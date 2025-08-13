হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Poco M7 Plus 5G । হেণ্ডছেটটোত 7,000mAh ৰ বৃহৎ চিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী আছে যিয়ে 33W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ লগতে অন্য ফোন আৰু অন্যান্য আনুষংগিক সামগ্ৰীৰ বাবে ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটোৱে ইয়াৰ মূল্যৰ ছেগমেণ্টত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক বেটাৰী পেক কৰিছে । ইয়াত কোৱালকমৰ Snapdragon 6s Gen 3 SoC আছে, 8GB পৰ্যন্ত ৰেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই স্মাৰ্টফোনটোৱে দেশৰ বৰ্তমানৰ Poco M7 5G আৰু Poco M7 Pro 5G ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে সংযোগ হৈছে ।
ভাৰতত Poco M7 Plus 5G ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Poco M7 Plus 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ হয় 6GB + 128GB বিকল্পৰ বাবে 13,999 টকা, আনহাতে 8GB + 256GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 14,999 টকা । 19 আগষ্টৰ পৰা নিশা 12 বজাৰ পৰা দেশত ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । ইয়াক একুৱা ব্লু, কাৰ্বন ব্লেক আৰু ক্ৰ’ম ছিলভাৰ শ্বেডত বিক্ৰী কৰা হয় ।
ক্ৰেতাই তৎক্ষণাত এইচডিএফচি, এছবিআই বা আইচিআইচিআই বেংক কাৰ্ডৰ সৈতে 1000 টকা ৰেহাই লাভ কৰিব বা অতিৰিক্ত মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে যোগ্য ডিভাইচত 1000 টকাৰ এক্সচেঞ্জ বোনাছ লাভ কৰিব ।
Poco M7 Plus 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Poco M7 Plus 5G ত 144Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.9 ইঞ্চি Full-HD+ (1,080×2,340 পিক্সেল) স্ক্ৰীণ, 288Hz টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট আৰু 850 নিটছৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা স্তৰ আছে । ডিছপ্লেত কম নীলা পোহৰ, ফ্লিকাৰ-ফ্ৰী আৰু চাৰ্কেডিয়ান মানদণ্ডৰ বাবে ট্ৰিপল TÜV Rheinland প্ৰমাণীকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
আপুনি Poco M7 Plus 5G ত এটা Snapdragon 6s Gen 3 চিপছেট পাব, 8GB পৰ্যন্ত LPDDR4x ৰেমৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ৰেমটো ভাৰ্চুৱেলি 16 GB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি। ই 128GB পৰ্যন্ত UFS 2.2 অনব'ৰ্ড সংৰক্ষণ সমৰ্থন কৰে । এই হেণ্ডছেটটো এণ্ড্ৰইড 15 ভিত্তিক হাইপাৰঅ’এছ 2.0 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই ফোনটোৱে দুবছৰৰ বাবে ডাঙৰ অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু চাৰি বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰিব ।
অপটিক্সৰ বাবে Poco M7 Plus 5G ত 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু এটা ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা উপলব্ধ । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে । কেমেৰাসমূহে 1080p/ 30fps লৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে ।
Poco M7 Plus 5G ত 7,000mAh চিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী পেক কৰা হৈছে যিয়ে 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 18W ৰিভাৰ্ছ তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থিত । সংযোগৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, 4G, ব্লুটুথ 5.1, ৱাই-ফাই, জিপিএছ আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । হেণ্ডছেটটোত নিৰাপত্তাৰ বাবে কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ ধূলি আৰু স্প্লেচ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে । এই ফোনটোৰ জোখ 169.48×80.45×8.40 মিমি আৰু ওজন 217 গ্ৰাম ।
