50 MP কেমেৰা আৰু উন্নত বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল realme 15T - REALME 15T LAUNCHED IN INDIA

আগশাৰীৰ স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড Realme এ ভাৰতত মুকলি কৰিলে Realme 15T . এই ফোনটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---

50 MP কেমেৰা আৰু উন্নত বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল realme 15T (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 12:40 PM IST

হায়দৰাবাদ: Realme 15T নামৰ নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰি ভাৰতত 15 ছিৰিজ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড Realme এ । ডিভাইচটোৱে পূৰ্বে ঘোষণা কৰা Realme 15 আৰু Realme 15 Pro ৰ সৈতে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াক বৃহৎ বেটাৰী, উজ্জ্বল ডিছপ্লে আৰু 5G চিপছেটৰ সৈতে পাৱাৰ পেকড মিড ৰেঞ্জ বিকল্প হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে ।

Realme 15T: ভাৰতৰ মূল্য, মুকলি অফাৰ, ৰং আৰু ক্ৰয়ৰ উপলব্ধতা

নতুন Realme 15T ফোনটোৰ মূল্য 8GB + 128GB সংস্কৰণৰ বাবে 20,999 টকা, 8GB + 256GB মডেলৰ বাবে 22,999 টকা আৰু 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 24,999 টকা । ৰিয়েলমিৰ নিজা অনলাইন ষ্ট’ৰ ফ্লিপকাৰ্ট আৰু সমগ্ৰ দেশৰ অফলাইন খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ জৰিয়তে এই স্মাৰ্টফোনটো উপলব্ধ কৰা হ’ব । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, Realme 15T ফ্লয়িং ছিলভাৰ, চিল্ক ব্লু আৰু ছুট টাইটানিয়াম তিনিটা শ্বেডত বিক্ৰী কৰা হ’ব ।

50 MP কেমেৰা আৰু উন্নত বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল realme 15T (Realme)

মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে বেচ 128 GB ষ্ট’ৰেজ মডেল 18,999 টকাৰ কাৰ্যকৰী মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । 8GB ৰেম + 256 GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ কাৰ্যকৰী মূল্য 20,999 টকা আৰু 12 GB ৰেম সংস্কৰণৰ মূল্য হ’ব 22,999 টকা । উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে এই দামবোৰত 2000 টকাৰ বেংক ৰেহাইৰ অফাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । 6 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বিক্ৰী ।

উন্নত বেটাৰীৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল realme 15T (Realme)

শীঘ্ৰে বিস্তৃত প্ৰতিবেদন ....

