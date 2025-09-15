ETV Bharat / technology

7000 mAh বেটাৰীৰে সৈতে Oppo ই ভাৰতত মুকলি কৰিলে OPPO F31 series, আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

Oppo এ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে OPPO F31 series ৷ এই ছিৰিজত আছে Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G আৰু Oppo F31 Pro+ 5G৷

Oppo F31 Pro+, F31 Pro and F31 launched in India with 7,000 mAh batteries: Check price and specs
Oppo F31 Pro+ 5G (Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 1:10 PM IST

6 Min Read
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Oppo এ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ভাৰতত মুকলি কৰিছে Oppo F31 series । নতুন হেণ্ডছেট লাইনআপটোত আছে তিনিটা স্মাৰ্টফোন, এই সকলোবোৰতে 7000mAh বেটাৰী আৰু অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা আছে । নতুন ছিৰিজত ষ্টেণ্ডাৰ্ড Oppo F31 5G, Oppo F31 Pro 5G আৰু Oppo F31 Pro+ 5G আছে । তিনিওটা ফোনতে ট্ৰিপল-ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইনত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ মেইন শ্বুটাৰ, 2 মেগাপিক্সেল মনোক্ৰ’ম লেন্স আৰু 2 মেগাপিক্সেল প’ৰ্ট্ৰেইট চেন্সৰ ।

ভাৰতত Oppo F31 Series ৰ মূল্য, উপলব্ধতা

কোম্পানীটোৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি ভাৰতত Oppo F31 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ বেচ 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 22,999 টকা ৷ আনহাতে একেটা ৰেমৰ সৈতে 256GB ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ মূল্য হ’ব 24,999 টকা । কোম্পানীটোৱে এই হেণ্ডছেটটো মিডনাইট ব্লু, ক্লাউড গ্ৰীণ আৰু ব্লুম ৰেড ৰঙত আগবঢ়াইছে ।

আনহাতে ভাৰতত Oppo F31 Pro 5G ৰ 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেচ মডেলৰ মূল্য 26,999 টকা । 8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ আৰু 12GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে হাইয়াৰ এণ্ড অপচনৰ দাম 28,999 টকাাৡু 30,999 টকা । ই ডেজাৰ্ট গোল্ড আৰু স্পেচ গ্ৰে ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ ।

Oppo F31 Pro+ 5G (Oppo)

Oppo F31 Pro+ 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ হ’ব। 8GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ বাবে 32,999 টকা ৷ আনহাতে 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ অপচনৰ দাম 34,999 টকা । ই উপলব্ধ তিনিটা ৰঙৰ বিকল্পত - জেমষ্টোন ব্লু, হিমালয়ান হোৱাইট আৰু ফেষ্টিভ পিংক ।

Oppo F31 Pro+ 5G (Oppo)

ভাৰতত 19 ছেপ্টেম্বৰত বিভিন্ন অফলাইন খুচুৰা বিপণী, অ’প্প’ৰ অফিচিয়েল অনলাইন ষ্ট’ৰ ফ্লিপকাৰ্ট আৰু আমাজনৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব Oppo F31 Pro 5G আৰু F31 Pro+ 5G । একে প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তেই 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অ’প’ F31 5G ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।

মডেল ভেৰিয়েণ্ট মূল্য ৰঙৰ বিকল্প

Oppo F31 Pro+ 5G

 8GB + 256GB 32,999 টকাজেমষ্টোন ব্লু, হিমালয়ান হোৱাইট আৰু ফেষ্টিভ পিংক
12GB + 256GB 34,999 টকাজেমষ্টোন ব্লু, হিমালয়ান হোৱাইট আৰু ফেষ্টিভ পিংক

Oppo F31 Pro 5G

 8GB + 128GB 26,999 টকা ডেজাৰ্ট গোল্ড আৰু স্পেচ গ্ৰে
8GB + 256GB 28,999 টকা ডেজাৰ্ট গোল্ড আৰু স্পেচ গ্ৰে
12GB + 256GB 30,999 টকা ডেজাৰ্ট গোল্ড আৰু স্পেচ গ্ৰে

Oppo F31 5G

 8GB + 128GB 22,999 টকা মিডনাইট ব্লু, ক্লাউড গ্ৰীণ আৰু ব্লুম ৰেড
8GB + 256GB 24,999 টকা মিডনাইট ব্লু, ক্লাউড গ্ৰীণ আৰু ব্লুম ৰেড

