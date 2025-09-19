ETV Bharat / technology

আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ 2025: ভাৰতবাসীয়ে দেখিবলৈ পাবনে বছৰৰ অন্তিমটো আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ ?

চলিত মাহতেই হ’ব বছৰটোৰ অন্তিমটো আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ ৷ ভাৰতীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিবনে সেই দৃশ্য জানো আহক বিতংকৈ --

Partial solar eclipse 2025: Will India get to see the year's last eclipse?
প্ৰতীকাত্মক ছবি (File Photo/ AP)
Published : September 19, 2025 at 1:47 PM IST

হায়দৰাবাদ: ৰক্তিম চন্দ্ৰ পৰিঘটনাৰ কিছুদিন পিছতে আন এক আকাশী পৰিঘটনাৰ সূচনা হ’ব ৷ আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰ পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ পৰা পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই আকাশী পৰিঘটনা সংঘটিত হ’ব । আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ তেতিয়াই হয় যেতিয়া চন্দ্ৰ পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় সূৰ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে নেদেখা হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আধা দেখিবলৈ পোৱা যায় । সূৰ্যক সম্পূৰ্ণৰূপে নেদেখা হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ এটা অংশ ‘কামুৰি’ থকা যেন দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

উমব্ৰা (Umbra), যিটো ছাঁৰ আন্ধাৰ, কেন্দ্ৰীয় অংশ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থাকিলে সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণৰ সৃষ্টি কৰে । ইফালে পেনুম্ব্ৰা হৈছে আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণৰ সৃষ্টি কৰা পাতল বাহিৰৰ ছাঁ । আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত আপুনি পেনুম্ব্ৰাত থিয় হৈ থাকে, গতিকে সূৰ্যৰ মাত্ৰ এটা অংশহে চন্দ্ৰই ঢাকি ৰাখে ।

আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ কেতিয়া হ’ব ?

21 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে চন্দ্ৰই সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত পাৰ হৈ সৌৰ ডিস্ক আংশিকভাৱে বন্ধ কৰি দিব । প্ৰাইম ভিউইং জ’নত থকা পৰ্যবেক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সূৰ্যৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ অস্পষ্ট হোৱা দেখিব, আনহাতে এছিয়া আৰু ভাৰতকে ধৰি বিশ্বৰ আন আন ঠাইত এই পৰিঘটনাটো একেবাৰেই অনুভৱ নহ’ব ।

এয়া চলিত বছৰৰ চতুৰ্থ আৰু অন্তিমটো সূৰ্যগ্ৰহণ । মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই বছৰৰ সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণ ৷ চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে সমগ্ৰ এছিয়াবাসীৰ বাবে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল ‘ৰক্তিম চন্দ্ৰ’ । এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ সমগ্ৰ ভাৰততে বহুলভাৱে দেখা গৈছিল যদিও আগন্তুক সূৰ্যগ্ৰহণটো কেৱল দক্ষিণৰ আকাশতহে দেখা যাব ।

জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে সূৰ্য, চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীয়ে পূৰ্ণিমা বা অমাৱস্যাৰ সময়ত চন্দ্ৰ কক্ষপথৰ ন'ডসমূহৰ কাষেৰে একাকাৰ হ'লেই সূৰ্যগ্ৰহণ প্ৰায়ে যোৰ বা থুপত আহে । এই ক্ষেত্ৰত সময়ে ভাৰত আৰু এছিয়াৰ বাকী অংশক বাদ দি চন্দ্ৰৰ ছাঁৰ পথটো বহু দক্ষিণলৈ ৰাখে ।

ভাৰতত দেখা যাবনে এই আকাশী পৰিঘটনা ?

ভাৰতৰ জ্যোৰ্তিবিজ্ঞানীসকলৰ লগতে আকাশী পৰিঘটনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকসকলে এই ঘটনাৰ সাক্ষী হ’ব নোৱাৰিব । কাৰণ আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ মূলতঃ বিশ্বৰ দক্ষিণ অংশতহে দেখা যাব - এন্টাৰ্কটিকা, নিউজিলেণ্ড আৰু দক্ষিণ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটা সংকীৰ্ণ অংশত এই দৃশ্য নিখুঁতভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব । বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা অনুসৰি অকলেণ্ডৰ দৰে চহৰত 60% পৰ্যন্ত কভাৰেজ দেখা যাব, আনহাতে ক্ৰাইষ্টচাৰ্চ (69%), ৱেলিংটন (66%) আৰু ইনভাৰকাৰগিলে (72%) আৰু অধিক দৰ্শনীয় দৃশ্য উপভোগ কৰিব ।

আনহাতে, প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দ্বীপপুঞ্জ টংগাত 32%, ফিজিত 27%, কুক দ্বীপপুঞ্জত 23% আৰু চামোয়াত প্ৰায় 17% দেখা যাব । এন্টাৰ্কটিকা মহাদেশৰ মাৰাম্বিঅ’ বেছত মাত্ৰ 5 শতাংশৰ পৰা মাৰিঅ’ জুচি ষ্টেচনত 72 শতাংশ পৰ্যন্ত দেখা যাব । ৰাছ আইচ শ্বেল্ফত প্ৰায় 65% দেখা যাব, আনহাতে মেকমাৰ্ডো ষ্টেচনত প্ৰায় 69% দেখা যাব ।

2026 বৰ্ষত হ’বলগীয়া বিৰল সূৰ্যগ্ৰহণ

আগন্তুক বৰ্ষ অৰ্থাৎ 2026 চনত এই দশকৰ কিছুমান নাটকীয় সূৰ্যগ্ৰহণৰ পৰিঘটনা সংঘটিত হ’ব । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এন্টাৰ্কটিকাৰ ওপৰেৰে এটা দৰ্শনীয় “জুইৰ আঙঠি” বাৰ্ষিক সূৰ্যগ্ৰহণ পাৰ হ’ব, আনহাতে আগষ্ট মাহত আৰ্কটিক, গ্ৰীণলেণ্ড, আইচলেণ্ড আৰু স্পেইনৰ কিছু অংশত সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যাব ।

উল্লেখ্য যে জ্যোৰ্তিবিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে অহা সপ্তাহৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰত্যক্ষ সাক্ষী হ’ব নোৱাৰিলেও দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহে শ্বেয়াৰ কৰা লাইভ গ্ল’বেল ষ্ট্ৰিম আৰু ছবিসমূহ অনুসৰণ কৰিব পাৰিব ।

আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ 2025YEAR’S LAST ECLIPSEPARTIAL SOLAR ECLIPSE 2025SOLAR ECLIPSE 2025

