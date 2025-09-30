বৈদ্যুতিক গাড়ীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হৈ পৰিল এই বৈশিষ্ট্য; কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰিলে জাননী

ETV Bharat / technology

ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বাবে একাউষ্টিক ভেহিকেল এলাৰ্ট চিষ্টেম (AVS) বাধ্যতামূলক কৰি MoRTH-এ এক খচৰা অধিসূচনা জাৰি কৰিছে ।

September 30, 2025

হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে এক খচৰা অধিসূচনা জাৰি কৰি অহা বছৰৰ পৰা একাউষ্টিক ভেহিকেল এলাৰ্ট চিষ্টেম (এভিএছ) বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাসমূহে পথচাৰীসকলক বৈদ্যুতিক বাহনৰ কাষ চাপি অহাৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে, কিয়নো আইচিই চালিত গাড়ীৰ তুলনাত এইবোৰ তুলনামূলকভাৱে নিস্তব্ধ ।

MoRTH-এ জাৰি কৰা অধিসূচনাত কোৱা হৈছে, “তদুপৰি, নতুন মডেলৰ ক্ষেত্ৰত 2026 চনৰ 1 অক্টোবৰ আৰু তাৰ পিছত আৰু বৰ্তমানৰ মডেলৰ ক্ষেত্ৰত 2027 চনৰ 1 অক্টোবৰত এম আৰু এন শ্ৰেণীৰ বিদ্যুৎচালিত বাহনত সময়ে সময়ে সংশোধন কৰা এআইএছ-173 ত উল্লেখ কৰা শুনানিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা এভিএছ লগোৱা হ’ব ।”

উল্লেখ্য যে, কেটেগৰী এম আৰু এন ইভি ক্ৰমে যাত্ৰী আৰু মাল পৰিবহণৰ বাবে । পথচাৰী, চাইকেল আৰোহী আৰু অন্যান্য পথ ব্যৱহাৰকাৰীক সতৰ্ক কৰিবলৈ বৈদ্যুতিক বাহনে ঘণ্টাত 20 কিলোমিটাৰৰ তলৰ বেগত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত শব্দ নিৰ্গত কৰিব । আমেৰিকাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি গেছলিন আৰু ডিজেল গাড়ীতকৈ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীয়ে পথচাৰীৰ সংঘৰ্ষৰ আশংকা 20 শতাংশ বেছি আৰু কম বেগত গাড়ী চলালে এই আশংকা 50 শতাংশ বৃদ্ধি পায় । মন কৰিবলগীয়া যে আমেৰিকা, জাপান, ইউৰোপত AVAS বাধ্যতামূলক ।

ভাৰতত AVAS ৰ সৈতে বৈদ্যুতিক বাহন

উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, ভাৰতত বৰ্তমান AVAS ৰ সৈতে কেইখনমান গাড়ী বিক্ৰী কৰা হয়, য’ত MG Comet EV, Tata Curvv EV আৰু Hundai Creta Electric আদি মডেল আছে । ইয়াৰ উপৰিও মহিন্দ্ৰা XEV 9e আৰু BE6 সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক SUV সমূহো এই সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ ।

