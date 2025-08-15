ETV Bharat / technology

ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে - INDIA SPACE STATION PLAN

79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাক তেওঁৰ ঐতিহাসিক ISS অভিযানৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ৷ মহাকাশ সম্পৰ্কীয় পৰিকল্পনাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷

PM congratulates Shubhanshu Shukla, says India on track to build space station
79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 5:18 PM IST

হায়দৰাবাদ: লালকিল্লাত অনুষ্ঠিত 79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতে মহাকাশ খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত কাম কৰি আছে । তেওঁ নিশ্চিত কৰে যে দেশখনে প্ৰথমটো থলুৱা মানৱ মহাকাশ যাত্ৰা অভিযান গগনযানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

মোদীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে, "ভাৰতে নিজাকৈ মহাকাশ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে শেহতীয়া এক্সিয়াম-4 ব্যক্তিগত মহাকাশ অভিযানৰ অংশ হিচাপে থকা গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লা পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছে ।"

শুকুৰবাৰে লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় বায়ুসেনা গোটৰ অধিনায়ক শুভাংশু শুক্লাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ (আই এছ এছ) ঐতিহাসিক অভিযানৰ বাবে অভিনন্দন জনাই ভাৰতে নিজাকৈ মহাকাশ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছে বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।

তেওঁ কয়, "79 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মহাকাশ খণ্ডৰ সাফল্যই সমগ্ৰ ভাৰতীয় জাতিটোক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে । আমাৰ গ্ৰুপৰ কেপ্তেইন শুভাংশু শুক্লা মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি আহিছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাকাশ খণ্ডত ভাৰতৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰি উল্লেখ কৰে যে এতিয়া 300 ৰো অধিক ষ্টাৰ্টআপে উদ্যোগটোত কাম কৰি আছে ।

গগনযানত ব্যস্ত ইছৰো

ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই বৰ্তমান গগনযানৰ বাবে কাম কৰি আছে, 2027 চনত উৎক্ষেপণৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন নামেৰে পৰিচিত ভাৰতৰ নিজা মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ প্ৰথমটো মডিউল 2028 চনত উৎক্ষেপণৰ কথা, 2035 চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ষ্টেচন সম্পূৰ্ণ হ’ব ।

25 জুনত ফ্ল’ৰিডাৰ পৰা উৰা মৰা গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভাংছু শুক্লাৰ শেহতীয়া অভিযানটোৱে 26 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ডক কৰে । আন তিনিজন মহাকাশচাৰীৰ সৈতে—পেগি হুইটছন (আমেৰিকা), স্লাওছ উজনানস্কি-উজনিভস্কি (প’লেণ্ড) আৰু টিবৰ কাপু (হাংগেৰী)—এই সময়ছোৱাত শুক্লাই 60 টাতকৈও অধিক পৰীক্ষা আৰু 20 টা আউটৰিচ অধিবেশন চলাইছিল ৷ 18 দিনীয়া অভিযানৰ অন্ত পেলাই 15 জুলাইত পৃথিৱীলৈ উভতি আহে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লা ।

