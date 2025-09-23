ভাৰতত মুকলি হ’ল Perplexity ৰ Comet ব্ৰাউজাৰ; AI ৰ সহায়ত সম্ভৱ হ’ব স্মাৰ্ট ব্ৰাউছিঙৰ

ভাৰতত মুকলি হ’ল Perplexity ৰ Comet ব্ৰাউজাৰ; AI ৰ সহায়ত সম্ভৱ হ’ব স্মাৰ্ট ব্ৰাউছিঙৰ
ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে Perplexity ৰ নতুন কমেট ব্ৰাউজাৰ, যিয়ে AI ৰ সহায়ত ব্ৰাউজিঙক স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে ।
হায়দৰাবাদ: ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং অভিজ্ঞতা বহুত ভাল আৰু উন্নত হ’বলৈ ওলাইছে । পাৰ্প্লেক্সিটিয়ে ভাৰতত মুকলি কৰিছে এআই চালিত কমেট ব্ৰাউজাৰ । বৰ্তমান ই macOS আৰু Windows ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ । অৱশ্যে বৰ্তমান ই কেৱল পাৰ্প্লেক্সিটি প্ৰ’ৰ গ্ৰাহকৰ বাবেহে উপলব্ধ । গতিকে বিনামূলীয়া ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে অলপ বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
ভাৰতত আৰম্ভ হ’ল ধুমকেতু ব্ৰাউজাৰ
2025 চনৰ জুলাই মাহত বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হৈছিল কমেট ব্ৰাউজাৰ । ইয়াৰ অনন্য বৈশিষ্ট্য হ’ল ই এআই ভিত্তিক সঁহাৰি প্ৰযুক্তিক পোনপটীয়াকৈ ব্ৰাউজিঙত একত্ৰিত কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । ব্ৰাউজাৰত এটা AI-চালিত চাইডবাৰ সহায়ক আছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক একাধিক টেব আৰু প্ৰকল্পৰ মাজেৰে নেভিগেট কৰাত সহায় কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, আপুনি এই সহায়কৰ সৈতে ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইটত ডেলিভাৰীৰ সময় সহজেই তুলনা কৰিব পাৰে ।
এই AI ব্ৰাউজাৰে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বিভিন্ন ই-কমাৰ্চ চাইটৰ পৰা ডেলিভাৰীৰ সময়সমূহ এটা উইণ্ড'ত তুলনা কৰিবলৈ দিয়ে বা এটা ৱেবপেজক পোনপটীয়াকৈ ইমেইললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ দিয়ে । তদুপৰি ব্ৰাউজাৰে কেৱল টেক্সট কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি মিটিং শ্বেডুলিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনলাইন শ্বপিংলৈকে কাম কৰিব পাৰে ।
মোবাইল সংস্কৰণৰ বাবে প্ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচন
ভাৰতৰ গুগল প্লে ষ্ট’ৰত প্ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে কমেট ব্ৰাউজাৰৰ মোবাইল সংস্কৰণ উপলব্ধ । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইয়াৰ মুকলি হ’ব পাৰে । অৱশ্যে এপ ষ্ট’ৰত তালিকাভুক্ত নোহোৱাৰ বাবে iOS ব্যৱহাৰকাৰীসকলে অপেক্ষা কৰিব লাগিব।
Preplexity Comet Browser সংস্থাপন কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ (উইণ্ড'জ আৰু মেকৰ বাবে)
- প্ৰথম পৰ্যায়: ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে অফিচিয়েল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ perplexity.ai/comet চাব লাগিব ।
- দ্বিতীয় পৰ্যায়: ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চিষ্টেম অনুসৰি অৰ্থাৎ উইণ্ড'জ বা মেক অনুসৰি "ডাউনলোড" বুটামত ক্লিক কৰক ।
- তৃতীয় পৰ্যায়: এতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰা ইনষ্টলাৰ ফাইলটো চলাব লাগিব ।
- চতুৰ্থ পৰ্যায়: যদি আপুনি Windows ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰ্দাত দিয়া নিৰ্দেশনাসমূহ অনুসৰণ কৰি সংস্থাপন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
- পঞ্চম পৰ্যায়: যদি আপুনি এটা Mac ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপুনি Comet আইকনটো এপ্লিকেচনসমূহ ফোল্ডাৰলৈ টানিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত সংস্থাপন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
- ষষ্ঠ পৰ্যায়: ইনষ্টল কৰাৰ পিছত উইণ্ড’জৰ ষ্টাৰ্ট মেনুৰ পৰা আৰু মেকৰ এপ্লিকেচন ফোল্ডাৰৰ পৰা কমেট ব্ৰাউজাৰ খোলক ।
- সপ্তম পৰ্যায়: এতিয়া আপুনি আপোনাৰ Perplexity একাউণ্টৰ সৈতে চাইন ইন কৰিব লাগিব বা এটা নতুন একাউণ্ট সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু ছেটআপ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা
পাৰ্প্লেক্সিটিয়ে ইংগিত দিছে যে ভৱিষ্যতে কমেট ব্ৰাউজাৰটো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশন আৰু স্থিৰতা উন্নত কৰিবলৈ নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰা হ’ব ।
