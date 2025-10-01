ETV Bharat / technology

16,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme 15x 5G; জানক বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

বৰ্তমান ভাৰতত ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে তিনিটা ৰঙত উপলব্ধ Realme 15x 5G । এই ফোনটোৰ দাম, বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---

Realme 15x 5G Launched in India With 7,000mAh Battery, 50-Megapixel Cameras
16,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme 15x 5G (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 4:53 PM IST

হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Realme 15x 5G । ফোনটোত 7000 mAh ৰ বেটাৰী আছে । বৰ্তমান ইয়াক কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইট আৰু অন্যান্য ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে তিনিটা ৰঙৰ ৰূপ আৰু ষ্ট’ৰেজ বিকল্পত উপলব্ধ । নতুন Realme 15x 5G 8.28mm মোটা ৷ আনহাতে ওজন প্ৰায় 212g । ই এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক অপাৰেটিং চিষ্টেমত চলিব । ইয়াক এটা MediaTek Dimensity চিপৰ দ্বাৰা চালিত, এটা ARM Mali-G57 MC 2 GPU ৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, নতুন Realme 15x 5G ৰ ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP69 ৰেটিং আছে।

ভাৰতত Realme 15x 5G মূল্য, উপলব্ধতা, ৰেহাই

Realme 15x 5G Launched in India With 7,000mAh Battery, 50-Megapixel Cameras
ভাৰতত Realme 15x 5G ৰ মূল্য 6 GB ৰেম আৰু 128 GB বিল্ট-ইন ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ মডেলৰ বাবে 16,999 টকা বুলি কোম্পানীটোৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও 8GB + 128GB আৰু 8GB + 256GB ভেৰিয়েন্ট ক্ৰয় কৰিব পাৰে ক্ৰমে 17,999 টকা আৰু 19,999 টকা ।

ভেৰিয়েণ্ট মূল্য
6 GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ 16,999 টকা
8 GB ৰেম + 128 GB ষ্ট’ৰেজ 17,999 টকা
8 GB ৰেম + 256 GB ষ্ট’ৰেজ 19,999 টকা

গ্ৰাহকে ইউপিআই, ক্ৰেডিট আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ লেনদেনত 1000 টকা অথবা ছমাহৰ সুতমুক্ত ই এম আইৰ সৈতে 3000 টকাৰ এক্সচেঞ্জ বোনাছ লাভ কৰিব । বৰ্তমান ভাৰতত কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইট আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে একুৱা ব্লু, মেৰিন ব্লু আৰু মেৰুন ৰেড ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হৈছে Realme 15x 5G ।

Realme 15x 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য

Realme 15x 5G Launched in India With 7,000mAh Battery, 50-Megapixel Cameras
Realme 15x 5G হৈছে এটা ডুৱেল ছিম স্মাৰ্টফোন, যিটো এণ্ড্ৰ’ইড 15 ভিত্তিক Realme UI 6.0 ইউজাৰ ইন্টাৰফেছত চলিব । ইয়াত HD+ (720×1,570 পিক্সেল) ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.8 ইঞ্চি ছানলাইট ডিছপ্লে, 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 180Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট, 256ppi পিক্সেল ঘনত্ব আৰু 1,200 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আছে । পৰ্দাত চকুৰ সুৰক্ষা মোড, শ্লীপ মোড, স্ক্ৰীণ সতেজ হাৰ চুইচিং আৰু পৰ্দাৰ ৰঙৰ উষ্ণতা সামঞ্জস্যও আছে ।

ইয়াত অক্টা-কোৰ মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপ আছে, যিটো 6NM প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত, যিয়ে 2.4 গিগাহাৰ্টজ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও এই হেণ্ডছেটত আছে ARM Mali-G57 MC2 GPU । ইয়াত 8GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে, যিটো মাইক্ৰ’এছডিৰ জৰিয়তে 2TB পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । Realme 15x 5G এ 400 শতাংশ আল্ট্ৰা ভলিউম অডিঅ’, AI কল শব্দ হ্ৰাস 2.0 আৰু AI আউটড’ৰ মোডও সমৰ্থন কৰে ।

Realme 15x 5G Launched in India With 7,000mAh Battery, 50-Megapixel Cameras
অপটিক্সৰ বাবে Realme 15x 5G ত ডুৱেল-ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, যাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে f/1.8 এপাৰচাৰ আৰু 5P লেন্সৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX852 AI শ্বুটাৰ । সন্মুখত হেণ্ডছেটটোত 50 মেগাপিক্সেলৰ অমনিভিজন OV50D40 ছেলফি কেমেৰা আছে । হেণ্ডছেটটোৱে ডুৱেল-ভিউ ভিডিঅ’, স্লো-মোচন, টাইম-লেপছ, পানীৰ তলৰ মোড আৰু চিনেমেটিক শ্বুটিঙৰ সৈতে 1080P আৰু 720P ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে ।

