ভাৰতত মুকলি হ’ল Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition, মূল্য কিমান ?
ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition । ইয়াত এইচ বি অ’ ছিৰিজৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Published : October 9, 2025 at 11:40 AM IST
হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বজাৰত মুকলি কৰা হয় । এই হেণ্ডছেটটো চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত মুকলি কৰা Realme 15 Pro 5G ৰ বিশেষ সংস্কৰণ । সীমিত সংস্কৰণৰ ফোনটোত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ দৰেই বৈশিষ্ট্য আছে যদিও এইচ বি অ’ৰ জনপ্ৰিয় গেম অৱ থ্ৰ’নছ ছিৰিজৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত নান্দনিক পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে নেনো-এনগ্ৰেভড মটিফ আৰু কাষ্টম ইউজাৰ ইন্টাৰফেচ (UI) থিম, যিয়ে ফোনটোক অনুৰাগীৰ বাবে বিশেষ কৰি তুলিছে ।
মূল্য আৰু উপলব্ধতা
ভাৰতত 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ বাবে Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition ৰ মূল্য 44,999 টকা । যোগ্য বেংক কাৰ্ডৰ লেনদেনত 3000 টকা ৰেহাইৰ সৈতে 41,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই ফোনটো । সমগ্ৰ দেশৰ ফ্লিপকাৰ্ট আৰু খুচুৰা বিপণীত এই ফোন উপলব্ধ । গ্ৰাহকে এই ফোনটো বিশেষ সংগ্ৰাহকৰ পেকেজিঙত লাভ কৰিব, য’ত আছে আইৰন থ্ৰ’ন ফোন ষ্টেণ্ড, কিংছ হেণ্ড পিন, ৱেষ্টেৰ’ছৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিৰূপ আৰু গেম অৱ থ্ৰ’নছ থিমৰ ষ্টীকাৰ, পোষ্টকাৰ্ড আৰু অন্যান্য আনুষংগিক সামগ্ৰী ।
বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশনসমূহ
এই লিমিটেড এডিচনৰ ফোনটোৰ ডিজাইন ক’লা আৰু সোণৰ অনন্য । কেমেৰা দ্বীপটোত থ্ৰীডি খোদিত ড্ৰেগন নেইল আৰু নেনো খোদিত মটিফ আছে । তিনিটা ব্যক্তিগত লেন্সৰ চাৰিওফালে সজ্জাগত লেন্সৰ ৰিং আছে । ফোনটোৰ তলৰ অংশত গেম অৱ থ্ৰ’নছৰ হাউচ টাৰ্গাৰিয়েনৰ প্ৰতীক, তিনিটা মূৰৰ ড্ৰেগন । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ পিছফালে ৰং সলনি কৰা চামৰাৰ পেনেল আছে । এই সাধাৰণতে ক’লা পেনেলটো 42 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বা তাতকৈ অধিক উষ্ণতাত গৰম পানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে স্পন্দনশীল ৰঙা হৈ পৰে । ফোনটোত গেম অৱ থ্ৰ’নছ থিমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুটা বিশেষ ইউআই থিম আছে: শীতল টোনৰ সৈতে GOT-প্ৰেৰিত ষ্টেক “আইচ” থিম আৰু স্পন্দনশীল ৰঙৰ সৈতে টাৰ্গেৰিয়েন “ড্ৰেগনফায়াৰ” থিম । ইয়াৰ উপৰিও গেম অৱ থ্ৰ’নছৰ থিমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৱালপেপাৰ আৰু আইকনৰ সৈতে ইয়াক কাষ্টমাইজ কৰাৰ বিকল্প আছে ।
গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা
Realme 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ দৰেই বৈশিষ্ট্য আছে । এই ডুৱেল ছিম (Nano + Nano) ফোনটো Realme UI 6.0 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি Android 15 ত চলিব । ইয়াত 6.8 ইঞ্চি 1.5K (2,800×1,280 পিক্সেল) AMOLED স্ক্ৰীণ আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 144Hz, 2,500Hz তৎক্ষণাত টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট, আৰু 6,500 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা । স্ক্ৰীণত আছে Corning Gorilla Glass 7i প্ৰটেকচন ।
Snapdragon 7 Gen 4 SoC প্ৰচেছৰ
ফোনটোত স্নেপড্ৰেগন 7 জেন ৪ SoC প্ৰচেছৰ আছে, 12GB এলপিডিডিআৰ4x ৰেম আৰু 512GB ইউএফএছ 3.1 ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । কেমেৰা ছেটআপত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী আইএমএক্স896 প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড এংগল লেন্স । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 50 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা ।
