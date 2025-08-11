হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Oppo K13 Turbo আৰু K13 Turbo Pro হেণ্ডছেট । 80W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী আৰু 7,000 বৰ্গ মিমি ভিচি কুলিং ইউনিট । স্মাৰ্টফোনসমূহত সক্ৰিয় শীতলতাৰ বাবে ইনবিল্ট ফেন ইউনিট আৰু এয়াৰ ডাক্ট আছে । ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আৰু 16 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি শ্বুটাৰ আছে । এই ফোনসমূহে পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IPX6, IPX8 আৰু IPX9 ৰেটিং পূৰণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে । উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমে জুলাই মাহত চীনত এই মডেলসমূহ মুকলি কৰা হৈছিল ।
Oppo K13 Turbo, Oppo K13 Turbo Pro ভাৰতত মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Oppo K13 Turbo ৰ মূল্য আৰম্ভ হয় 8GB + 128GB বিকল্পৰ বাবে 27,999 টকা ৷ আনহাতে 8GB + 256GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 29,999 টকা । ইয়াক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্পল, নাইট হোৱাইট আৰু মিডনাইট মেভেৰিক শ্বেডত উপলব্ধ কৰা হৈছে আৰু 18 আগষ্টত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
From power-packed gaming to effortless multitasking, the K13 Turbo does it all.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
And at just ₹24,999, there’s no reason to hold back.
Go ahead, make it yours today.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/WJtCQVy5CB
ইফালে, Oppo K13 Turbo Pro ৰ মূল্য 8GB + 256GB আৰু 12GB + 256GB ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনৰ বাবে ক্ৰমে 37,999 টকা 39,999 টকা । 15 আগষ্টৰ পৰা মিডনাইট মেভেৰিক, পাৰ্পল ফেণ্টম আৰু ছিলভাৰ নাইট ৰঙৰ ৰূপত বিক্ৰী হ’ব এই ফোনটো ।
ফ্লিপকাৰ্ট, অপ্প’ ইণ্ডিয়া ই-ষ্ট’ৰ আৰু নিৰ্বাচিত অফলাইন খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে দেশত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব অপ্প’ K13 টাৰ্বো ছিৰিজৰ স্মাৰ্টফোন ৷ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডত 3000 তৎক্ষণাত ৰেহাই আৰু 9 মাহলৈকে বিনামূলীয়া ইএমআই বিকল্প ।
বাহ্যিক শীতলতাৰ বাবেও অপ্প’ই মুকলি কৰিছে টাৰ্বো বেক ক্লিপ আৰু ইয়াৰ মূল্য 3999 টকা ।
Oppo K13 Turbo, Oppo K13 Turbo Pro স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
All-day. All-night.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
All charged in no time.
7000 mAh + 80W SUPERVOOC.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/sUQ6QSfGBJ
Oppo K13 Turbo ছিৰিজৰ স্মাৰ্টফোন দুয়োটাতে 6.80 ইঞ্চি 1.5K (1,280×2,800 পিক্সেল) AMOLED ডিছপ্লে আছে, প্ৰত্যেকৰে 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 240Hz পৰ্যন্ত টাচ্চ চেম্পলিং ৰেট আৰু 1,600 নিট পৰ্যন্ত গ্লোবেল ব্রাইটনেছ লেভেল আছে ৷
বেচ অপ্প’ K13 টাৰ্বো ভেৰিয়েণ্টত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 8450 চিপছেট আছে, আনহাতে প্ৰ’ সংস্কৰণত স্নেপড্ৰেগন 8S জেন 4 ছ’চি আছে । ইহঁতে 12 জিবি পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256 জিবি পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ সমৰ্থন কৰে । ইয়াক এণ্ড্ৰ’ইড 15 ভিত্তিক কলাৰঅ’এছ 15.0.2 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হয় । এই ফোনসমূহে দুবছৰৰ বাবে বৃহৎ অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু তিনি বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি আপডেট লাভ কৰিব ।
অপটিক্সৰ বাবে অপ্প’ K13 টাৰ্বো আৰু K13 টাৰ্বো প্ৰ’ত পিছফালে 50 মেগাপিক্সেলৰ মূল চেন্সৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ছেকেণ্ডাৰী চেন্সৰৰ লগতে সন্মুখত 16 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ আছে । তাপ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে প্ৰতিটো হেণ্ডছেটত এটা ইনবিল্ট ফেন, এয়াৰ ডাক্ট আৰু 7000 বৰ্গ মিলিমিটাৰ বাষ্প শীতল কক্ষ থাকে ।
Introducing India’s only smartphone with a cooling fan.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
Cool moves, cooler gameplay.
Stay sharp and smooth with the Advanced Cooling Fan and Ultra-large VC cooling that keep the heat away and the action flowing.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/9cAEkn5Oo8
Oppo K13 Turbo Pro, লগতে ভেনিলা Oppo K13 Turbo, 7,000mAh বেটাৰীৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত, 80W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ লগতে বাইপাছ চাৰ্জিং সমৰ্থিত । ইয়াত 5G, 4G, ৱাই-ফাই 7, ব্লুটুথ 5.4, জিপিএছ, এনএফচি আৰু ইউএছবি টাইপ-চি সংযোগ সমৰ্থন কৰা হৈছে ।
Oppo K13 Turbo ছিৰিজৰ হেণ্ডছেটসমূহে IPX6, IPX8 আৰু IPX9 ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেন্স ৰেটিং পূৰণ কৰা বুলি দাবী কৰা হৈছে । এই হেণ্ডছেটসমূহত বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে । দুয়োটা ফোনৰ আকাৰ 162.78×77.22×8.31 মিমি । বেচ আৰু প্ৰ’ মডেলৰ ওজন ক্ৰমে 207 গ্ৰাম আৰু 208 গ্ৰাম ।
লগতে পঢ়ক