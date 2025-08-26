ETV Bharat / technology

15000mAh বেটাৰীৰ সৈতে কাইলৈ মুকলি হ'ব Realme ৰ আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটো

Realmeৰ নতুন কনচেপ্ট ফোনটোৱে 15000mAh বেটাৰীৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া ব্যৱহাৰ আৰু শ্লীম ডিজাইনৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ আগবঢ়াব ।

15000mAh বেটাৰীৰ সৈতে কাইলৈ বজাৰত মুকলি হ’ব Realme ৰ আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটো (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 4:44 PM IST

হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান ডিজিটেল বিশ্বত স্মাৰ্টফোন সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবেই একপ্ৰকাৰ অপৰিহাৰ্য বিষয় ৷ এইদিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি বিগত কেইমাহমানৰ ভিতৰত ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ আন দেশত এনে বহু স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰা হৈছে, য’ত বৃহৎ বৃহৎ বেটাৰী সংযোগ কৰা হৈছে । আজিকালি প্ৰায় প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে নিজৰ নতুন স্মাৰ্টফোনত বৃহৎ বেটাৰী যোগান ধৰে । এই ক্ষেত্ৰত চীনৰ ফোন কোম্পানী Realme বহু আগবাঢ়ি আছে । Realme এ এটা নতুন ফোন মুকলিৰ ইংগিত দিছে, যাৰ বেটাৰী 6, 7 বা 10 নহয়, 15,000mAh। Realme এ 27 আগষ্ট অৰ্থাৎ কাইলৈ এই ফোনটো বিশ্বজুৰি মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । এই ফোনটোৰ সবিশেষ জানো আহক ---

Realme ৰ এটা নতুন টিজাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আগন্তুক ফোনত 15,000mAh বেটাৰী থাকিব । কোম্পানীয়ে এই টিজাৰত এখন ছবি দেখুৱাইছে । সেই ছবিখনত এজন ল’ৰাক Realme ৰ ফোন এটা লৈ থকা দেখা গৈছে । সেই ফোনটোৰ পিছফালে 15000mAh ব্ৰেণ্ডিং দেখা যায় । এই ব্ৰেণ্ডিং আৰু এই পোষ্টটোত Realme-এ লিখা কেপচনটো দেখাৰ পিছত বুজা গৈছে যে Realme-এ এটা স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে, য’ত থাকিব 15,000mAh বেটাৰী ।

এই ছবিখনত দেখা যায় যে ইমান ডাঙৰ বেটাৰী থকাৰ পিছতো এই Realme ফোনটোৰ ডিজাইন যথেষ্ট শ্লীম । সাধাৰণতে ইমান বৃহৎ বেটাৰী থকা ফোনবোৰ যথেষ্ট মোটা আৰু গধুৰ হয়, কিন্তু এই Realme ফোনটো যথেষ্ট শ্লীম দেখা গৈছে ।

realme ৰ বৃহৎ বেটাৰী ফোন

সেয়েহে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মুকলি কৰা এই ফোনটোত কোম্পানীটোৱে হয়তো চিলিকন-এন’ড প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । বৰ্তমান Realme GT 7 ৰ চীনা ভেৰিয়েন্টত কোম্পানীটোৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বেটাৰী আছে, য’ত আছে 7,200mAh বেটাৰী ।

উল্লেখ্য যে, 27 আগষ্টত কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ বেটাৰী ফোনটো কোম্পানীটোৰ এটা কনচেপ্ট ডিভাইচ হ’ব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত অতি সোনকালে বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ নহ’ব । Realme ৰ দাবী যে এই ফোনটোৰ বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত 50 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ প্লেবেক দিব পাৰে । ইয়াৰ লগতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক পাঁচ দিনতকৈ অধিক সময় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।

যোৱা মাহৰ মে’ মাহত কোম্পানীটোৱে 10,000mAh বেটাৰীৰ সৈতে এটা কনচেপ্ট ফোন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল য’ত আছিল “আল্ট্ৰা-হাই চিলিকন-কন্টেন্ট এনোড বেটাৰী”। ইয়াৰ ছিলিকন ৰেচিঅ’ আছিল 10%, যিটো স্মাৰ্টফোন উদ্যোগত সৰ্বাধিক । এই 10,000mAh বেটাৰী কনচেপ্ট ফোনত আছে 'মিনি ডাইমণ্ড' আৰ্কিটেকচাৰ আৰু 320W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন । ফোনটোৰ পিছফালৰ অংশ অৰ্ধ স্বচ্ছ, 8.5 মিমি মোটা আৰু ওজন প্ৰায় 200 গ্ৰাম ।

যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত Realme ৰ 320W SuperSonic Charge প্ৰযুক্তি মুকলি কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে মাত্ৰ 4 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত 0 ৰ পৰা 100 শতাংশলৈকে স্মাৰ্টফোনটো চাৰ্জ কৰিব পাৰিব । কেৱল এয়াই নহয়, কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই চাৰ্জাৰটোৱে মাত্ৰ এক মিনিটৰ ভিতৰতে 26% বেটাৰী চাৰ্জ কৰিব পাৰে, আনহাতে 50% বেটাৰী 2 মিনিটত চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।

