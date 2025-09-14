উন্নত বেটাৰী আৰু মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 প্ৰচেছৰৰ সৈতে আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme P3 Lite 5G
আজি মুকলি হ’ল Realme P3 Lite 5G ৷ Realme ৰ এই নতুন ফোনটোৰ দাম, উপলব্ধতা আৰু স্পেচিফিকেশনৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : September 14, 2025 at 12:15 AM IST
হায়দৰাবাদ: 13 ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৭ বজাত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme P3 Lite 5G । মুকলিৰ পিছত এই স্মাৰ্টফোনটো ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব, য’ত ইয়াৰ মূল্য আৰু বিশদ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে মুকলিৰ পূৰ্বেই তালিকাভুক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
দাম, ভেৰিয়েণ্ট, উপলব্ধতা
ভাৰতত Realme P3 Lite 5G ৰ মূল্য আৰু বিক্ৰী Realme P3 Lite 5G দুটা ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টত মুকলি হ’ব - 4GB/128GB আৰু 6GB/128GB । এই দুটা মডেলৰ মূল্য ক্ৰমে 12,999 টকা আনহাতে 6GB সংস্কৰণৰ মূল্য 13,999 টকা ।
ফ্লিপকাৰ্টত নতুনকৈ মুকলি হোৱা স্মাৰ্টফোনটো দেখা পোৱা গৈছে যদিও এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিক বিক্ৰীৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া বিগ বিলিয়ন ডেজ বিক্ৰীৰ অংশ হিচাপে হেণ্ডছেটটো বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Realme P3 Lite 5G ৰ স্পেচিফিকেশন
Realme P3 Lite 5G স্পেচিফিকেশন Realme P3 Lite 5G মাত্ৰ 7.94mm মোটা আৰু ওজন 197 গ্ৰাম, যাৰ ফলত ই ইয়াৰ ছেগমেণ্টৰ আটাইতকৈ শ্লীম ফোন যিয়ে এটা বিশাল 6,000 mAh বেটাৰী পেক কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই দ্ৰুত টপ-আপৰ বাবে 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব । কেৱল মাত্ৰ 5 মিনিট চাৰ্জতেই 4.8 ঘণ্টা ফোনত কথা পতাৰ উপৰিও 11.1 ঘণ্টা পৰ্যন্ত সংগীত শুনিব পাৰিব বুলি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে ৷
ফোনটোত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.67 ইঞ্চি পাঞ্চ-হোল ডিছপ্লে থাকিব । ইয়াত 6GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 128 GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 প্ৰচেছৰ থাকিব, যিটো ডেডিকেটেড মাইক্ৰ’এছডি কাৰ্ড স্লটৰ জৰিয়তে 2TB পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা যাব । তদুপৰি এই হেণ্ডছেটটোত IP64 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ লগতে মিলিটাৰী গ্ৰেডৰ শ্বক ৰেজিষ্টেন্স প্ৰমাণপত্ৰও থাকিব । ছফট্ ৱেৰৰ ফালৰ পৰা ই এণ্ড্ৰইড 15 ত চলিব আৰু ইয়াত গুগল জেমিনি এআই আৰু ৰিয়েলমিৰ এআই স্মাৰ্ট লুপৰ দৰে এআই ফিচাৰ থাকিব । অপটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত P3 Lite ত থাকিব 32MP ৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 8MP ছেলফি কেমেৰা ।
এই ফোনটো লিলি হোৱাইট, মিডনাইট লিলি আৰু পাৰ্পল ব্লাছম ৰঙত উপলব্ধ ।