OPPO F31 Pro Plus 5G: স্পেচিফিকেশন

Oppo F31 Pro 5G (Oppo)
  • ডিছপ্লে: 6.8 ইঞ্চিৰ আল্ট্ৰা-শ্লীম ডিছপ্লে, ফ্লেট AMOLED ডিছপ্লে, 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট
  • প্ৰচেছৰ: কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 3
  • ৰেম: 12GB LPDDR4X পৰ্যন্ত
  • ষ্টৰেজ: 256GB UFS 3.1 পৰ্যন্ত
  • পিছফালৰ কেমেৰা: 50MP + 2MP
  • সন্মুখৰ কেমেৰা: 32MP
  • অপাৰেটিং ছিষ্টেম: ColorOS 15 (এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি) 2 বছৰৰ অ’এছ আপডেট আৰু 3 বছৰৰ নিৰাপত্তা আপডেটৰ সৈতে
  • বেটাৰী: 7000mAh
  • চাৰ্জিং: 80W SUPERVOOC ফ্লেচ চাৰ্জ, ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং আৰু বাইপাছ চাৰ্জিং
  • স্থায়িত্ব: এৰোস্পেচ-গ্ৰেড এলুমিনিয়াম এলয় ফ্ৰেম, IP66, IP68 আৰু IP69 ৰেটিং, এজিচি ডিটি-ষ্টাৰ ডি প্লাছ, MIL-STD-810H-2022
  • AI বৈশিষ্ট্যসমূহ: AI VoiceScribe, AI কল সহায়ক (AI কল সাৰাংশ, AI কল অনুবাদ), AI সম্পাদক 2.0 (AI নিখুঁত শ্বট, AI ৰিকম্পোজ, AI স্পষ্টতা বৃদ্ধিকাৰী, AI প্ৰতিফলন ৰিমুভাৰ, AI আনব্লাৰ, AI ইৰেজাৰ 2.0), AI লিংকবুষ্ট 3.0, AI VoiceScribe, AI কল সহায়ক (AI কল সাৰাংশ, AI কল অনুবাদক), AI সম্পাদক 2.0

OPPO F31 Pro 5G: স্পেচিফিকেশন

oppo-f31-pro-plus-f31-pro-and-f31-launched-in-india-with-7000-mah-batteries-check-price-and-specs
Oppo F31 Pro 5G ৰ পানী প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা (Oppo)
  • ডিছপ্লে: 6.5 ইঞ্চিৰ আল্ট্ৰা-শ্লীম ডিছপ্লে, ফ্লেট এমোলেড ডিছপ্লে, 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট
  • প্ৰচেছৰ: মিডিয়াটেক মাত্ৰা 7300 শক্তি
  • ৰেম: 12GB LPDDR4X পৰ্যন্ত
  • সংৰক্ষণ: 256GB UFS 3.1 লৈকে
  • পিছফালৰ কেমেৰা: 50MP + 2MP
  • সন্মুখৰ কেমেৰা: 32MP
  • অপাৰেটিং ছিষ্টেম: ColorOS 15 (এণ্ড্ৰইড 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি) 2 বছৰৰ অ’এছ আপডেট আৰু 3 বছৰৰ নিৰাপত্তা আপডেটৰ সৈতে
  • বেটাৰী: 7000mAh
  • চাৰ্জিং: 80W SUPERVOOC ফ্লেচ চাৰ্জ, ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং আৰু বাইপাছ চাৰ্জিং
  • স্থায়িত্ব: এৰোস্পেচ-গ্ৰেড এলুমিনিয়াম এলয় ফ্ৰেম, IP66, IP68 আৰু IP69 ৰেটিং, এজিচি ডিটি-ষ্টাৰ ডি প্লাছ, এমআইএল-এছটিডি-810H-2022
  • AI বৈশিষ্ট্যসমূহ: AI VoiceScribe, AI কল সহায়ক (AI কল সাৰাংশ, AI কল অনুবাদক), AI সম্পাদক 2.0 (AI নিখুঁত শ্বট, AI ৰিকম্পোজ, AI স্পষ্টতা বৃদ্ধিকাৰী, AI প্ৰতিফলন ৰিমুভাৰ, AI আনব্লাৰ, AI ইৰেজাৰ 2.0), AI লিংকবুষ্ট 3.0, AI VoiceScribe, AI কল সহায়ক (AI কল সাৰাংশ, AI কল অনুবাদক), AI সম্পাদক 2.0

OPPO F31 5G: স্পেচিফিকেশন

Oppo F31 Pro+ 5G ৰ চকু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা (Oppo)
  • ডিছপ্লে: 6.5 ইঞ্চিৰ আল্ট্ৰা-শ্লীম ডিছপ্লে, ফ্লেট এমোলেড ডিছপ্লে, 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট
  • প্ৰচেছৰ: Mediatek মাত্ৰা 6300
  • ৰেম: 8GB LPDDR4X
  • সংৰক্ষণ: 256GB UFS 2.2 লৈকে
  • পিছফালৰ কেমেৰা: 50MP + 2MP
  • সন্মুখৰ কেমেৰা: 16MP
  • অপাৰেটিং ছিষ্টেম: ColorOS15 (এণ্ড্ৰইড 15ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি) 2 বছৰৰ অ’এছ আপডেট আৰু 3 বছৰৰ নিৰাপত্তা আপডেটৰ সৈতে
  • বেটাৰী: 7000mAh
  • চাৰ্জিং: 80W SUPERVOOC ফ্লেচ চাৰ্জ, ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিং আৰু বাইপাছ চাৰ্জিং
  • স্থায়িত্ব: এৰোস্পেচ-গ্ৰেড এলুমিনিয়াম এলয় ফ্ৰেম, IP66, IP68 আৰু IP69 ৰেটিং, এজিচি ডিটি-ষ্টাৰ ডি প্লাছ, MIL-STD-810H-2022
  • AI বৈশিষ্ট্যসমূহ: AI সম্পাদক 2.0 (AI নিখুঁত শ্বট, AI পুনৰ কম্পোজ, AI স্পষ্টতা বৃদ্ধিকাৰী, AI প্ৰতিফলন ৰিমুভাৰ, AI আনব্লাৰ, AI ইৰেজাৰ 2.0)

