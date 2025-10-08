Paytm এ মুকলি কৰিলে AI চালিত প্লেবেক ৰেপ; ব্যৱহাৰকাৰীৰ কি কি সুবিধা হ’ব ?
Paytm এ মুকলি কৰিলে AI চালিত প্লেবেক ৰেপ ৷ এই বৈশিষ্ট্যই মাহেকীয়া খৰচক এক আকৰ্ষণীয় আৰু পাৰস্পৰিক অভিজ্ঞতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব ।
Published : October 8, 2025 at 11:10 AM IST
হায়দৰাবাদ: পেটিএম ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে ‘প্লেবেক’, যিটো হ’ব এক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা চালিত অভিজ্ঞতা ৷ এই নতুন বৈশিষ্ট্যই বিগত মাহৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ ব্যক্তিগতকৃত ৰেপ ৰিকেপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । এই প্ৰথম উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে পেটিএম-এ বিত্তীয় অন্তৰ্দৃষ্টিলৈ এক আকৰ্ষণীয় পৰিৱৰ্তন আনে, যাৰ ফলত খৰচৰ প্ৰতি নজৰ ৰখাটো সহজ হৈ পৰাৰ লগতে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে ।
প্লেবেক পেটিএম এপৰ ‘বেলেন্স এণ্ড হিষ্ট্ৰী’ অংশত দেখা যায়, য’ত এআইয়ে খৰচৰ তথ্যক কাষ্টম ৰেপ পদ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । ৰেপৰ গীতসমূহে সৃষ্টিশীলভাৱে বজাৰ কৰা, খাদ্য, ভ্ৰমণ আৰু উপযোগী সামগ্ৰীৰ দৰে শিতানসমূহৰ খৰচৰ বৰ্ণনা কৰে, মাহেকীয়া খৰচক এক আকৰ্ষণীয় আৰু পাৰস্পৰিক অভিজ্ঞতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । বৰ্তমান উচ্চ লেনদেনকাৰী পেটিএম গ্ৰাহকক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ৰোল আউট কৰা প্লেবেক ইয়াৰ বিটা পৰ্যায়ত আছে আৰু কোম্পানীয়ে ইয়াৰ চলি থকা এআই উদ্ভাৱন যাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে ব্যৱহাৰকাৰীৰ মতামতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰি যাব ।
কোম্পানীটোৰ মুখপাত্ৰই কয়, "আমাৰ প্লেবেক, ভাৰতৰ প্ৰথম এআই-চালিত ৰেপ, খৰচ অনুসৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক আকৰ্ষণীয় অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ৷ যাৰ ফলত মাহেকীয়া খৰচৰ ওপৰত নজৰ ৰখাটো সহজ হৈ পৰে । ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলে আজি তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখনক কন্টেন্ট হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু আমি ৰুটিন খৰচৰ বিৱৰণীক আকৰ্ষণীয় আৰু সম্পৰ্কীয় কিবা এটালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সুযোগ দেখিলো ।"
AI will allow us to create products that weren’t possible before.— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) October 6, 2025
Like making a song of your spends !
⭐️Here is our first AI-first offering. ⭐️
And, we are raising the bar in consumer UPI payments. 📲@Paytm team has created Paytm Playback - an in-house voice model, and… pic.twitter.com/jwKNeaMV19
Paytm ত মাহেকীয়া খৰচৰ ৰেপ কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি
- Paytm App খোলক আৰু নিশ্চিত কৰক যে ইয়াক শেহতীয়া সংস্কৰণলৈ আপডেট কৰা হৈছে ৷
- হোম স্ক্ৰীণত ‘Balance & History’ লৈ যাওক
- যোৱা মাহৰ পেমেণ্টৰ ব্যক্তিগতকৃত ৰেপ সৃষ্টি কৰিবলৈ ‘Paytm Playback’ বেনাৰত টেপ কৰক । নতুবা, https://m.paytm.me/PaytmPlayback ত ক্লিক কৰক
- AI ক ইয়াৰ কাম কৰিবলৈ দিয়ক আৰু আপোনাৰ খৰচৰ তথ্যক সুৰক্ষিতভাৱে এটা আকৰ্ষণীয় ৰেপ গীতলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক ।
- Rap Song টো Vibe কৰাৰ লগতে বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক
ভাৰতৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য পেমেণ্ট প্লেটফৰ্ম Paytm-এ সুবিধা আৰু সুৰক্ষা উন্নত কৰা নতুন বৈশিষ্ট্যৰে মোবাইল পেমেণ্ট বৃদ্ধি কৰি আহিছে । ইয়াৰ মূল প্ৰডাক্ট উদ্ভাৱনসমূহৰ ভিতৰত আছে টিউচন মাচুল আৰু ইউটিলিটি বিলৰ দৰে পুনৰাবৃত্তিমূলক খৰচবোৰৰ বিষয়ে জাননী দিয়া, সহজে খৰচ অনুসৰণ আৰু পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰা এটা স্মাৰ্ট মাহিলী খৰচৰ সাৰাংশ প্ৰদান কৰা, গোপনীয়তা নিশ্চিত কৰিবলৈ ব্যক্তিগতকৃত ইউপিআই আইডি, লেনদেন লুকুৱা বা লুকুৱাই ৰখাৰ ক্ষমতা আদি ।
