হায়দৰাবাদ: ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান - ৰিলায়েন্স এজিএমৰ আয়োজন কৰে । নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজে উপস্থাপন কৰা স্বচ্ছ শক্তি পৰিকল্পনা কেৱল ব্যৱসায়িক কৌশলেই নহয় বৰঞ্চ ভাৰতক সেউজ শক্তিৰ মহাশক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবেও এক প্ৰস্তুতি । মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিলায়েন্সৰ AGM ৰ মঞ্চত কয় যে ৰিলায়েন্স এতিয়া কেৱল তেল আৰু গেছ কোম্পানী নহয়, বৰঞ্চ ই “বালিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন আৰু সেউজ অণুলৈকে” সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ শক্তিৰ শৃংখলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বেটাৰী গিগা ফেক্টৰী
2026 চনত ৰিলায়েন্সে এটা মেগা বেটাৰী কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে, যাৰ প্ৰাৰম্ভিক ক্ষমতা হ’ব 40 গিগাৱাট ঘণ্টা/বছৰ আৰু পিছলৈ ইয়াক 100 গিগাৱাট ঘণ্টা/বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব । এই বেটাৰীসমূহ কেৱল সংৰক্ষণৰ বাবেই নহয়, ভাৰতৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি 24x7 কো সমৰ্থন কৰিব ।
ছ’লাৰৰ ছুপাৰ চাইজ প্লেন
5,50,000 একৰ মাটিত বিস্তৃত হ’ব গুজৰাটৰ কচ্ছত ৰিলায়েন্সে নিৰ্মাণ কৰি থকা সৌৰ প্ৰকল্প । অৰ্থাৎ এই সৌৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰফল ছিংগাপুৰৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতকৈ তিনিগুণ বৃহৎ হ’ব । ইয়াত প্ৰতিদিনে 55 মেগাৱাট সৌৰ মডিউল আৰু 150 মেগাৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী কণ্টেইনাৰ স্থাপন কৰা হ’ব । অনন্ত আম্বানীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "এই ছাইটে অহা 10 বছৰত ভাৰতৰ 10% বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰিব ।"
2032 চনৰ ভিতৰত 30 লাখ টন সেউজ হাইড্ৰ’জেন
ৰিলায়েন্সে 2032 চনৰ ভিতৰত 30 লাখ টন সেউজ হাইড্ৰ’জেন উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে 2026 চনৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ গিগা কাৰখানাটোও কাৰ্যক্ষম হ’ব, যাৰ ক্ষমতা হ’ব 3 জিডব্লিউ/বছৰ । ইয়াৰ উপৰিও ৰিলায়েন্সে সেউজ এমোনিয়া, সেউজ মিথানল আৰু বহনক্ষম বিমান ইন্ধন উৎপাদন কৰিব, যিবোৰ ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ লগতে ৰপ্তানি কৰা হ’ব ।
কৃষিভল্টিক – কৃষকৰ বাবে তিনিগুণ লাভ
ৰিলায়েন্সৰ এজিএমৰ সময়ত অনন্ত আম্বানীয়ে কয় যে ৰিলায়েন্সে উচ্ছন্ন ভূমিত শক্তি বাগিচা স্থাপন কৰিছে, য’ত একেখন মাটিতে কম্প্ৰেছড বায়’গেছ (চিবিজি) আৰু ছ’লাৰ পিভি দুয়োটা মোতায়েন কৰা হ’ব । চিবিজি প্লাণ্টৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বায়’জেনিক CO2 ধৰি ৰাখি সেউজ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ উৎপাদন কৰা হ’ব । ইয়াৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে তিনিটা সুবিধা লাভ কৰিব:
- সেউজ গেছ
- সেউজ বিদ্যুৎ
- পূৰ্বতকৈ অধিক গ্ৰাম্য আয়
জামনগৰত নিৰ্মিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কেন্দ্ৰ
এডভান্সড বায়’এনাৰ্জি টেকন’লজি চেণ্টাৰ - ৰিলায়েন্সে গুজৰাটৰ জামনগৰত এডভান্সড বায়’এনাৰ্জি টেকন’লজি চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিছে, য’ত উচ্চ উৎপাদনশীল শক্তি শস্য, এনজাইম আৰু মাইক্ৰ’বিয়াল কনচৰ্টিয়াৰ কাম চলি আছে । ইয়াৰ ফলত জৈৱ গেছৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাব ।
₹75,000 কোটিৰ বিনিয়োগ - ৰিলায়েন্সে স্বচ্ছ শক্তিৰ লগতে পৰম্পৰাগত তেল আৰু পেট্ৰ’কেমিকেল ব্যৱসায়ত ₹75,000 কোটি বিনিয়োগ কৰিছে । এই বিনিয়োগৰ অধীনত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগোথানেত পিভিচি প্লাণ্ট নিৰ্মাণ, গুজৰাটৰ দহেজত পিটিএ সুবিধা সম্প্ৰসাৰণ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পালঘৰত স্পেচিয়েলিটি পলিয়েষ্টাৰ ইউনিট আৰু গুজৰাটৰ হাজিৰাত কাৰ্বন ফাইবাৰ প্লাণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হ’ব, যিয়ে মহাকাশ আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডক সহায় কৰিব ।
সংহত শক্তি হাব - অনন্ত আম্বানীয়ে এজিএমত স্পষ্টকৈ কৈছিল যে জামনগৰ হৈছে নতুন ৰিলায়েন্স আৰু নতুন ভাৰতৰ মুখ । এয়া এক দৃষ্টিভংগী । জামনগৰ পূৰ্বতে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ একক স্থানৰ শোধনাগাৰ কমপ্লেক্সৰ বাবে পৰিচিত আছিল যদিও এতিয়া জামনগৰ বিশ্বব্যাপী সংহত নতুন শক্তি কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হ’বলৈ গৈ আছে । ইয়াত ৰিলায়েন্সে একেলগে কেইবাটাও গিগা কাৰখানা নিৰ্মাণ কৰি আছে । এইবোৰত সৌৰ পেনেল, বেটাৰী ষ্ট’ৰেজ, ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ ইউনিট আৰু সেউজ ইন্ধন আদি সকলো বস্তু একে ঠাইতে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
