মুহূৰ্ত হওক, আপোনাৰ প্ৰিয় খেলুৱৈৰ হাইলাইট ৰিল হওক, আনকি ডিপ ডাইভ মেচ বিশ্লেষণ হওক, ৰিয়াই আপোনাক বুজি পায় ।"
ডেমোটোত ৰিয়াৰ বুজাবুজি আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ যেনে "play best moments of Koffee with Karan" আৰু প্ৰয়োজনীয় কন্টেন্ট আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
Jio Hotstar ত ভইচ প্ৰিন্ট
AI চালিত ভইচ ক্ল’নিং আৰু লিপ চিংক প্ৰযুক্তি ভইচ প্ৰিন্টৰ পৰিচয় দি আকাশ আম্বানীয়ে কয়, “জিঅ’ হটষ্টাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি মূল অভিনয়ৰ যাদু হেৰুৱাই নিজৰ প্ৰিয় ভাৰতীয় ভাষাত ক্ৰীড়া আৰু মনোৰঞ্জন উপভোগ কৰিব পাৰিব ।”
তেওঁ লগতে কয় যে আপোনাৰ প্ৰিয় তাৰকাসকলে কেৱল ডাব কৰাই নহয়, তেওঁলোকে আচলতে পৰ্দাত নিখুঁতভাৱে আপোনাৰ ভাষাত কথা ক’ব ।
JioLenZ আৰু MaxView 3.0
JioLenZ এ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক একাধিক কোণৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । আকাশ আম্বানীয়ে কয় যে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা মেক্সভিউ 3.0 ক্ৰিকেট চোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো স্মাৰ্টফোনত উলম্বভাৱে চোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে টেইলাৰ মেড কৰা হৈছে ।
