হায়দৰাবাদ: 9 আগষ্টৰ দিনা সমগ্ৰ দেশতে উদযাপন কৰা হ'ব ৰাখী বন্ধন উৎসৱ । হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ দিনটোতে এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্বন্ধ অধিক গাঢ় কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যৰে । এই দিনটোত বায়েকে অথবা ভনীয়েকে তেওঁৰ ভায়েক বা ককায়েকৰ হাতত বান্ধি দিয়ে এডাল বিশ্বাসৰ সূতা - যাক কোৱা হয় ৰাখী বুলি ৷ ইয়াতেই লুকাই থাকে ভনীয়েক অথবা বায়েকজনীৰ মৰম, চেনেহ, ভালপোৱা আৰু ভায়েক বা ককায়েকৰ প্ৰতি থকা মংগল কামনা । লগতে ককায়েকে নিজৰ ভনীগৰাকী বা বায়েকক আজীৱন ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও নিহিত হৈ থাকে এই ৰাখীডালতেই । ৰাখী পিন্ধোৱাৰ বিনিময়ত মৰমৰ চিনস্বৰূপে ককায়েক বা ভায়েকেও উপহাৰ আগবঢ়াবলগীয়া হয় ৷ যদি আপুনিও এই ৰাখী বন্ধনৰ বাবে আপোনাৰ ভনীজনীৰ বাবে কম খৰচত উপহাৰ কিনিব বিচাৰে, তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে ৷ আমি আপোনাক এই প্ৰতিবেদনযোগে জনাম মাত্ৰ 500 টকাতকৈ কম মূল্যত একাংশ টেক উপহাৰৰ বিকল্প, যিবোৰে আপোনাক পছন্দৰ উপহাৰটো ঠিৰাং কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
Genteel ব্লুটুথ এক্সটেণ্ডেবল ছেলফি ষ্টিক
কোনে আজিকালি ভিডিঅ', চুটি ভিডিঅ' বা ৰীল বনাই ভাল নাপায় । প্ৰায় প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে চুটি ভিডিঅ' নিৰ্মাণৰ প্ৰতি আগ্ৰহী । এনে পৰিস্থিতিত এটা বৃহৎ ছেলফি ষ্টিকৰ লগতে সৰু ট্ৰাইপডো তেওঁলোকৰ বাবে এটা উন্নত উপহাৰৰ বিকল্প হ’ব পাৰে । এই ৰক্ষা বন্ধনত আপুনিও আপোনাৰ মৰমৰ ভনী অথবা বাজনীক এই উপহাৰটো প্ৰদান কৰিব পাৰে । ইয়াৰ দাম 365 টকা । ইয়াত 170 ছে.মি.ৰ ছেলফি ষ্টিক পাব, যিটো বেতাঁৰ ৰিম’টৰ সৈতে উপলব্ধ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 3 ইন 1 মাল্টিফাংচন বৈশিষ্ট্যও আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড আছে, য’ত আইফোন, ৱানপ্লাছ, ছেমছাং, অপ্পো, ভিভ’কে ধৰি সকলো ফোন স্থাপন কৰি ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ডিজাইন
|ফ’ল্ডেবল, আল্ট্ৰা-লাইট বডী+ ৰাবাৰ গ্ৰিপ
|দৈৰ্ঘ
|18.8 চে.মিটাৰৰ পৰা 99.8 চে.মি. পৰ্যন্ত
|সংযোগ
|ব্লুটুথ - 10 মিটাৰ পৰ্যন্ত
|ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড
|ইনবিল্ট – ভিডিঅ’ কল, ব্লগিং আৰু গ্ৰুপ ফটোৰ বাবে
|সমৰ্থিত ডিভাইচবোৰ
|আইফোন, ছেমছাং, ওৱানপ্লাছ, অপ্পো, ভিভ’ৰ লগতে আন স্মাৰ্টফোনবোৰ
