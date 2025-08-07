Essay Contest 2025

ৰাখীবন্ধন 2025: 500 টকাৰ ভিতৰতেই মৰমৰ ভগ্নীক প্ৰদান কৰিব পাৰে এই উপহাৰ - RAKSHA BANDHAN 2025

আহি আছে পৱিত্ৰ ৰাখীবন্ধন ৷ আপোনাৰ মৰমৰ ভগ্নীজনীক এই ৰাখীবন্ধনত কি উপহাৰ দিব সেয়া যদি ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে---

প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2025 at 12:18 PM IST

হায়দৰাবাদ: 9 আগষ্টৰ দিনা সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হ'ব ৰাখী বন্ধন উৎসৱ । হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ দিনটোতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্বন্ধ অধিক গাঢ় কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে । এই দিনটোত বায়েকে অথবা ভনীয়েকে তেওঁৰ ভায়েক বা ককায়েকৰ হাতত বান্ধি দিয়ে এডাল বিশ্বাসৰ সূতা - যাক কোৱা হয় ৰাখী বুলি ৷ ইয়াতেই লুকাই থাকে ভনীয়েক অথবা বায়েকজনীৰ মৰম, চেনেহ, ভালপোৱা আৰু ভায়েক বা ককায়েকৰ প্ৰতি থকা মংগল কামনা । লগতে ককায়েকে নিজৰ ভনীগৰাকী বা বায়েকক আজীৱন ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও নিহিত হৈ থাকে এই ৰাখীডালতেই । ৰাখী পিন্ধোৱাৰ বিনিময়ত মৰমৰ চিনস্বৰূপে ককায়েক বা ভায়েকেও উপহাৰ আগবঢ়াবলগীয়া হয় ৷ যদি আপুনিও এই ৰাখী বন্ধনৰ বাবে আপোনাৰ ভনীজনীৰ বাবে কম খৰচত উপহাৰ কিনিব বিচাৰে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে ৷ আমি আপোনাক এই প্ৰতিবেদনযোগে জনাম মাত্ৰ 500 টকাতকৈ কম মূল্যত একাংশ টেক উপহাৰৰ বিকল্প, যিবোৰে আপোনাক পছন্দৰ উপহাৰটো ঠিৰাং কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

Genteel ব্লুটুথ এক্সটেণ্ডেবল ছেলফি ষ্টিক

কোনে আজিকালি ভিডিঅ', চুটি ভিডিঅ' বা ৰীল বনাই ভাল নাপায় । প্ৰায় প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চুটি ভিডিঅ' নিৰ্মাণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী । এনে পৰিস্থিতিত এটা বৃহৎ ছেলফি ষ্টিকৰ লগতে সৰু ট্ৰাইপডো তেওঁলোকৰ বাবে এটা উন্নত উপহাৰৰ বিকল্প হ’ব পাৰে । এই ৰক্ষা বন্ধনত আপুনিও আপোনাৰ মৰমৰ ভনী অথবা বাজনীক এই উপহাৰটো প্ৰদান কৰিব পাৰে । ইয়াৰ দাম 365 টকা । ইয়াত 170 ছে.মি.ৰ ছেলফি ষ্টিক পাব, যিটো বেতাঁৰ ৰিম’টৰ সৈতে উপলব্ধ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 3 ইন 1 মাল্টিফাংচন বৈশিষ্ট্যও আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড আছে, য’ত আইফোন, ৱানপ্লাছ, ছেমছাং, অপ্পো, ভিভ’কে ধৰি সকলো ফোন স্থাপন কৰি ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty Images)
বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ডিজাইনফ’ল্ডেবল, আল্ট্ৰা-লাইট বডী+ ৰাবাৰ গ্ৰিপ
দৈৰ্ঘ18.8 চে.মিটাৰৰ পৰা 99.8 চে.মি. পৰ্যন্ত
সংযোগব্লুটুথ - 10 মিটাৰ পৰ্যন্ত
ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডইনবিল্ট – ভিডিঅ’ কল, ব্লগিং আৰু গ্ৰুপ ফটোৰ বাবে
সমৰ্থিত ডিভাইচবোৰআইফোন, ছেমছাং, ওৱানপ্লাছ, অপ্পো, ভিভ’ৰ লগতে আন স্মাৰ্টফোনবোৰ
বহন ক্ষমতা400 গ্ৰাম পৰ্যন্ত – ম’বাইল আৰু সাধাৰণ কেমেৰাৰ বাবে উপযোগী
ওজনপ্ৰায় 113 গ্ৰাম - ভ্ৰমণ উপযোগী
সামগ্ৰীABS প্লাষ্টিক – স্থায়িত্ব আৰু কম ওজন
ৱাৰেণ্টীএবছৰ

