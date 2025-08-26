হায়দৰাবাদ: বহু প্ৰত্যাশিত ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি - ই ভিটাৰা, ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে আগশাৰীৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকিয়ে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত মবিলিটি গ্ল’বেল 2025 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল এই গাড়ীখন । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ইয়াক ভাৰতত সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেও নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰে । ব্ৰেণ্ডটোৰ নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ী নিৰ্মাণ ইউনিট আৰু এটা লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী নিৰ্মাণ উদ্যোগ আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী - নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব ।
মাৰুতি ছুজুকিয়ে ভাৰতত ই ভিটাৰা নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়াক সমগ্ৰ বিশ্বৰ 100 খন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হ’ব । লগতে এছ ইউ ভি আৰু অন্যান্য হাইব্ৰিড বাহনৰ বেটাৰী পেকও এতিয়া গুজৰাটত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ হাইব্ৰিড বাহনৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা বেটাৰী ইলেক্ট্ৰ’ড প্লাণ্ট উদ্বোধন কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে ভাৰতক বেটাৰী নিৰ্মাণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । ই-ভিটাৰা গাড়ী নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব এছেম্বলি লাইন ।
মোদীয়ে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ পাচতে ই-ভিটাৰাৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব হান্সালপুৰ প্লাণ্টত । দীপাৱলীৰ ভিতৰত এই বাহনসমূহৰ উৎপাদন ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ দেশতে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে কোম্পানীটোৱে । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অটো নিৰ্মাতা মাৰুতি ছুজুকিৰ এই পদক্ষেপে বৈদ্যুতিক বাহন খণ্ডত নতুন প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাই নহয়, ভাৰতীয় অটো উদ্যোগক আৰু অধিক বিশ্ব বজাৰলৈ লৈ যাব বুলিও আত্মবিশ্বাস জগাই তুলিছে ।
2025 চনত ভাৰত মবিলিটি গ্ল’বেল এক্সপ’ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাৰুতি ছুজুকিয়ে প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি ই-ভিটাৰা উন্মোচন কৰিছিল । সেই সময়ত এই বাহনখন বহু জল্পনা-কল্পনাৰ বিষয় আছিল । তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰায় 7-8 মাহ সময় পাৰ হ'ল । এতিয়া কনচেপ্ট বাহনখন বজাৰত মুকলি হ’বলৈ সাজু হোৱাৰ খবৰে অটোম’বাইল খণ্ডত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বেটাৰী প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ই-ভিটাৰা 49 কিলোৱাট ঘণ্টা আৰু 61 কিলোৱাট ঘণ্টা ক্ষমতাসম্পন্ন বেটাৰী পেকৰ সৈতে দুটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ হ’ব । দুয়োটা বিকল্প গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ডিজাইন কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে অনুমান কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ দিব । অৰ্থাৎ এই SUV খন কেৱল দৈনন্দিন যাতায়তৰ বাবেই নহয় দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বাবেও উপযোগী ।
