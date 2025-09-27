ETV Bharat / technology

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে ‘স্বদেশী’ 4জি নেটৱৰ্ক

টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ 92,600 টা 4G প্ৰযুক্তি ছাইটকে ধৰি 97,500 ৰো অধিক মোবাইল 4G টাৱাৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 5:05 PM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ওড়িশাৰ ঝাৰছুগুডাত উদ্ধোধন কৰে ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড (BSNL) ৰ ‘স্বদেশী’ 4জি নেটৱৰ্ক ৷ দেশৰ দূৰসংযোগ খণ্ডৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । BSNL ৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি এই মুকলি অনুষ্ঠানত জটিল আন্তঃগাঁথনিত থলুৱা প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

সংবাদ সংস্থা PTI ৰ বাতৰি অনুসৰি, বিষয়াসকলে এই উন্নয়নক ডিজিটেল সংযোগ সম্প্ৰসাৰণ আৰু গ্ৰাম্য সবলীকৰণক লাভান্বিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক মূল মাইলৰ খুঁটি হিচাপে অভিহিত কৰিছে । এটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘স্বদেশী’ 4G নেটৱৰ্কৰ ৰোলআউট ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ডিজিটেল বিভাজন দূৰ কৰা আৰু গ্ৰাম্য সম্প্ৰদায়ক সবলীকৰণ কৰা এক পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপ, একে সময়তে BSNL ৰ 5G উন্নীতকৰণ আৰু সংহতিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা হৈছে ।”

উন্মোচনৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিএছএনএলে নিৰ্মাণ কৰা 97,500 ৰো অধিক ম’বাইল 4G টাৱাৰ কমিচন দিয়ে, য’ত নতুন 4G প্ৰযুক্তিৰ সৈতে 92,600 টা ছাইট আছে । প্ৰায় 37,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে স্থাপন কৰা এই টাৱাৰসমূহত সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ভাৰতক ঘৰুৱা টেলিকম উৎপাদন ক্ষমতা থকা জাতিৰ নিৰ্বাচিত গোটৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হৈছে ।

‘স্বদেশী’ 4G নেটৱৰ্ক মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আগন্তুক দশকে ওড়িশাক সমৃদ্ধিৰ দিশে আগুৱাই নিব । তেওঁ অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যানৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰি সম্পদ সমৃদ্ধ ৰাজ্যখনে অধিক উন্নতি কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।

নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা ভাৰতত নিৰ্মিত নেটৱৰ্কটো ক্লাউড ভিত্তিক আৰু ভৱিষ্যতে উন্নীতকৰণৰ বাবে খাপ খুৱাব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ভাৰতত নিৰ্মিত এই নেটৱৰ্ক ক্লাউড ভিত্তিক, ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু আৰু নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে 5G লৈ উন্নীতকৰণ কৰিব পৰা যায় ।

এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে পূৰ্বতে সংযোগহীন 26,700 ৰো অধিক গাঁও সংযোগ কৰা হ’ব, য’ত ওড়িশাৰ 2472 খন গাঁৱকে ধৰি বহুতো গাঁও দুৰ্গম, সীমান্ত আৰু মাওবাদ প্ৰভাৱিত অঞ্চলত অৱস্থিত । বিএছএনএলে আশা কৰিছে যে এই সম্প্ৰসাৰণে অভাৱগ্ৰস্ত জনসংখ্যাৰ বাবে মোবাইল সেৱাৰ সুবিধা যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব ।

কভাৰেজ সম্প্ৰসাৰণৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডিজিটেল অংশগ্ৰহণ আৰু যোগাযোগ চেনেল বৃদ্ধি কৰা ।

এই ৰোলআউটৰ এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে সৌৰশক্তিচালিত টাৱাৰৰ ব্যৱহাৰ, যাৰ ফলত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ সেউজ টেলিকম ছাইটৰ ক্লাষ্টাৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে সংযোগ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগতে বহনক্ষম আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নক প্ৰসাৰ কৰা ।

গাঁওসমূহক সংযোগ কৰাটো ভাৰতৰ সংযোগৰ বাবে গেম চেঞ্জাৰ হ’ব বুলি আঙুলিয়াই দি মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবিছে কয়, "পিএম মোদীৰ নেতৃত্বত আমি বিশুদ্ধ থলুৱা প্ৰযুক্তি বিকশিত কৰিছো । যেতিয়া সংযোগ গাঁওসমূহত উপনীত হয়, তেতিয়াহে আমি তেওঁলোকক বিশ্বৰ সৈতে সংযোগ কৰিম ।"

ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ডিজিটেল ভাৰত নিধি পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ 100 শতাংশ 4G চেচুৰেচন নেটৱৰ্কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে, যিয়ে 29,000 ৰ পৰা 30,000 গাঁৱৰ মাজত এক কেন্দ্ৰীভূত, মিছন-ম’ড প্ৰকল্পত সংযোগ কৰে ।

