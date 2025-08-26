ETV Bharat / technology

গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে মাৰুতি ছুজুকিৰ প্ৰথমখন বৈদ্যুতিক বাহন e-Vitara - MODI LAUNCHES SUZUKI’S EVITARA

গুজৰাটৰ হান্সালপুৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ই-ভিটাৰা নামৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া বেটাৰী ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলছ (BEV)ৰ আজি শুভাৰম্ভ কৰে ।

গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে মাৰুতি চুজুকিৰ প্ৰথমখন বৈদ্যুতিক বাহন e-Vitara (PTI)
ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 3:32 PM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে গুজৰাটৰ হান্সালপুৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ পৰা মাৰুতি ছুজুকিৰ প্ৰথমখন বৈদ্যুতিক বাহন ই-ভিটাৰা মুকলি কৰে । ইউৰোপ আৰু জাপানৰ দৰে উন্নত বজাৰকে ধৰি এশৰো অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হ’ব মেড-ইন-ইণ্ডিয়া বেটাৰীযুক্ত এই ইলেক্ট্ৰিক বাহনখন । ইয়াৰ মুকলিৰ লগে লগে ভাৰতে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বাবে ছুজুকিৰ বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছুজুকি মটৰ প্লাণ্টত দুটা ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিও উদ্বোধন কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতিযোগে কয়, “এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপসমূহে একেলগে ভাৰতৰ সেউজ গতিশীলতাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হিচাপে উত্থান সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে আৰু লগতে মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়বদ্ধতাক আগুৱাই লৈ যায় ।”

সেউজ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ দিশত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি পি এম-এ টিডিএছ লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী প্লাণ্টত হাইব্ৰিড বেটাৰী ইলেক্ট্ৰ’ডৰ স্থানীয় উৎপাদন আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ বেটাৰী পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ উদ্বোধন কৰে । টোছিবা, ডেনছ’ আৰু ছুজুকিৰ যৌথ সহযোগিতাত এই উদ্যোগটোৱে ঘৰুৱা উৎপাদন আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ উদ্ভাৱন বৃদ্ধি কৰিব । এই বিকাশে নিশ্চিত কৰিছে যে বেটাৰীৰ মূল্যৰ আশী শতাংশতকৈ অধিক এতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মোদীয়ে কয় যে, "ভাৰতৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সন্ধান আৰু সেউজ গতিশীলতাৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন । হান্সালপুৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া কাৰ্যসূচীত ই-ভিটাৰাক ফ্লেগ অফ কৰা হ’ব ।"

গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে মাৰুতি চুজুকিৰ প্ৰথমখন বৈদ্যুতিক বাহন e-Vitara (ANI/DD)

তেওঁ লগতে কয়, "এই বেটাৰী ইলেক্ট্ৰিক বাহন (বি ই ভি) ভাৰতত নিৰ্মিত আৰু ইয়াক এশৰো অধিক দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হ'ব । আমাৰ বেটাৰী পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ এক বৃহৎ বুষ্ট হিচাপে গুজৰাটৰ এটা প্লাণ্টতো হাইব্ৰিড বেটাৰী ইলেক্ট্ৰ'ডৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব ৷"

মাৰুতি ছুজুকি ই-ভিটাৰা: বৈশিষ্ট্য

মাৰুতি ই-ভিটাৰাই একক সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত 500 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ড্ৰাইভিং ৰেঞ্জৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । যাত্ৰী সুৰক্ষাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 7 টা এয়াৰবেগ, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, অটো-হ’ল্ডৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্কিং ব্ৰেক আৰু লেভেল-2 এডিএএছ বৈশিষ্ট্য থাকিব । ইয়াৰ লগতে পেনোৰামিক ছানৰুফ, অটোমেটিক ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট দিয়া হৈছে । দুটা বেটাৰী পেক অপচনৰ সৈতে এই ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি মুকলি কৰিছে মাৰুতিয়ে ।

ইয়াৰ সৰু 49 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক আছে যিয়ে সন্মুখৰ অক্ষত মটৰৰ সহায়ত 144hp শক্তি উৎপন্ন কৰে, আনহাতে বৃহৎ 61 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকে একক মটৰ ছেটআপত 174hp শক্তি উৎপাদন কৰে । বৃহৎ বেটাৰী পেক ভেৰিয়েন্টটোৱে ডুৱেল-মটৰ অল-হুইল ড্ৰাইভ ছেটআপো লাভ কৰে ।

