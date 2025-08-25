হায়দৰাবাদ: প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বে ৰেন’ল্ট ইণ্ডিয়াই নিজৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift ৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছিল, শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে ৰেন’ল্ট কিগাৰ ফেচলিফ্ট মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে আৰম্ভণি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 6.29 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) টকা ।
এই মূল্য 11.29 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি হৈছে । বৰ্তমানৰ ৰেন’ল্ট কিগাৰখন মুঠ চাৰিটা ট্ৰিমত বিক্ৰী কৰা হৈছে - RXE, RXL, RXT(O) আৰু RXZ - কিন্তু এই কমপেক্ট SUV ৰ মিড চাইকেল ৰিফ্ৰেছ হিচাপে ইয়াক চাৰিটা ট্ৰিমতো মুকলি কৰা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ নাম সলনি কৰা হৈছে - অথেণ্টিক, ইভলিউচন, টেকন’ আৰু ইমোচন ।
ৰেন’ল্ট কিগাৰ ফেচলিফ্টৰ বাহ্যিক অংশ
ইয়াৰ বাহ্যিক অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কিগাৰ ফেচলিফ্টক নতুন সেউজীয়া ৰঙত মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ নতুন ফ্ৰন্ট আৰু ৰিয়াৰ বাম্পাৰ ডিজাইন ৰূপালী চাৰউণ্ডৰ সৈতে আছে, লগতে চি-পিলাৰত নতুন গ্রাফিক্স আৰু টিজাৰত আগতে দেখা স্মোকড-আউট ৰিভাৰ্ছ লাইট ছেকচন ।
ইয়াৰ সন্মুখত নতুন ৰেন’ল্ট ল’গ’, সংশোধিত হেডলাইট আৰু ফগ লাইট ক্লাষ্টাৰ, নতুন 16 ইঞ্চিৰ ডুৱেল টোন এলয় হুইল আৰু নতুন হালধীয়া ফিনিচিং দিয়া হৈছে । টপ-স্পেক ভেৰিয়েন্টটোৱে চাদত ডুৱেল টোন ফিনিচিং, এ, বি আৰু চি-পিলাৰছকো বিকল্প হিচাপে লাভ কৰে । গাড়ীখনৰ ওপৰত থকা ৰেলিংবোৰ কাৰ্যক্ষম আৰু ই 50 কিলোগ্ৰাম ওজন কঢ়িয়াব পাৰে ।
Renault Kiger Facelift ৰ ভিতৰৰ অংশ
যদি আমি ইণ্টেৰিয়ৰ লেআউট চাওঁ, তেন্তে ই বৰ্তমানৰ মডেলৰ সৈতে প্ৰায় মিল আছে, কিন্তু ইয়াৰ ডেচব’ৰ্ডত নতুন ক’লা আৰু পাতল বাদামী ৰঙৰ ডেচব’ৰ্ডৰ সংমিশ্ৰণ আছে । ইয়াৰ উপৰিও নতুন কিগাৰৰ সকলো ভেৰিয়েণ্টে এতিয়া 6 টা এয়াৰবেগ, ই এছ পি, টায়াৰ প্ৰেচাৰ মনিটৰ আৰু হিল ষ্টাৰ্ট এচিষ্টৰ দৰে বৈশিষ্ট্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে লাভ কৰিছে । ৰেঞ্জ টপিং ট্ৰিমসমূহত ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, অটো লাইট আৰু ৱাইপাৰ, বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ আৰু 4 ইঞ্চিৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট টাচস্ক্ৰীণ পোৱা যায় ।
Renault Kiger Facelift ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
যান্ত্ৰিকভাৱে নতুন কিগাৰ ফেচলিফ্টত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু ইয়াত একে দুটা ইঞ্জিনৰ বিকল্প আগবঢ়োৱা হৈছে । প্ৰথমটো হৈছে 1.0 লিটাৰৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, যিয়ে 71 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে আৰু ইয়াক 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ দ্বিতীয় বিকল্প হৈছে 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, যিয়ে সৰ্বোচ্চ শক্তি 99 বিএইচপি প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু চিভিটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে Renault এ এতিয়াও কিগাৰ এন এ এ এম টি ভেৰিয়েণ্টৰ দাম প্ৰকাশ কৰা নাই ।
Renault Kiger Facelift ৰ মূল্য
ৰেন’ল্ট কিগাৰৰ আৰম্ভণি মূল্য 6.29 লাখ টকা, যিটো বৰ্তমানৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভিৰ 6.15 লাখ টকাতকৈ 14 হাজাৰ টকা বেছি । পূৰ্বৰ টপ স্পেক কিগাৰ আৰএক্সজেড চিভিটি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 11.23 লাখ টকা আছিল বুলি বিবেচনা কৰিলে নতুন ইমোচন চিভিটি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 6 হাজাৰ টকা বেছি । আৰম্ভণিৰ বাবে মিড স্পেক টেকন’ চিভিটি আৰু টপ স্পেক ইমোচন টাৰ্বো-মেনুৱেলৰ মূল্য 9.99 লাখ টকা ।
