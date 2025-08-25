ETV Bharat / technology

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift

ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে ৰেন’ল্ট ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে নিজৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভি ৰেন’ল্ট কিগাৰ ফেচলিফ্ট । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 6.29 লাখ টকা ।

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift
Published : August 25, 2025 at 10:57 AM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰায় দুসপ্তাহ পূৰ্বে ৰেন’ল্ট ইণ্ডিয়াই নিজৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift ৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছিল, শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে ৰেন’ল্ট কিগাৰ ফেচলিফ্ট মুকলি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে আৰম্ভণি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 6.29 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) টকা ।

এই মূল্য 11.29 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি হৈছে । বৰ্তমানৰ ৰেন’ল্ট কিগাৰখন মুঠ চাৰিটা ট্ৰিমত বিক্ৰী কৰা হৈছে - RXE, RXL, RXT(O) আৰু RXZ - কিন্তু এই কমপেক্ট SUV ৰ মিড চাইকেল ৰিফ্ৰেছ হিচাপে ইয়াক চাৰিটা ট্ৰিমতো মুকলি কৰা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ নাম সলনি কৰা হৈছে - অথেণ্টিক, ইভলিউচন, টেকন’ আৰু ইমোচন ।

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift

ৰেন’ল্ট কিগাৰ ফেচলিফ্টৰ বাহ্যিক অংশ

ইয়াৰ বাহ্যিক অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে কিগাৰ ফেচলিফ্টক নতুন সেউজীয়া ৰঙত মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ নতুন ফ্ৰন্ট আৰু ৰিয়াৰ বাম্পাৰ ডিজাইন ৰূপালী চাৰউণ্ডৰ সৈতে আছে, লগতে চি-পিলাৰত নতুন গ্রাফিক্স আৰু টিজাৰত আগতে দেখা স্মোকড-আউট ৰিভাৰ্ছ লাইট ছেকচন ।

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift

ইয়াৰ সন্মুখত নতুন ৰেন’ল্ট ল’গ’, সংশোধিত হেডলাইট আৰু ফগ লাইট ক্লাষ্টাৰ, নতুন 16 ইঞ্চিৰ ডুৱেল টোন এলয় হুইল আৰু নতুন হালধীয়া ফিনিচিং দিয়া হৈছে । টপ-স্পেক ভেৰিয়েন্টটোৱে চাদত ডুৱেল টোন ফিনিচিং, এ, বি আৰু চি-পিলাৰছকো বিকল্প হিচাপে লাভ কৰে । গাড়ীখনৰ ওপৰত থকা ৰেলিংবোৰ কাৰ্যক্ষম আৰু ই 50 কিলোগ্ৰাম ওজন কঢ়িয়াব পাৰে ।

Renault Kiger Facelift ৰ ভিতৰৰ অংশ

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift

যদি আমি ইণ্টেৰিয়ৰ লেআউট চাওঁ, তেন্তে ই বৰ্তমানৰ মডেলৰ সৈতে প্ৰায় মিল আছে, কিন্তু ইয়াৰ ডেচব’ৰ্ডত নতুন ক’লা আৰু পাতল বাদামী ৰঙৰ ডেচব’ৰ্ডৰ সংমিশ্ৰণ আছে । ইয়াৰ উপৰিও নতুন কিগাৰৰ সকলো ভেৰিয়েণ্টে এতিয়া 6 টা এয়াৰবেগ, ই এছ পি, টায়াৰ প্ৰেচাৰ মনিটৰ আৰু হিল ষ্টাৰ্ট এচিষ্টৰ দৰে বৈশিষ্ট্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে লাভ কৰিছে । ৰেঞ্জ টপিং ট্ৰিমসমূহত ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, অটো লাইট আৰু ৱাইপাৰ, বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ আৰু 4 ইঞ্চিৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট টাচস্ক্ৰীণ পোৱা যায় ।

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift

Renault Kiger Facelift ৰ পাৱাৰট্ৰেইন

যান্ত্ৰিকভাৱে নতুন কিগাৰ ফেচলিফ্টত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু ইয়াত একে দুটা ইঞ্জিনৰ বিকল্প আগবঢ়োৱা হৈছে । প্ৰথমটো হৈছে 1.0 লিটাৰৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, যিয়ে 71 বিএইচপি শক্তি উৎপাদন কৰে আৰু ইয়াক 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ দ্বিতীয় বিকল্প হৈছে 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, যিয়ে সৰ্বোচ্চ শক্তি 99 বিএইচপি প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু চিভিটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে Renault এ এতিয়াও কিগাৰ এন এ এ এম টি ভেৰিয়েণ্টৰ দাম প্ৰকাশ কৰা নাই ।

Renault Kiger Facelift ৰ মূল্য

6.29 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ'ল এছ ইউ ভি Renault Kiger Facelift

ৰেন’ল্ট কিগাৰৰ আৰম্ভণি মূল্য 6.29 লাখ টকা, যিটো বৰ্তমানৰ কমপেক্ট এছ ইউ ভিৰ 6.15 লাখ টকাতকৈ 14 হাজাৰ টকা বেছি । পূৰ্বৰ টপ স্পেক কিগাৰ আৰএক্সজেড চিভিটি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 11.23 লাখ টকা আছিল বুলি বিবেচনা কৰিলে নতুন ইমোচন চিভিটি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 6 হাজাৰ টকা বেছি । আৰম্ভণিৰ বাবে মিড স্পেক টেকন’ চিভিটি আৰু টপ স্পেক ইমোচন টাৰ্বো-মেনুৱেলৰ মূল্য 9.99 লাখ টকা ।

