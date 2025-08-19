হায়দৰাবাদ: Xiaomi-এ ভাৰতত মুকলি কৰিছে Redmi 15 5G স্মাৰ্টফোন । এই নতুন বাজেট ডিভাইচটো হৈছে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে নিৰ্বাচিত বজাৰত মুকলি কৰা Redmi 15 4G ৰ 5G-ৰেডি ভেৰিয়েন্ট । নতুন ডিভাইচটোৰ মূল হাইলাইট হৈছে ইয়াৰ 7000 mAh ছিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী, যিটো এই ছেগমেণ্টৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বেটাৰী হিচাবে বিবেচিত ।
নতুন Redmi স্মাৰ্টফোনটোৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে 18W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন, যিয়ে ফলপ্ৰসূভাৱে ডিভাইচটোক অস্থায়ী পাৱাৰ বেংকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আন এটা স্মাৰ্টফোন বা আনুষংগিক বস্তু চাৰ্জ কৰিব পাৰে । Redmi 15 5G ত 50MP ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ, Snapdragon 6s Gen 3 চিপছেট আৰু 144 Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট সমৰ্থনৰ সৈতে 6.9 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে ।
The Power Revolution has begun!— Redmi India (@RedmiIndia) August 19, 2025
The Redmi 15 5G is here to set new benchmarks:
▪️EV-grade silicon carbon 7000mAhA Battery
▪️Snapdragon power with AI
▪️Largest, smoothest display in the segment*
▪️Slimmest 7000mAh phone in the segment*
Starting at ₹14,999.
Sale starts 28th Aug! pic.twitter.com/Kt7Ri3ZJo5
Redmi 15 5G: মূল্য, ৰং, উপলব্ধতা
বেচ 6GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে Redm 15 5G ৰ মূল্য 14,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । 8 জিবি ৰেম + 128 জিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ দাম 15,999 টকা আৰু 8 জিবি ৰেম + 256 জিবি ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ দাম 16,999 টকা । 2025 চনৰ 28 আগষ্টত এই ডিভাইচটো বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।
শীঘ্ৰেই বিস্তৃত প্ৰতিবেদন...