|বহন ক্ষমতা
|400 গ্ৰাম পৰ্যন্ত – ম’বাইল আৰু সাধাৰণ কেমেৰাৰ বাবে উপযোগী
|ওজন
|প্ৰায় 113 গ্ৰাম - ভ্ৰমণ উপযোগী
|সামগ্ৰী
|ABS প্লাষ্টিক – স্থায়িত্ব আৰু কম ওজন
|ৱাৰেণ্টী
|এবছৰ
জেব্ৰনিক্স জেব-কাউন্টি ৩ডব্লিউ বেতাঁৰ স্পীকাৰ
এইটো জেব্ৰনিকছৰ এটা বেতাঁৰ পৰ্টেবল ব্লুটুথ স্পীকাৰ । আমাজনত এই স্পীকাৰৰ দাম মাত্ৰ 449 টকা । যদি আপোনাৰ ভনী বা বাজনী সংগীত অনুৰাগী, তেন্তে 500 টকাতকৈ কম দামত এইটো এটা ভাল উপহাৰৰ বিকল্প হ’ব পাৰে । ইয়াৰ সৈতে এবছৰৰ ৱাৰেণ্টী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা সমৰ্থনকাৰী কেৰিং হেণ্ডেল, ইউএছবি, এছডি কাৰ্ড, অ’এক্স, এফএম আৰু কল ফাংচন আছে । সেউজীয়া ৰঙত উপলব্ধ ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ডিজাইন
|ক্লাছিক বুম বক্স ষ্টাইল + কেৰী হেণ্ডেল Classic boom box style + carry handle
|অডিঅ’ আউটপুট
|3W RMS – সৰু কোঠা অথবা ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী
|সংযোগ
|ব্লুটুথ, USB, মাইক্ৰ’ SD, AUX
|FM ৰেডিঅ’
|ইনবিল্ট FM ৰেডিঅ’ উপলব্ধ
|কলৰ ব্যৱস্থা
|ইনকামিং কল সমৰ্থিত
|বেটাৰী
|10 ঘণ্টা পৰ্যন্ত
|চাৰ্জিং টাইম
|4–5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত
|ওজন
|কঢ়িয়াই ফুৰিব পৰা আৰু ভ্ৰমণ উপযোগী
|ৱাৰেণ্টী
|এবছৰ
মিভি ডুঅ'পড D4
এই তালিকাত আছে মিভিৰ মডেল নম্বৰ TEDPD4 ৰ এটা ইয়াৰবাড, যাৰ মূল্য বৰ্তমান ফ্লিপকাৰ্টত মাত্ৰ 599 টকা আৰু এই অফাৰৰ সৈতে 569 টকাত কিনিব পাৰিব । যদিও এই মূল্য 500 টকাতকৈ 69 টকা বেছি, কিন্তু এই মূল্যত আপুনি এটা ভাল উপহাৰৰ বিকল্প লাভ কৰিছে । এই মেড ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰবাডত আপুনি 50 ঘণ্টা পৰ্যন্ত প্লেবেক পাব । 13mm ডাইনেমিক ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে ব্লুটুথ v5.3 সংযোগ, AI-ENC বৈশিষ্ট্য, কম লেটেন্সি গেমিং মোড আৰু ডুৱেল সংযোগ মোডৰ সৈতে বহু বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও এই ইয়াৰবাডসমূহত এবছৰৰ ৱাৰেণ্টীও উপলব্ধ হ’ব ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ড্ৰাইভাৰৰ জোখ
|13mm ডাইনেমিক ড্ৰাইভাৰ – শক্তিশালী বেচ আৰু শব্দ
|কলৰ মান
|AI-ENC (Environmental Noise Cancellation) – HD call clarity
|বেটাৰী
|50 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰযোগ্য
|চাৰ্জিং
|USB টাইপ-C ফাষ্ট চাৰ্জিং
|ব্লুটুথ ভাৰ্ছন
|ব্লুটুথ 5.3 – দ্ৰুত আৰু স্থায়ী সংযোগ