জেব্ৰনিক্স জেব-কাউন্টি ৩ডব্লিউ বেতাঁৰ স্পীকাৰ

প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty Images)

এইটো জেব্ৰনিকছৰ এটা বেতাঁৰ পৰ্টেবল ব্লুটুথ স্পীকাৰ । আমাজনত এই স্পীকাৰৰ দাম মাত্ৰ 449 টকা । যদি আপোনাৰ ভনী বা বাজনী সংগীত অনুৰাগী, তেন্তে 500 টকাতকৈ কম দামত এইটো এটা ভাল উপহাৰৰ বিকল্প হ’ব পাৰে । ইয়াৰ সৈতে এবছৰৰ ৱাৰেণ্টী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা সমৰ্থনকাৰী কেৰিং হেণ্ডেল, ইউএছবি, এছডি কাৰ্ড, অ’এক্স, এফএম আৰু কল ফাংচন আছে । সেউজীয়া ৰঙত উপলব্ধ ।

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ডিজাইন ক্লাছিক বুম বক্স ষ্টাইল + কেৰী হেণ্ডেল Classic boom box style + carry handle
অডিঅ’ আউটপুট3W RMS – সৰু কোঠা অথবা ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী
সংযোগব্লুটুথ, USB, মাইক্ৰ’ SD, AUX
FM ৰেডিঅ’ইনবিল্ট FM ৰেডিঅ’ উপলব্ধ
কলৰ ব্যৱস্থাইনকামিং কল সমৰ্থিত
বেটাৰী10 ঘণ্টা পৰ্যন্ত
চাৰ্জিং টাইম4–5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত
ওজন কঢ়িয়াই ফুৰিব পৰা আৰু ভ্ৰমণ উপযোগী
ৱাৰেণ্টীএবছৰ

মিভি ডুঅ'পড D4

এই তালিকাত আছে মিভিৰ মডেল নম্বৰ TEDPD4 ৰ এটা ইয়াৰবাড, যাৰ মূল্য বৰ্তমান ফ্লিপকাৰ্টত মাত্ৰ 599 টকা আৰু এই অফাৰৰ সৈতে 569 টকাত কিনিব পাৰিব । যদিও এই মূল্য 500 টকাতকৈ 69 টকা বেছি, কিন্তু এই মূল্যত আপুনি এটা ভাল উপহাৰৰ বিকল্প লাভ কৰিছে । এই মেড ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰবাডত আপুনি 50 ঘণ্টা পৰ্যন্ত প্লেবেক পাব । 13mm ডাইনেমিক ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে ব্লুটুথ v5.3 সংযোগ, AI-ENC বৈশিষ্ট্য, কম লেটেন্সি গেমিং মোড আৰু ডুৱেল সংযোগ মোডৰ সৈতে বহু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও এই ইয়াৰবাডসমূহত এবছৰৰ ৱাৰেণ্টীও উপলব্ধ হ’ব ।

