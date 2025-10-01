IPX4 ৰেটিঙৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল পাৱাৰবিটছ ফিট ইয়াৰবাড; দাম কিমান ?
পাৱাৰবিটছ ফিট ইয়াৰবাডসমূহ এপলৰ পুৰণি H1 চিপত চলিব আৰু হেড ট্ৰেকিঙৰ সৈতে ব্যক্তিগতকৃত স্থানীয় অডিঅ’ সমৰ্থিত ।
হায়দৰাবাদ: এপলে মঙলবাৰে কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া ফিটনেছ-কেন্দ্ৰিক ট্ৰু বেতাঁৰ ষ্টেৰিঅ’ (টিডব্লিউএছ) হেডছেট হিচাপে মুকলি কৰে পাৱাৰবিটছ ফিট । এপলৰ পুৰণি H1 চিপৰ সৈতে সজ্জিত ইয়াৰবাডসমূহ হৈছে বিটছ ফিট প্ৰ’ৰ সতেজ সংস্কৰণ । ইহঁতে সক্ৰিয় শব্দ বাতিল (ANC) লগতে এটা স্বচ্ছতা ধৰণ, অভিযোজিত সমতাকাৰী আৰু Dolby Atmos ৰ সৈতে ব্যক্তিগতকৃত স্থানীয় অডিঅ' সমৰ্থন কৰে । পাৱাৰবিটছ ফিট ঘাম আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IPX4 ৰেটিংৰ সৈতে চাৰিটা ভিন্ন ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ । ইয়াৰবাডসমূহে অন্তৰ্ভুক্ত চাৰ্জিং কেছৰ সৈতে 30 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বেটাৰী লাইফ প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে ।
ভাৰতত পাৱাৰবিটছ ফিট মূল্য, ৰং, উপলব্ধতা
ভাৰতত Powerbeats Fit ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 24,900 টকা । বৰ্তমান ইয়াৰবাডসমূহ এপলৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে জেট ব্লেক, গ্ৰেভেল গ্ৰে, স্পাৰ্ক অৰেঞ্জ আৰু পাৱাৰ পিংক ৰঙৰ বিকল্পত ক্ৰয় কৰিব পৰা যায় । কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্ট’ৰত উপলব্ধ হ’ব ।
Powerbeats ফিট স্পেচিফিকেশনসমূহ
ইয়াৰ পূৰ্বৰ দৰেই পাৱাৰবিটছ ফিটত ৱৰ্কআউট চেচনৰ সময়ত সুৰক্ষিত ফিট নিশ্চিত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা উইং টিপৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু কোম্পানীটোৱে কয় যে নতুন ডিজাইনটো বিটছ ফিট প্ৰ’তকৈ 20 শতাংশ অধিক নমনীয় । বেতাঁৰ হেডছেটটোৰ এৰগ’নমিক ডিজাইন আৰু মালিকানাধীন ড্ৰাইভাৰ আছে । Powerbeats Fit এপলৰ H1 চিপত চলে আৰু হেড ট্ৰেকিঙৰ সৈতে Personalized Spatial Audio সমৰ্থিত ।
iOS ডিভাইচসমূহৰ সৈতে Powerbeats Fit এ Apple ডিভাইচসমূহৰ মাজত স্বয়ংক্ৰিয় চুইচিং, Beats বা AirPods ৰ অন্য যোৰৰ সৈতে অডিঅ' অংশীদাৰী, Hey Siri সমৰ্থন আৰু ভুল স্থানত ৰখা ইয়াৰবাডসমূহৰ স্থান নিৰ্ণয়ৰ বাবে Find My ৰ সৈতে সংহতিকে ধৰি অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিটছ এপ ব্যৱহাৰ কৰি ৱান টাচ পেয়াৰিং, নিয়ন্ত্ৰণ কাষ্টমাইজ, বেটাৰীৰ অৱস্থা পৰীক্ষা, আৰু নিজৰ ইয়াৰবাডৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে ।
পাৱাৰবিটছ ফিটে এপলৰ এডাপ্টিভ ইকিউকো সমৰ্থন কৰে, যিয়ে পিন্ধাজনৰ কাণৰ ফিট আৰু আকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাস্তৱ সময়ত শব্দ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ মাইক্ৰ’ফোন ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰবাডত ডুৱেল বিম ফৰ্মিং মাইক্ৰ’ফোন আছে । বেছিভাগ Beats বেতাঁৰ হেডছেটৰ দৰে, Powerbeats Fit এ ANC আৰু স্বচ্ছতা ধৰণসমূহ সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ ঘাম আৰু ছিটিকি পৰা প্ৰতিৰোধৰ বাবে IPX4 ৰেটিং আছে ।
Powerbeats Fit য়ে চাৰ্জিং কেছৰ সৈতে 30 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বেটাৰী লাইফ প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে । প্ৰতিটো ইয়াৰফোনে প্ৰতিটো চাৰ্জত 7 ঘণ্টালৈকে প্লেবেক কৰিব পাৰে আৰু পাঁচ মিনিট দ্ৰুত চাৰ্জিঙৰ পিছত এঘণ্টা প্লেবেক কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে ।
বিটছে কয় যে পাৱাৰবিটছ ফিট চাৰ্জিং কেছ পূৰ্বৰ কেছতকৈ 17 শতাংশ সৰু । ইয়াৰবাডসমূহে ব্লুটুথ সংযোগ সমৰ্থন কৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কল ল'বলৈ অনুমতি দিয়ে বা স্পেচিয়েল অডিঅ' আৰু ডলবি এটমছৰ সৈতে ফেচটাইম আৰু এপলৰ চিৰি সহায়ক সক্ৰিয় কৰে ।
ইন-ইয়াৰ ডিটেকচনৰ সৈতে, Powerbeats Fit এ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্লে আৰু মিডিয়া বিৰতি কৰিব পাৰে যেতিয়া হেডছেট আপোনাৰ কাণৰ ভিতৰত বা বাহিৰত ক্ৰমে অন-ডিভাইচ নিয়ন্ত্ৰণসমূহ ANC আৰু স্বচ্ছতা মোডৰ মাজত চুইচ কৰিবলৈ, কল ল'বলৈ আৰু নিজৰ ফোনত হাত নোযোৱাকৈ ভয়েচ সহায়ক সক্ৰিয় কৰিবলৈ উপলব্ধ ।