|সংযোগ
|একে সময়তে ডুৱেল ডিভাইচ সংযোগী
|গেমিং মোড
|ল’ লেটেণ্সি বেটেল মোড – তিনিটা টেপতেই সক্ৰিয় কৰিব পাৰিব
|পানী প্ৰতিৰোধী
|IPX4 – ঘাম আৰু সাধাৰণ বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব
|ৰঙৰ বিকল্প
|এক্টিভ ব্লু, ক’বল্ট ব্লেক, হেজেল গ্ৰীণ, লাইম হুৱাইট
|নিৰ্মাণ
|ভাৰতত নিৰ্মিত
|বক্সটোত কি কি থাকিব
|ইয়াৰ বাডচ, চাৰ্জিং কেচ, USB-C কেবল, ইউজাৰ মেনুৱেল, ৱাৰেণ্টী কাৰ্ড
|ৱাৰেণ্টী
|এবছৰ
ফিলিপছ HP 8100/60 হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ
এই তালিকাত হেয়াৰ ড্ৰাইয়াৰ এটাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ফ্লিপকাৰ্টত ইয়াৰ মূল্য 678 টকা, কিন্তু অফাৰৰ সৈতে 648 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ শক্তি 1000 W । কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াৰ ফলত চুলিৰ ক্ষতি অতি কম । ইয়াত 2টা নমনীয় হিট ছেটিংছ আছে আৰু ইয়াৰ সৈতে দুবছৰৰ ৱাৰেণ্টী আছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|মডেল নং
|HP8100/60
|ব্ৰেণ্ড
|ফিলিপছ
|ৰং
|ব্লু
|ৱাট
|1000 ৱাট
|হিট ছেটিং
|2 ফ্লেক্সিবল হিট ছেটিং
|স্পীড ছেটিং
|2
|থাম’প্ৰজেক্ট প্ৰযুক্তি
|চুলিৰ অতি উত্তাপ ৰোধ কৰিবলৈ নিৰাপদ উষ্ণতা নিৰ্ধাৰণ
|কৰ্ডৰ দৈৰ্ঘ
|1.5 মিটাৰ
|ডিজাইন
|কঢ়িয়াব আৰু ৰখাৰ সুবিধা হোৱাকৈ কম্পেক্ট আৰু এৰগ’নমিক
|এটাছমেণ্ট
|কনচেণ্ট্ৰেটৰ নজেল
|ক’ল্ড এয়াৰ বৈশিষ্ট্য
|নাই
|হেংগিং লুপ
|আছে
|ৰিম’ভেবল ফিল্টাৰ
|আছে
|ফল্ডেবল ডিজাইন
|নাই
|ৱাৰেণ্টী
|2 বছৰ
|নিৰ্মিত দেশ
|ভাৰত
ভেগা চেলুন মসৃণ চুলি ষ্ট্ৰেইটেনাৰ
এই তালিকাত চুলি ষ্ট্ৰেইটনাৰ এটাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিটো বহু ছোৱালীৰ বাবে প্ৰায়ে প্ৰয়োজন হয় । এনে পৰিস্থিতিত আপুনিও এই ৰাখী বন্ধনত আপোনাৰ বা অথবা ভনীজনীক এই চুলি ষ্ট্ৰেইটনাৰ উপহাৰ দিব পাৰে । ফ্লিপকাৰ্টত ইয়াৰ মূল্য 593 টকা, কিন্তু অফাৰৰ জৰিয়তে আপুনি ইয়াক 563 টকাত কিনিব পাৰিব । ইয়াৰ কৰ্ড দৈৰ্ঘ্য 1.2 মিটাৰ আৰু এবছৰৰ ৱাৰেণ্টীকে ধৰি বহু বৈশিষ্ট্য আছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|হিটিং প্লেটছ
|চেৰামিক কোটেড
|উষ্ণতা ছেটিং
|210°C – প্ৰফেছনেল ষ্ট্ৰেইটনিঙৰ বাবে
|হিট আপ টাইম
|মাত্ৰ 2 মিনিট
|ডিজাইন
|শ্লীম বডি + ভ্ৰমণ উপযোগী
|ছুইভেল কৰ্ড
|360° পৰ্যন্ত ঘূৰণীয়া
|অট’ ছাটঅফ
|নহয়
|ভল্টেজ
|220-240V, 50Hz
|ওজন
|300 grams – কম ওজন
|ৱাৰেণ্টী
|1 বছৰ