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
ড্ৰাইভাৰৰ জোখ13mm ডাইনেমিক ড্ৰাইভাৰ – শক্তিশালী বেচ আৰু শব্দ
কলৰ মানAI-ENC (Environmental Noise Cancellation) – HD call clarity
বেটাৰী50 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰযোগ্য
চাৰ্জিংUSB টাইপ-C ফাষ্ট চাৰ্জিং
ব্লুটুথ ভাৰ্ছনব্লুটুথ 5.3 – দ্ৰুত আৰু স্থায়ী সংযোগ
সংযোগএকে সময়তে ডুৱেল ডিভাইচ সংযোগী
গেমিং মোডল’ লেটেণ্সি বেটেল মোড – তিনিটা টেপতেই সক্ৰিয় কৰিব পাৰিব
পানী প্ৰতিৰোধীIPX4 – ঘাম আৰু সাধাৰণ বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব
ৰঙৰ বিকল্পএক্টিভ ব্লু, ক’বল্ট ব্লেক, হেজেল গ্ৰীণ, লাইম হুৱাইট
নিৰ্মাণভাৰতত নিৰ্মিত
বক্সটোত কি কি থাকিবইয়াৰ বাডচ, চাৰ্জিং কেচ, USB-C কেবল, ইউজাৰ মেনুৱেল, ৱাৰেণ্টী কাৰ্ড
ৱাৰেণ্টীএবছৰ

ফিলিপছ HP 8100/60 হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ

এই তালিকাত হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ এটাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ফ্লিপকাৰ্টত ইয়াৰ মূল্য 678 টকা, কিন্তু অফাৰৰ সৈতে 648 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ শক্তি 1000 W । কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াৰ ফলত চুলিৰ ক্ষতি অতি কম । ইয়াত 2টা নমনীয় হিট ছেটিংছ আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে দুবছৰৰ ৱাৰেণ্টী আছে ।

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
মডেল নংHP8100/60
ব্ৰেণ্ডফিলিপছ
ৰংব্লু
ৱাট1000 ৱাট
হিট ছেটিং2 ফ্লেক্সিবল হিট ছেটিং
স্পীড ছেটিং2
থাম’প্ৰজেক্ট প্ৰযুক্তিচুলিৰ অতি উত্তাপ ৰোধ কৰিবলৈ নিৰাপদ উষ্ণতা নিৰ্ধাৰণ
কৰ্ডৰ দৈৰ্ঘ 1.5 মিটাৰ
ডিজাইনকঢ়িয়াব আৰু ৰখাৰ সুবিধা হোৱাকৈ কম্পেক্ট আৰু এৰগ’নমিক
এটাছমেণ্টকনচেণ্ট্ৰেটৰ নজেল
ক’ল্ড এয়াৰ বৈশিষ্ট্য নাই
হেংগিং লুপ আছে
ৰিম’ভেবল ফিল্টাৰ আছে
ফল্ডেবল ডিজাইন নাই
ৱাৰেণ্টী 2 বছৰ
নিৰ্মিত দেশ ভাৰত

ভেগা চেলুন মসৃণ চুলি ষ্ট্ৰেইটেনাৰ

এই তালিকাত চুলি ষ্ট্ৰেইটনাৰ এটাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিটো বহু ছোৱালীৰ বাবে প্ৰায়ে প্ৰয়োজন হয় । এনে পৰিস্থিতিত আপুনিও এই ৰাখী বন্ধনত আপোনাৰ বা অথবা ভনীজনীক এই চুলি ষ্ট্ৰেইটনাৰ উপহাৰ দিব পাৰে । ফ্লিপকাৰ্টত ইয়াৰ মূল্য 593 টকা, কিন্তু অফাৰৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াক 563 টকাত কিনিব পাৰিব । ইয়াৰ কৰ্ড দৈৰ্ঘ্য 1.2 মিটাৰ আৰু এবছৰৰ ৱাৰেণ্টীকে ধৰি বহু বৈশিষ্ট্য আছে ।

বৈশিষ্ট্য বিৱৰণ
হিটিং প্লেটছচেৰামিক কোটেড
উষ্ণতা ছেটিং 210°C – প্ৰফেছনেল ষ্ট্ৰেইটনিঙৰ বাবে
হিট আপ টাইমমাত্ৰ 2 মিনিট
ডিজাইনশ্লীম বডি + ভ্ৰমণ উপযোগী
ছুইভেল কৰ্ড360° পৰ্যন্ত ঘূৰণীয়া
অট’ ছাটঅফনহয়
ভল্টেজ220-240V, 50Hz
ওজন300 grams – কম ওজন
ৱাৰেণ্টী1 বছৰ

